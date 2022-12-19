IT-Team von PETstock wechselt von TeamViewer zu Splashtop
PETstock konnte die Betriebskosten senken und seinem IT-Team ein benutzerfreundlicheres Fernsupporttool mit SSO anbieten
ZUSAMMENFASSUNG
Shaun Dunstan, IT-Manager von PETstock, erläutert, wie PETstock zur Unterstützung seiner IT-Betriebsanforderungen auf Splashtop umgestiegen ist. PETstock hatte zuvor mit TeamViewer gearbeitet, entschied sich jedoch für den Wechsel zu Splashtop, um die Betriebskosten zu senken und dem IT-Team ein benutzerfreundlicheres Fernunterstützungstool mit SSO bieten zu können.
Die Herausforderung: Senkung der Betriebskosten und CPU-Auslastung
Als IT-Manager des Supportteams von PETstock waren Shaun Dunstan und sein Team mit der Aufrechterhaltung und Unterstützung des IT-Betriebs betraut. Um Prozesse zu automatisieren und die Effizienz zu steigern, griff man für die meisten Tätigkeiten auf TeamViewer zurück.
TeamViewer war jedoch mit hohen Kosten verbunden und beanspruchte viele Computerressourcen. „Ich wollte ein Produkt, das etwas leichter zu installieren und zu verwalten ist“, sagte Shaun.
Nach Ansicht von Shaun wüsste jeder, der schon einmal mit TeamViewer gearbeitet hat, wie aufwendig und ressourcenintensiv die Installation des Clients sei. „Die Richtlinien und Konfigurationsoptionen von TeamViewer waren eher hinderlich als praktisch; außerdem hatten wir ständig Probleme dabei, den Client zu aktualisieren, sobald dies erforderlich war“, so Shaun.
Das IT-Team von PETstock verglich einige Tools, bevor es Splashtop testete. Shaun und sein Team stellten fest, dass Splashtop nicht nur über alle benötigten Funktionen verfügte, sondern auch recht einfach über das RMM des Teams implementiert werden konnte.
DIE LÖSUNG: SPLASHTOP
Splashtop bot PETstock eine einfache Möglichkeit, alle seine Anforderungen an die technische Fernunterstützung zu verwalten. Splashtop bietet die gleichen Top-Funktionen wie TeamViewer, ist aber kostengünstiger und benötigt weniger Computerressourcen.
„Splashtop ist eine wirklich gute Alternative zu TeamViewer“, sagte Shaun. „Es ist ganz einfach, spezifische Berechtigungen zu erteilen und einem Techniker den Zugriff auf nur ein Gerät zu gewähren.“ Splashtop ist außerdem mit robusten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehrfache Passwortoptionen auf zwei Authentifizierungsebenen.
Und kürzlich hat Splashtop seiner Fernzugriffslösung eine zusätzliche Schutzschicht hinzugefügt: SSO-Integration, die es den Nutzern ermöglicht, ihr Splashtop-Konto mit ihrer zentralisierten SSO-Benutzer-ID und ihrem Passwort zu authentifizieren. Dies war besonders wichtig für Shauns Team, da sie Azure Active Directory verwendeten.
Das Ergebnis: Eine mühelose Migration zu einer leichteren, sichereren und zuverlässigen Fernzugriffslösung
Das Support-Team von PETstock konnte den Wechsel von TeamViewer zu Splashtop mühelos vollziehen. Das Team setzte ein RMM-Tool zur Bereitstellung von Splashtop Streamer ein und deaktivierte dabei TeamViewer.
Das Support-Team von Splashtop bot der IT von PETstock einfache Anweisungen zur Aktivierung von SSO mit Azure für 25 Techniker, die etwa 1.200 Kunden betreuen.
Alles läuft reibungslos und Shaun und sein Team sind sehr zufrieden mit der Zuverlässigkeit und Unterstützung, die sie vom Support-Team erhalten. Das i-Tüpfelchen: PETstock sparte durch den Umstieg von TeamViewer zu Splashtop 20 % an Abonnementkosten.
Einzelheiten
Über PETstock
PETstock wurde 2002 gegründet und ist ein rein australisches Unternehmen in Familienbesitz, das hochqualitative Produkte und Dienstleistungen für Haustiere anbietet.
Weitere Informationen zu PETstock
Über Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise ist die preiswerteste Lösung für den Fernzugriff auf Computer und Fernunterstützung für Unternehmen. IT-Teams können Fernunterstützung auf Abruf für jedes Gerät leisten und auf jeden unbeaufsichtigten Computer aus der Ferne zugreifen. Auch Mitarbeiter und Schüler oder Studierende können ganz einfach von zu Hause aus per Fernzugriff auf Arbeitscomputer zugreifen. Splashtop Enterprise umfasst auch eine SSO/SAML-Integration und andere Fernverwaltungsfunktionen für Computer.
Erfahren Sie mehr oder kontaktieren Sie uns, um loszulegen.
Über die Integration von Splashtop mit SSO
Mit der SSO-Integration können Splashtop-Benutzer ihr Splashtop-Konto mit ihrer zentralisierten SSO-Benutzer-ID und ihrem Passwort authentifizieren. Splashtop SSO nutzt SAML 2.0-Standards und integriert sich mit allen großen Identitätsanbietern.
Das sagen unsere Kunden
Splashtop ist eine wirklich gute Alternative zu TeamViewer, da die Lösung ressourcenschonender ist. Außerdem gibt es keine Local-ID des Clients bzw. kein Pass, mit dem sich jeder verbinden kann.
Shaun Dunstan, IT Manager at PETstock