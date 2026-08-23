Antivirenschutz ist wichtig, unabhängig davon, ob Sie einen Personal Computer oder ein Arbeitsgerät verwenden. Die richtige Antivirus-Software auszuwählen, kann jedoch eine Herausforderung sein, denn wirksamer Schutz erfordert mehr als den Vergleich von Produktnamen oder das Zählen von Funktionen.
Die Wahl des richtigen Antivirenprogramms für Ihren Computer hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Ihr Betriebssystem, wie Sie ihn nutzen, die Anzahl der Geräte, die Sie verwenden, und ein eventuell bereits vorhandener Schutz. Zum Beispiel verfügen Windows- und macOS-Computer zwar in der Regel über integrierte Sicherheitstools, einige Nutzer wünschen sich jedoch zusätzlichen Schutz vor Phishing, für mehrere Computer, Wechselmedien oder andere Sicherheitsanforderungen.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, welche Antivirus-Funktionen am wichtigsten sind, wie Sie kostenlose und kostenpflichtige Optionen vergleichen und wie Sie eine Antivirus-Software für Ihren Computer finden, die die Funktionen bietet, die Sie brauchen (ohne dass Sie für Funktionen zahlen, die Sie nicht benötigen).
Was macht Antivirensoftware auf einem PC?
Sie fragen sich vielleicht, was ein Antivirusprogramm für einen Personal Computer leisten kann, was die grundlegende, integrierte Sicherheit nicht bereits abdeckt. Cybersicherheit ist auf allen Geräten wichtig, ob privat oder beruflich genutzt, was bedeutet, dass die grundlegenden Antivirusfunktionen nicht immer ausreichen.
Antivirensoftware überwacht Dateien, Downloads, Anwendungen und Systemaktivitäten auf Anzeichen von Malware oder anderen verdächtigen Aktivitäten. Dafür werden mehrere Erkennungsmethoden verwendet, darunter die Identifizierung bekannter Malware-Signaturen, maschinelles Lernen, Dateireputation, Verhaltensüberwachung und mehr.
Gute Antivirensoftware sollte einige wichtige Schutzmechanismen und Funktionen enthalten:
Erkennung und Blockierung von Malware.
Scannen heruntergeladener und gespeicherter Dateien.
Überwachung verdächtigen Anwendungsverhaltens.
Blockieren bösartiger oder betrügerischer Websites.
Erkannte Bedrohungen in Quarantäne verschieben oder entfernen.
Empfang aktualisierter Bedrohungsdefinitionen und Erkennungsmodelle zur Verbesserung des Schutzes.
Benötigt ein Personal Computer zusätzliche Antivirensoftware?
Das hängt von einigen Faktoren ab, darunter das Betriebssystem, das Nutzerverhalten und der benötigte Schutzgrad. Es gibt jedoch mehrere Situationen, in denen eine zusätzliche Schutzebene durch Antivirus einen wichtigen Sicherheitsgewinn bieten kann:
Wann integrierter Schutz ausreichen kann
Das heißt nicht, dass integrierte Sicherheit nie ausreicht. Wenn Sie Ihre Systeme aktuell halten, Software sorgfältig herunterladen und unterstützte Browser verwenden, benötigen Sie möglicherweise nur grundlegenden Malware-Schutz. In diesen Fällen kann integrierte Sicherheit ausreichend Schutz für Ihre Anforderungen bieten.
Wann zusätzlicher Virenschutz nützlich sein kann
Antivirensoftware von Drittanbietern kann nützlich sein, wenn Sie Schutz- oder Verwaltungsfunktionen benötigen, die über die integrierten Sicherheitsfunktionen hinausgehen. Wenn Nutzer erweiterten Schutz vor Phishing oder Betrugsversuchen, Schutz für mehrere Computer, besser sichtbare Sicherheitsscans und Warnmeldungen oder zusätzlichen Schutz vor Exploits und Wechselmedien benötigen, brauchen sie stärkere Sicherheitsfunktionen.
In diesen Fällen kann zusätzliche Antivirensoftware erforderlich sein.
Warum das Nutzerverhalten weiterhin wichtig ist
Egal, wie stark die Antivirus-Software ist – das Verhalten der Benutzer ist nach wie vor die erste und wichtigste Verteidigungslinie. Antivirus-Software kann fehlende Updates, wiederverwendete Passwörter oder unsichere Downloads nicht ausgleichen – und schon gar nicht, unbekannten Benutzern Fernzugriff zu gewähren. Benutzer müssen weiterhin die Best Practices für Sicherheit kennen, wie man Phishing verhindert, und wissen, welches unsichere Verhalten vermieden werden sollte.
Welche Antivirus-Funktionen sind am wichtigsten?
Vor diesem Hintergrund: Welche Antivirus-Funktionen sind am wichtigsten? Die meisten Antivirus-Lösungen umfassen mehrere Funktionen und Möglichkeiten, aber dies sind die unverzichtbaren Punkte, auf die Sie bei der Bewertung Ihrer Optionen achten sollten:
1. Echtzeit-Malware-Schutz
Die Hauptfunktion eines Antivirenprogramms ist der Schutz vor Malware. Gute Antivirensoftware sollte Dateien und Prozesse kontinuierlich überwachen, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, anstatt sich auf gelegentliche manuelle Scans zu verlassen, die Viren möglicherweise erst erkennen, wenn es zu spät ist.
2. Schutz vor Phishing und bösartigen Websites
Im Internet gibt es jede Menge Phishing-Betrugsversuche und bösartige Websites, die darauf ausgelegt sind, persönliche Informationen, Passwörter und andere sensible Daten zu stehlen. Daher sollte Antivirus-Software auch Schutz davor bieten. Eine gute Antivirus-Software kann dabei helfen, irreführende Links, gefälschte Anmeldeseiten und bösartige Downloads zu erkennen, bevor Benutzer sensible Informationen eingeben und ihre Daten gefährden.
3. verhaltensbasierte Bedrohungserkennung
Verhaltensbasierte Erkennung sucht nach verdächtigen Aktivitäten, etwa ungewöhnlicher Prozessaktivität oder Versuchen, Dateien zu verändern, anstatt sich nur auf bekannte Malware-Signaturen zu verlassen. Dies kann helfen, bösartige Aktivitäten zu erkennen, die nicht exakt mit einer zuvor bekannten Bedrohung übereinstimmen.
4. Automatische Sicherheitsupdates
Cyberbedrohungen verändern sich ständig, daher muss Cybersicherheit anpassungsfähig sein. Antivirus-Software sollte automatische Updates enthalten, einschließlich Updates für Malware-Definitionen, Reputationsdaten und Erkennungsmodelle, damit sie mit den neuesten Entwicklungen Schritt halten kann, ohne manuelle Wartung zu erfordern.
5. Exploit-Schutz
Cyberangriffe zielen oft auf bekannte Schwachstellen ab, um diese auszunutzen und in Geräte oder Netzwerke einzudringen. Exploit-Schutz ist daher nützlich, weil er dabei helfen kann, Versuche zu erkennen und zu blockieren, Software-Schwachstellen auszunutzen.
6. Scan von Wechselmedien
USB-Sticks und externe Festplatten können schädliche Dateien enthalten, die einen Computer beim Öffnen oder Ausführen infizieren können. Das Scannen dieser Wechseldatenträger ist wichtig, besonders für Nutzer, die regelmäßig Dateien zwischen Computern verschieben.
7. Klare Warnmeldungen und Quarantäne-Steuerung
Wenn eine Bedrohung erkannt wird, sollten Nutzer darauf aufmerksam gemacht werden, und dies sollte klar erkennbar sein. Nutzer sollten verstehen können, was erkannt wurde, welche Maßnahmen ergriffen wurden und ob sie bei irgendetwas nachfassen müssen.
Welche Antivirus-Funktionen sind optional?
Nicht alle Antivirus-Funktionen sind notwendig. Viele Antivirus-Produkte werden zwar als umfassendere Sicherheitssuiten verkauft, können jedoch zusätzliche Funktionen enthalten, die nicht unbedingt erforderlich sind. Auch wenn diese nützlich und praktisch sein mögen, sollten sie den Kernschutz nicht überwiegen; eine längere Liste bedeutet nicht zwangsläufig eine bessere Lösung.
Optionale Antivirus-Funktionen umfassen:
VPN: VPNs sind nützlich, um auf Remote-Netzwerke zuzugreifen oder den eigenen Standort zu ändern, aber sie sind nicht für jeden Nutzer notwendig.
Passwort-Manager: Ein Passwort-Manager kann Benutzern helfen, starke Passwörter zu erstellen, sie für den einfachen Zugriff zu speichern und zu erkennen, wenn eines gestohlen wurde. Das macht es jedoch nicht zu einer unverzichtbaren Funktion.
Identitätsüberwachung: Dienste zur Identitätsüberwachung können Nutzer benachrichtigen, wenn ihre persönlichen Daten gestohlen werden. Das ist im Falle einer Datenschutzverletzung nützlich, doch oberste Priorität sollte sein, die Informationen davor zu schützen, gestohlen zu werden.
Cloud-Backup: Cloud-Backups eignen sich hervorragend zum Speichern und Wiederherstellen von Daten, falls etwas verloren geht, aber nicht alle Benutzer benötigen sie.
Kindersicherung: Mit der Kindersicherung können Eltern ihre Kinder von gefährlichen oder nicht jugendfreien Websites fernhalten und die Bildschirmzeit verwalten. Wenn Sie nicht der Elternteil eines Kindes sind, ist dies nicht erforderlich.
Sicherer Browser: Ein sicherer Browser kann Nutzer beim Surfen im Internet schützen. Das ist ein nützliches Tool für alle, die Zeit online verbringen, ersetzt aber keine anderen wichtigen Funktionen.
Tools zur Geräteoptimierung: Diese Tools können helfen, die Systemleistung zu verbessern, Speicherplatz freizugeben und Junk-Dateien zu entfernen. Sie sind zwar nützlich für die Ger�äteeffizienz, aber keine unverzichtbaren Sicherheitstools.
Eigenständige Firewall-Kontrollen: Firewalls sind wichtig für die Cybersicherheit und sollten nicht übersehen werden, werden aber am besten als Teil einer übergeordneten Sicherheitsstrategie eingesetzt.
Webcam- oder Mikrofonüberwachung: Diese Tools können helfen, Webcams und Mikrofone zu schützen und so Privatsphäre und Sicherheit zu erhöhen. Sie sind zwar nützliche Optionen, aber nur gute Ergänzungen.
Kostenloses Antivirus im Vergleich zu kostenpflichtigem Antivirus
Vielleicht haben Sie sich bisher auf ein kostenloses Antivirusprogramm oder die integrierten Sicherheitsfunktionen Ihrer Geräte verlassen – und das war bislang ausreichend. Vielleicht fragen Sie sich: Worin liegt der Unterschied zwischen kostenloser Antivirus-Software und kostenpflichtiger Software? Die Unterschiede lassen sich wie folgt aufschlüsseln:
Was kostenlose Antivirensoftware in der Regel bietet
Kostenlose integrierte Antivirensoftware kann grundlegenden Schutz bieten, einschließlich Malware-Erkennung, Echtzeitüberwachung, Scans und automatischer Sicherheitsupdates. Die Funktionen variieren je nach Produkt. Die entscheidende Frage ist daher, ob der enthaltene Schutz und die enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen entsprechen.
Was kostenpflichtige Antivirensoftware zusätzlich bieten kann
Kostenpflichtige Produkte gehen über den grundlegenden Antivirus-Schutz hinaus und bieten erweiterte Funktionen wie Phishing-Schutz, verhaltensbasierte Erkennung und andere Sicherheitstools. Sie bieten Nutzern in der Regel auch mehr Zugänglichkeits- und Kontrollfunktionen, etwa Schutz für mehrere Geräte und zentrale Verwaltung sowie Benutzersupport.
Wie Sie entscheiden, ob sich das Bezahlen lohnt
Wie können Sie also entscheiden, was für Sie das Richtige ist? Sie können Ihren Sicherheitsbedarf und Ihre Antivirenoptionen bewerten, um festzustellen, ob kostenlose Antivirensoftware ausreicht oder ob Sie in ein kostenpflichtiges Tool investieren sollten.
Erwägen Sie folgende Faktoren:
Welche Schutzlücken bleiben bestehen, wenn Sie nur integrierte Sicherheit nutzen?
Wie viele Computer benötigen Schutz?
Möchten Sie ein einziges Konto verwenden, um mehrere Geräte zu verwalten?
Sind die zusätzlichen Funktionen wirklich nützlich?
Ist der Verlängerungspreis angemessen?
So können Sie feststellen, ob sich die Investition in ein kostenpflichtiges Antivirusprogramm lohnt.
Wie stark sollte Antivirensoftware die Computerleistung beeinträchtigen?
Ein häufiges Anliegen bei der Nutzung von Antivirensoftware ist, wie viele Systemressourcen sie beim Scannen eines Computers verbrauchen kann. Antivirensoftware muss zwar Systemressourcen nutzen, um Dateien zu scannen und Aktivitäten zu überwachen, aber gute Software erschwert die normale Computernutzung nicht zusätzlich – oder sollte es zumindest nicht.
Wenn Antivirensoftware als „leichtgewichtig“ beschrieben wird, achten Sie nach Möglichkeit auf klare Systemanforderungen und aktuelle Leistungstests. Es kann hilfreich sein, einige wichtige Faktoren zu bewerten, darunter:
CPU- und Speichernutzung im Leerlauf.
Die Auswirkungen auf die Leistung bei Schnell- und vollständigen Scans.
Start- und Anwendungsstartzeiten.
Die Auswirkungen auf Laptop-Akkus.
Unterbrechungen beim Gaming oder bei kreativer Arbeit.
Planung von Scans und Steuerelemente zum Pausieren.
Diese Faktoren können sich auf Geschwindigkeit und Leistung auswirken, wenn das Antiviren-Tool nicht schlank genug ist.
So prüfen Sie die Antivirus-Kompatibilität
Wie können Sie also sicher sein, dass eine Antivirussoftware mit Ihrem Gerät kompatibel ist? Kompatibilität bedeutet mehr, als nur dass ein Installationsprogramm vorhanden ist; Faktoren wie Arbeitsspeicher, Betriebssystemversion und mehr können die allgemeine Kompatibilität beeinflussen.
Unbedingt prüfen:
Unterstützte Windows- oder macOS-Versionen,
Anforderungen an Prozessor, Arbeitsspeicher und Speicherplatz.
Ob alle beworbenen Funktionen auf Ihrem Betriebssystem funktionieren.
Kompatibilität mit vorhandener Sicherheitssoftware.
Wie viele Geräte können enthalten sein und ob Windows- und Mac-Geräte einen Tarif gemeinsam nutzen können (falls zutreffend)
So entfernen oder ersetzen Sie Geräte.
Ob mobiler Schutz enthalten ist oder separat verkauft wird.
Am besten wählen Sie ein einzelnes Antiviren-Tool, das die Funktionen bietet, die Sie benötigen, anstatt mehrere Lösungen zu verwenden, die jeweils unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Der gleichzeitige Betrieb von zwei Antivirenprodukten mit Echtzeitschutz kann zu Konflikten, redundanten Scans oder Leistungsproblemen führen. Vermeiden Sie dies daher, sofern nicht beide Anbieter diese Konfiguration ausdrücklich unterstützen.
So vergleichen Sie Antivirus-Preise
Wenn Sie Antivirus-Optionen bewerten, können die Preise stark variieren – ebenso wie die Funktionen, die in den einzelnen Preisklassen geboten werden. Es kann schwierig sein zu bestimmen, welches Angebot den besten Preis bietet, da der beworbene Betrag für das erste Jahr nicht unbedingt ein gutes Abbild dessen ist, was Sie tatsächlich ausgeben oder welchen Gegenwert Sie dafür erhalten.
Vergleichen Sie unbedingt:
Aktionspreis im ersten Jahr
Verlängerungspreis (der möglicherweise nicht dem Preis im ersten Jahr entspricht)
Jährliche oder monatliche Abrechnung.
Die Anzahl der enthaltenen Geräte, die abgedeckt sind, und etwaige unterschiedliche Preise pro Gerät.
Die in jedem Tarif enthaltenen Funktionen und Optionen.
Bedingungen für die automatische Verlängerung, einschließlich Mindestanforderungen für das Abonnement, dessen Laufzeit und Kündigungsgebühren.
Stornierungs- und Rückerstattungsrichtlinien.
Ob die wesentlichen Funktionen und Features, die Sie benötigen, ein Upgrade auf eine höhere Stufe erfordern oder von Anfang an verfügbar sind.
Wichtig ist, dass Sie die gesamten jährlichen Kosten, die enthaltenen Funktionen und die Anzahl der Geräte, die Sie abdecken können, berücksichtigen – und nicht nur den beworbenen Rabattpreis. Sie sollten den Gesamtbetrag berücksichtigen, den Sie im Laufe der Zeit ausgeben werden, und was Sie für diesen Preis erhalten, um sicherzustellen, dass Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.
So wählen Sie Antivirensoftware für einen PC zur privaten Nutzung aus
Nachdem all das geklärt ist, können wir den Bewertungsprozess aufschlüsseln und Ihnen helfen, die beste Antivirensoftware für Ihren Computer zu finden. Befolgen Sie bei der Bewertung Ihrer Optionen diese Schritte, dann können Sie eine fundierte Entscheidung treffen:
Computer und Betriebssystem identifizieren: Bestätigen Sie den Gerätetyp, die Betriebssystemversion und die Hardwareanforderungen für die Antivirensoftware und stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät diese erfüllt.
Prüfen Sie den bereits enthaltenen Schutz: Wahrscheinlich verfügen Sie bereits über grundlegende Antivirenfunktionen. Ermitteln Sie daher, was Ihre integrierte Sicherheit derzeit abdeckt und wo zusätzlicher Schutz hilfreich sein kann.
Definieren Sie die Bedrohungen und Anwendungsfälle, auf die es ankommt: Genauso wichtig ist es zu wissen, vor welchen Bedrohungen Sie sich schützen müssen. Berücksichtigen Sie Bedrohungen wie Phishing, schädliche Downloads, bösartige Websites, Wechselmedien und gemeinsam genutzte Geräte, und stellen Sie sicher, dass Sie eine Lösung finden, die die für Sie relevanten Risiken adressiert.
Priorisieren Sie zentrale Schutzfunktionen: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Lösung finden, die die unverzichtbaren Funktionen umfasst. Konzentrieren Sie sich zunächst auf Echtzeit-Malware-Schutz, Phishing-Schutz, verhaltensbasierte Erkennung, Updates und Benutzerfreundlichkeit; danach können Sie sich die zusätzlichen Wunschfunktionen ansehen.
Entscheiden Sie, welche Extras wirklich nützlich sind: Es gibt zwar zusätzliche Schutzfunktionen, die Ihnen helfen, aber nicht alle bieten die gleichen Vorteile. Achten Sie darauf, nicht für gebündelte Funktionen zu bezahlen, die Tools doppeln, die Sie bereits haben.
Prüfen Sie Leistung und unabhängige Ergebnisse: Es ist immer wichtig zu prüfen, wie gut eine Antivirensoftware funktioniert, bevor Sie sie kaufen. Achten Sie darauf, wenn möglich die Auswirkungen auf Systeme, Fehlalarmraten sowie aktuelle Tests oder Validierungen zu prüfen.
Vergleichen Sie Gerätelimits und die vollständigen Preise: Der erste Preis, den Sie sehen, ist möglicherweise nicht der, den Sie am Ende tatsächlich zahlen. Sie müssen über den Einführungspreis hinausblicken und Zusatzoptionen, Verlängerungskosten sowie die Gesamtkosten für den Geräteschutz berücksichtigen, um zu wissen, wie viel Sie tatsächlich ausgeben werden.
Prüfen Sie Support und Kontoverwaltung: Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung eines guten Supports. Prüfen Sie, wie Sie Hilfe erhalten, Geräte überwachen und bei Bedarf einen alten Computer ersetzen können.
So schützen Sie persönliche Computer mit Splashtop Shield
Splashtop Shield ist eine KI-gestützte Antivirenlösung für Windows- und Mac-Computer, die maschinell lernunterstützte Dateianalyse mit Cloud-Reputationsprüfungen und häufig aktualisierten Erkennungsdaten kombiniert, um Malware und verdächtige Dateien zu identifizieren.
Splashtop Shield ist für Einzelpersonen, Familien und alle gedacht, die private Computer für Fernzugriff oder hybrides Arbeiten nutzen. Es kombiniert mehrere Schutz-Tools, um Geräte sicher zu halten, darunter:
Anti-Malware-Schutz zum Erkennen schädlicher Dateien und Programme.
Anti-Phishing-Schutz zur Erkennung von Phishing-Versuchen und schädlichen Links.
Echtzeit-Scannen des Datenverkehrs, um schädlichen Datenverkehr und Online-Bedrohungen zu identifizieren.
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung, die dabei hilft, verdächtige Aktivitäten anhand des Verhaltens von Dateien und Prozessen zu identifizieren.
Schutz vor Exploits, um Versuche zu erkennen und zu blockieren, Software-Schwachstellen auszunutzen.
USB- und Wechseldatenträger-Scans, um schädliche Dateien auf angeschlossenen Speichergeräten zu erkennen.
Splashtop Shield ist in einer Individual Edition erhältlich, die zwei Geräte abdeckt, und in einer Family Edition, die bis zu fünf Windows- und Mac-Computer in einem Haushalt abdeckt.
Checkliste für den finalen Kauf
Bei der Bewertung von Antivirenlösungen gibt es vieles zu beachten – so viel, dass es schnell überwältigend werden kann. Wie können Sie sicher sein, dass eine Option all Ihre Anforderungen zu einem Preis erfüllt, den Sie sich leisten können?
Daher haben wir eine praktische Checkliste zusammengestellt, die Sie bei der Auswahl von Antivirensoftware nutzen können. Wenn eine Lösung all diese Anforderungen erfüllt, sollte sie gut zu Ihren Bedürfnissen passen.
Bevor Sie eine Antivirenlösung kaufen, fragen Sie sich:
Unterstützt es mein Betriebssystem?
Bietet es Echtzeit-Schutz vor Malware und Phishing?
Verwendet es mehr als eine Erkennungsmethode?
Kann sie Wechseldatenträger wie USB-Laufwerke und externe Festplatten scannen?
Ist die Leistungsauswirkung bei normaler Nutzung und während der Scans akzeptabel?
Sind die Warnmeldungen leicht verständlich?
Deckt der Tarif alle Computer ab, die ich unterstützen muss?
Was kostet es bei der Verlängerung?
Werden die Aussagen zum Produkt unabhängig validiert?
Ist Support über die Kanäle verfügbar, die ich nutzen werde?
Wählen Sie das richtige Antivirenprogramm für Ihren PC
Wenn Sie Antivirus-Software für Ihren Computer auswählen, müssen Sie Ihr Gerät, Ihre aktuelle Sicherheitsabdeckung, Ihre Nutzungsgewohnheiten und Ihren Schutzbedarf verstehen. Gute Sicherheit ist keine Frage der meisten gebündelten Extras oder eines bestimmten Preispunkts, sondern vielmehr der richtigen Tools und Funktionen für Ihre Anforderungen.
Starker Basisschutz, Betriebssystemkompatibilität, ein gut beherrschbarer Einfluss auf die Leistung, transparente Preise und klare Kontosteuerungen können Ihnen dabei helfen, eine Antivirus-Software zu wählen, die zu Ihren Sicherheitsanforderungen und Ihrem Arbeitsalltag passt. Wenn Sie Ihre Optionen bewerten, ist es wichtig, alle Faktoren zu berücksichtigen, die für Sie zählen, statt nur auf die reine Anzahl zu achten.
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