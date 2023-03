Fernunterstützung für Windows, Mac, iOS, Android & Chromebook

Fernverbindungen nutzen, um Fehler zu suchen und Probleme zu lösen. Fernzugriff auf Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräte mit einem Sitzungscode zur Unterstützung.

Heute wird eine Mischung aus Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten verwendet. Daher ist es wichtig, dass IT- und Helpdesk-Teams in der Lage sind, plattformübergreifende Fernunterstützung zu leisten, um ihren Benutzern entgegenzukommen.

Wenn Sie ein IT-, Support- oder Helpdesk-Experte sind, der ein Fernsupport-Tool benötigt, mit dem Sie Ihren Benutzern Unterstützung bieten können, dann haben Sie mit Splashtop SOS genau das gefunden.

Splashtop SOS für Fernunterstützung

Splashtop SOS macht die Fernunterstützung für die Computer, Tablets und mobilen Geräte Ihrer Benutzer so einfach wie nie. In dem Moment, in dem Ihr Benutzer Hilfe benötigt, senden Sie ihm einen Link, über den er zu der SOS-Anwendung gelangen kann, die ihm seinen Sitzungscode liefert.

Von dort aus kannst du den Code verwenden, um die Remote-Verbindung zu ihrem Gerät herzustellen. Fernsteuerung von Windows-, Mac- und Android-Geräten. Sieh dir die Bildschirme von iOS- und Chromebook-Geräten aus der Ferne in Echtzeit an.

Es ist nicht nur einfach, sondern auch powerful. Splashtop SOS enthält Funktionen wie Bildschirmfreigabe, Dateiübertragung, Remote-Neustart und -Verbindung, Sitzungsaufzeichnung, Unterstützung für mehrere Monitore, Chat und Benutzerverwaltung.

Sicherheit mit Splashtop

Sie können sich darauf verlassen, dass Splashtop die Sicherheit Ihrer Geräte und Daten während der Fernsitzungen gewährleistet. Unsere Infrastruktur wird auf AWS mit robusten Firewalls, Datenverschlüsselung und DDoS-Schutz gehostet.

Splashtop bietet rund um die Uhr Eindringlingserkennung mit branchenüblichen bewährten Methoden zur Durchsetzung von Sicherheitsvorkehrungen. Apps sind mit Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und 256-Bit-AES-Verschlüsselung gesichert.

Probiere Splashtop SOS kostenlos aus

Mit Splashtop SOS kannst du eine unbegrenzte Anzahl von Geräten aus der Ferne unterstützen. Du kannst auch Zugriff auf unbeaufsichtigte Computer und Geräte hinzufügen.

Sieh dir an, wie einfach es sein kann, Probleme auf jedem Gerät über eine Remote-Verbindung zu beheben und zu lösen. Fernunterstützung war noch nie einfacher, schneller oder sicherer. Starte noch heute deine kostenlose Testversion und finde heraus, warum über 30 Millionen Nutzer Splashtop vertrauen, wenn es um Fernunterstützung geht.

Kostenlos testen