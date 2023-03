Wie Splashtop Enterprise dir helfen kann, deinen IT-Stack zu konsolidieren

IT-Führungskräfte möchten weniger Tools in ihrer Umgebung verwenden, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Abläufe zu rationalisieren und Probleme beim Einkauf zu reduzieren. Das verstehen wir völlig. Tatsächlich sind Konsolidierung und Vereinfachung die Haupttreiber für den Erfolg von Splashtop Enterprise.

Als All-in-One-Tool beinhaltet Splashtop Enterprise sowohl Fernzugriff als auch Fernsupport. Dann erhöht es die Benutzerfreundlichkeit, indem es eine lange Liste wertvoller Integrationen und flexibler Preise bietet, die es zu einem Kinderspiel für die Unterstützung einer hybriden Belegschaft machen.

Lass uns das alles aufschlüsseln, um genau zu sehen, welche Art von Konsolidierungs- und Vereinfachungsfunktionen Splashtop für jeden Unternehmenskunden bietet.

Fernzugriff& Fernsupport in einem

Mit dem Enterprise-Fernzugriff können Benutzer eine Verbindung zu einem Gerät im Unternehmensnetzwerk (in der Regel ein PC) herstellen und dieses von einem beliebigen Gerät an einem beliebigen Standort aus nutzen. Mit Enterprise benötigen Sie nur ein Tool, um sowohl physische als auch virtuelle Umgebungen zu verwalten, was es zum perfekten Tool für hybrides Arbeiten macht. Die Fernsupport-Funktion von Enterprise ermöglicht es dem IT-Supportpersonal, jedem Fernbenutzer, der technische Unterstützung benötigt, sowohl unbeaufsichtigten als auch beaufsichtigten Support zu bieten. Mit der Funktion attended support können IT-Helpdesks auf sichere Weise "Live"-Support in Echtzeit für jedes beliebige Gerät leisten - auch wenn es sich nicht um ein unternehmenseigenes Gerät handelt.

Umfassende Geräteunterstützung

Splashtop Enterprise bietet IT-Teams die Flexibilität, Kontrolle, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, die erforderlich sind, um den Fernzugriff für ihre hybride IT-Infrastruktur effektiv zu verwalten. Splashtop unterstützt Windows, Mac, Linux, mobile Geräte (Android/iOS/Chrome), IoT und robuste Geräte. Vorbei sind die Zeiten, in denen man verschiedene Tools verwenden musste, um verschiedene Geräte zu verwalten, Splashtop macht das alles.

Zahlreiche Integrationen... die wichtig sind

Splashtop Enterprise hat eine lange Liste von Integrationspartnern in den Bereichen PSA/Ticketing, RMM, Malware-Sicherheit und Helpdesk. Dazu gehören Branchenführer wie Bitdefender, Datto, Ninja, ServiceNow, Zendesk und viele mehr, wie du auf unserer Integrationsseite sehen kannst.

Die Single Sign-On (SSO) -Integration optimiert auch das Benutzererlebnis und die Sicherheit. Splashtop Enterprise verwendet den SAML 2.0-Standard und lässt sich in alle wichtigen Identitätsanbieter integrieren, einschließlich ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin und Shibboleth. Noch nützlicher ist, dass dein IT-Administrator mithilfe des Systems for Cross-Domain Identity Management (SCIM) SSO-Konten in Splashtop Enterprise automatisch bereitstellen kann — und sogar deine gewünschten Gruppierungen von SSO-Konten automatisch konfigurieren kann.

Kontinuierliche Einfachheit von Anfang an

Splashtop Enterprise ist so einfach einzurichten und zu verwenden, dass Splashtop im Frühjahr 2021 die höchsten Punktzahlen (unter 40 Unternehmen) im G2 Usability Index für Remote Desktop erzielt hat. Tatsächlich erhielt Splashtop sowohl für „Einfache Bedienung“ als auch für „Einfache Verwaltung“ Werte von 98% Erfahre mehr über die hervorragende Benutzerfreundlichkeit und die Admin-Scores von Splashtop.

Als ob das alles nicht genug wäre, gewinnt Splashtop Enterprise viele Kundenauszeichnungen für die Bereitstellung eines vielseitigen& Fernzugriffs-Supportprodukts zu sehr attraktiven Preisen — Standard! Das macht deinen Kaufprozess noch einfacher. Füge das zur einfachen Einrichtung, Verwaltung und Skalierung hinzu, und du wirst deinen IT-Stack mit Sicherheit vereinfachen und konsolidieren.

Probiere Splashtop Enterprise noch heute aus

Vereinbaren Sie eine Demo mit uns