如何設定遠端桌面
瞭解如何快速設置 Splashtop 遠端桌面軟體，以開始從任何其他設備遠端存取您的電腦。
請注意，如果您在組織的Splashtop帳戶中使用Splashtop，您的IT管理員將向您發送有關如何設置的說明。
第 1 步：創建您的 Splashtop 帳戶
免費試用
首先，您必須建立 Splashtop 帳戶。歡迎您透過免費試用 Splashtop Business Access 來建立您的使用者帳戶。不需要信用卡或履約承諾即可建立帳戶並開始免費試用！
第 2 步：在要遠端存取的設備上下載 Splashtop 商業應用程式
在要用於訪問遠端電腦的任何電腦、平板電腦或行動裝置上下載 Splashtop 商業應用程式。 該應用程式適用於Windows，Mac，iOS（iPhone和iPad），Android 和Chromebook。
第 3 步：在要遠端訪問和控制的電腦上安裝 Splashtop 流光
將 Splashtop Streamer 部署到您要遠端訪問的 Windows、Mac 或 Linux 電腦上。 您可以通過兩種方式執行此操作：
1. 您可以從 Splashtop 網路控制台建立部署連結，並將下載連結傳送到您要存取的電腦。在電腦上開啟該連結後，Splashtop Streamer 將會自動下載並連接到您的帳戶。
2. 如果您有 Splashtop Business Access 訂閱，您可以在要存取的電腦上下載登入流光，然後輸入您的使用者名和密碼以將電腦連接到您的帳戶。（Windows EXE Download， Mac DMG Download）
步驟 4：從 Splashtop 商業應用程式啟動遠端連接
Splashtop Streamer 和 Splashtop Business 應用程式安裝完成後，您就可以隨時使用該應用程式啟動遠端桌面連接！當您開啟該應用程式時，您會看到所有已安裝 Splashtop Streamer 的電腦清單。這些是您可以存取的電腦。只需按一下您要存取的電腦即可啟動遠端連接！