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Splashtop Enterprise Demo: Endbenutzer-Fernzugriff und Remote-IT-Support-Funktionen

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop Enterprise ist eine All-in-One-Lösung für Fernzugriff und Fernsupport mit flexibler Lizenzierung für Endbenutzer und Techniker.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Fähigkeiten und Merkmale von Splashtop Enterprise zu erfahren:

Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo
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Mit Splashtop Enterprise erhalten Sie:

  • Leistungsstarken Fernzugriff für Mitarbeiter, um von zu Hause aus zu arbeiten

  • Möglichkeit Fernzugriff zu planen

  • Gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen und -verwaltung

  • Integration mit Single Sign-On (SSO) für zentralisierte Authentifizierung

  • Die Möglichkeit 'Helpdesk'-Unterstützung für Computer und mobile Geräte mit Fernzugriff auf Abruf bereitzustellen

  • Die Möglichkeit unbeaufsichtigten Fernsupport für Computer zu leisten

  • Remote-Computerverwaltungsfunktionen wie die Verwaltung von Windows-Updates

  • Unbeaufsichtigten Zugriff auf Android-Geräte

Splashtop Enterprise for Remote Labs ermöglicht Bildungseinrichtungen, Zeitfenster für den Fernzugriff auf Campus-Computer einzurichten und zu verwalten, während die IT-Abteilung Fernunterstützung für Geräte von Schülern/Studierenden und Lehrkörper leisten kann.

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