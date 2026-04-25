Splashtop Enterprise Demo: Endbenutzer-Fernzugriff und Remote-IT-Support-Funktionen

Splashtop Enterprise ist eine All-in-One-Lösung für Fernzugriff und Fernsupport mit flexibler Lizenzierung für Endbenutzer und Techniker.
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Mit Splashtop Enterprise erhalten Sie:
Leistungsstarken Fernzugriff für Mitarbeiter, um von zu Hause aus zu arbeiten
Möglichkeit Fernzugriff zu planen
Gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen und -verwaltung
Integration mit Single Sign-On (SSO) für zentralisierte Authentifizierung
Die Möglichkeit 'Helpdesk'-Unterstützung für Computer und mobile Geräte mit Fernzugriff auf Abruf bereitzustellen
Die Möglichkeit unbeaufsichtigten Fernsupport für Computer zu leisten
Remote-Computerverwaltungsfunktionen wie die Verwaltung von Windows-Updates
Unbeaufsichtigten Zugriff auf Android-Geräte
Splashtop Enterprise for Remote Labs ermöglicht Bildungseinrichtungen, Zeitfenster für den Fernzugriff auf Campus-Computer einzurichten und zu verwalten, während die IT-Abteilung Fernunterstützung für Geräte von Schülern/Studierenden und Lehrkörper leisten kann.
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