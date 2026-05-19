5 Wege, wie Splashtop Remote Support helfen können, wenn Ihr Unternehmen im Jahr 2020 wächst

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Tech team member leveraging Splashtop Remote Support for remote work from home

5 Möglichkeiten, wie Fernsupport-Tools Ihrem Unternehmen beim Wachstum helfen können

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop ist bereit, IT-Teams, Support-Teams und MSPs mit der preiswertesten, sichersten und zuverlässigen Lösung für den Fernzugriff auf Computer für das neue Jahr zu unterstützen.

Egal, ob Sie Ihr MSP-Geschäft ankurbeln oder Möglichkeiten suchen, Ihr Team und die Mitarbeiter Ihrer Organisation als Teil eines IT-Teams zu unterstützen, lesen Sie weiter, um zu erfahren, warum Splashtop Remote Support in diesem Jahr eine strategische Technologieentscheidung sein kann.

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1. Sei bereit, wenn unerwartete Situationen eintreten

Wenn Ihre IT-Teammitglieder aufgrund von extremem Wetter unerwartet nicht ins Büro kommen können oder sich um ein krankes Kind kümmern müssen, ermöglicht Splashtop Remote Support ihnen, sich einfach von ihrem Heimcomputer oder mobilen Gerät aus in Ihre verwalteten Computer einzuwählen, sodass sie kritische Support-Aufgaben erledigen können, auch wenn sie nicht im Büro sind. Viele Unternehmen entscheiden sich auch für Splashtop als kostengünstige sekundäre Fernzugriffslösung, falls ihr primäres System ausfällt.

2. Reduzieren Sie die Werkzeugkosten um bis zu 80 %, wenn Sie von einer anderen Fernzugriffslösung wechselnn

Unternehmen, die zu Splashtop wechseln, können im Vergleich zu anderen Fernzugriffs- und Fernunterstützungs-Tools sparen: 50 % oder mehr im Vergleich zu TeamViewer und bis zu 80 % im Vergleich zu LogMeIn.

3. Fügen Sie einfach Mitglieder hinzu und erhöhen Sie die Anzahl der Computer, während Ihr Unternehmen wächst

Wenn Sie sich für Splashtop Remote Support entscheiden, können Sie Ihr Konto jederzeit über Ihr my.splashtop.com Online-Dashboard aktualisieren. Es ist immer kostenlos, zusätzliche Technikerlizenzen zu Ihrem bestehenden Konto hinzuzufügen. Und Sie können problemlos die Pläne wechseln, wenn Sie mehr verwaltete Computer und Geräte hinzufügen oder Funktionen wie Alarme, Windows Update-Verwaltung, 1-zu-viele Skripte und Massenbereitstellung hinzufügen möchten. Sie erhalten einen anteiligen Preis, der Ihnen die volle Gutschrift für Ihr aktuelles Abonnement gewährt.

Mit dem Splashtop Remote Support Premium-Paket können Sie auch bis zu 50 Ihrer Endbenutzer dazu befähigen, aus der Ferne auf ihre eigenen Computer zuzugreifen, die unter Ihrem Konto verwaltet werden.

4. Splashtop ist hier um zu helfen

Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der besten Fernzugriffslösung für Ihre Bedürfnisse benötigen oder Fragen haben, steht unser Vertriebsteam Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn Sie während Ihrer Testphase oder Ihres Abonnements Hilfe benötigen, ist unser Support-Team nur einen Klick oder Anruf entfernt. Und Sie können sicher sein, dass Sie eine sichere Lösung und Technologie verwenden, die sich bei Hunderten von Millionen von Fernzugriffsnutzern und Tausenden von Fünf-Sterne-Bewertungen auf führenden Bewertungsseiten und in App-Stores bewährt hat.

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