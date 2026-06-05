Wie Splashtop Enterprise dir helfen kann, deinen IT-Stack zu konsolidieren

IT-Führungskräfte möchten weniger Tools in ihrer Umgebung verwenden, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Abläufe zu rationalisieren und Probleme beim Einkauf zu reduzieren. Das verstehen wir völlig. Tatsächlich sind Konsolidierung und Vereinfachung die Haupttreiber für den Erfolg von Splashtop Enterprise.
Als All-in-One-Tool beinhaltet Splashtop Enterprise sowohl Fernzugriff als auch Fernsupport. Dann erhöht es die Benutzerfreundlichkeit, indem es eine lange Liste wertvoller Integrationen und flexibler Preise bietet, die es zu einem Kinderspiel für die Unterstützung einer hybriden Belegschaft machen.
Lass uns das alles aufschlüsseln, um genau zu sehen, welche Art von Konsolidierungs- und Vereinfachungsfunktionen Splashtop für jeden Unternehmenskunden bietet.
Fernzugriff& Fernsupport in einem
Mit dem Enterprise-Fernzugriff können Benutzer eine Verbindung zu einem Gerät im Unternehmensnetzwerk (in der Regel ein PC) herstellen und dieses von einem beliebigen Gerät an einem beliebigen Standort aus nutzen. Mit Enterprise benötigen Sie nur ein Tool, um sowohl physische als auch virtuelle Umgebungen zu verwalten, was es zum perfekten Tool für hybrides Arbeiten macht. Die Fernsupport-Funktion von Enterprise ermöglicht es dem IT-Supportpersonal, jedem Fernbenutzer, der technische Unterstützung benötigt, sowohl unbeaufsichtigten als auch beaufsichtigten Support zu bieten. Mit der Funktion attended support können IT-Helpdesks auf sichere Weise "Live"-Support in Echtzeit für jedes beliebige Gerät leisten - auch wenn es sich nicht um ein unternehmenseigenes Gerät handelt.
Umfassende Geräteunterstützung
Splashtop Enterprise bietet IT-Teams die Flexibilität, Kontrolle, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, die erforderlich sind, um den Fernzugriff für ihre hybride IT-Infrastruktur effektiv zu verwalten. Splashtop unterstützt Windows, Mac, Linux, mobile Geräte (Android/iOS/Chrome), IoT und robuste Geräte. Vorbei sind die Zeiten, in denen man verschiedene Tools verwenden musste, um verschiedene Geräte zu verwalten, Splashtop macht das alles.
Zahlreiche Integrationen... die wichtig sind
Splashtop Enterprise hat eine lange Liste von Integrationspartnern in den Bereichen PSA/Ticketing, RMM, Malware-Sicherheit und Helpdesk. Dazu gehören Branchenführer wie Bitdefender, Datto, Ninja, ServiceNow, Zendesk und viele andere, wie Sie auf unserer Integrationsseite sehen können.
Einmalige Anmelden (SSO) Integration vereinfacht auch die Benutzererfahrungen und die Sicherheit. Splashtop Enterprise verwendet den SAML 2.0-Standard und integriert sich mit allen großen Identitätsanbietern, einschließlich ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin und Shibboleth. Noch nützlicher ist, dass Ihr IT-Administrator mit dem System für Cross-domain Identity Management (SCIM) SSO-Konten in Splashtop Enterprise automatisch bereitstellen kann – sogar Ihre gewünschten Gruppierungen von SSO-Konten automatisch konfigurieren kann.
Kontinuierliche Einfachheit von Anfang an
Splashtop Enterprise ist so einfach einzurichten und zu verwenden, dass Splashtop im Frühjahr 2021 die höchsten Punktzahlen (unter 40 Unternehmen) im G2 Usability Index für Remote Desktop erzielt hat. Tatsächlich erhielt Splashtop sowohl für „Einfache Bedienung“ als auch für „Einfache Verwaltung“ Werte von 98% Erfahre mehr über die hervorragende Benutzerfreundlichkeit und die Admin-Scores von Splashtop.
Wenn das noch nicht genug wäre, gewinnt Splashtop Enterprise viele Kundenlob für die Bereitstellung eines vielseitigen Fernzugriffs- und Supportprodukts zu sehr attraktiven Preisen – Standard! Das macht Ihren Einkaufsprozess noch einfacher. Fügen Sie dazu eine einfache Einrichtung, Verwaltung und Skalierung hinzu, und Sie werden sicher Ihre IT-Infrastruktur vereinfachen und konsolidieren.