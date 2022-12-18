為什麼 HCS Computer Solutions 愛用 Splashtop Remote Support Premium

HCS Computer Solutions, LLC 是一家位於密蘇里州華沙的商業託管服務供應商，為員工不超過 100 人的小型企業提供各種服務，包括標準 (中斷/修復) 支援、諮詢和遠端監控/管理。

身為該郡唯一的 MSP，HCS Computer Solutions 提供主要健康和康復中心、911 報案中心、郡和市政府辦公室、執法部門以及全州的五個郡衛生部門等機構託管服務。多虧 Splashtop Remote Support Premium 經濟實惠、可靠且提供使用者友好的介面，HCS 只需兩位員工即可支援總共 450 個端點。

為了服務仰賴其 IT 基礎設施執行重要公共服務的客戶，HCS Computer Solutions 需要主動監控各端點，及早針對警示訊號採取行動，以免演變成重大問題。HCS Computer Solutions 負責人 Henry Starcher 就描述了所面臨的挑戰。

「我們有大約 50 台實體伺服器，」Starcher 說。「如果伺服器離線，我必須趕緊收到警示，並進行監控。然後，找出是伺服器或 ISP 發生問題，因為我們管理的伺服器數量太多，幸好 Splashtop Remote Support Premium 幫助良多。」

HCS Computer Solutions 和 Splashtop Remote Support Premium

對於需要監控、管理和支援客戶電腦或伺服器的 MCS (如HCS Computer Solutions)，Splashtop Remote Support Premium 是理想解決方案，提供主動遠端存取、檔案傳輸、連線錄製、多螢幕支援等功能。

Remote Support Premium 隨附一整套工具，方便 MSP 輕鬆監控託管端點，包括：

設定警示： 設定自訂警報以便監控 CPU 使用率、記憶體用量、磁碟空間、電腦上線/離線狀態、軟體安裝/解除安裝、Windows 更新原則狀態和可用的 Windows 更新。

檢視事件記錄檔： 不必遠端存取電腦，即可快速存取電腦事件記錄檔。

遠端命令： 在背景中將命令傳送到遠端 Windows 或 Mac 電腦的命令提示字元。

系統詳細目錄： 查看系統詳細目錄資訊 (包括系統、硬體和軟體資訊)，拍攝快照並加以比較，然後檢視不同快照之間的變更記錄檔以找出變更的部分。

Windows 更新管理： 檢視遠端電腦的更新原則和更新歷史記錄，檢查有無 Windows 更新項目，並規劃更新安裝排程。

Windows 事件警示： 透過設定，讓系統在事件記錄檔的條件符合您所設定的觸發條件時發出警示，藉此監控 Windows 事件記錄檔。

排程動作： 在遠端電腦上建立、安排、監控和執行「系統重新啟動」與 Windows 更新的動作。

端點安全：針對執行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等軟體的 Windows 電腦，查看其端點安全狀態。

Starcher 表示「設定警示」和「Windows 更新管理」功能對他來說特別實用，不僅可以確實掌握何時有新的 Windows 更新可用，方便他為負責管理的電腦安排更新排程，還能查看這些裝置的更新狀態。

Starcher還稱讚了“遠端命令”功能，該功能可在後台將命令發送到遠端電腦的命令提示符。

總體而言，Starcher報告對Splashtop Remote Support Premium如何幫助他運行HCS Computer Solutions非常滿意。通過隨時無人值守的存取權限，他可以在需要時為客戶提供遠端支援。

“當人們放票時，我們會看看他們的問題，” Starcher說。 “如果本質上不重要，我們會將它們排入隊列，並在幾個小時後（晚上或清晨）使用遠端存取進入並進行處理。”

除了用於遠端存取、監控和管理的 Remote Support Premium 授權，Starcher 和總經理 Rachel Wolf 還各有一組 Splashtop SOS 授權，可以同時為客戶提供臨機快速支援。

Starcher 指出：「有少數客戶與我們並未簽訂合約，但我們依然為其提供 (中斷/修復) 服務。請這類客戶在桌上型電腦安裝 SOS 後，為我們省下了大把的時間。」

此外，Splashtop 也協助 HCS Computer Solutions 吸引新客戶，藉此降低成本並拓展業務規模。

「多虧了 Splashtop 的價格低廉，讓 HCS 可以吸引更多使用者。」Starcher 說。「停用 LogMeIn 後，我們每年大約可以省下 2,500 美元，因此即使客戶數量增加，我們也可以新增串流功能、持續維護，並隨時新增所需的使用者數量到我們的合約中。LogMeIn 有點令人望而卻步，但 Splashtop 的價格卻非常吸引人，它不僅幫助了我們的客戶也幫助了我們。」

而且，Starcher 還將遠端存取權限轉售給使用者，不僅藉此提升了服務品質，也賺進了額外收入。目前已有 12 個客戶向 HCS Computer Solutions 購買遠端存取裝置的授權。

成果

最後，HCS Computer Solutions 終於在 Splashtop 找到了他們需要的解決方案。他們以前也用過其他 RMM 和遠端存取產品，但無論是功能、體驗還是價格，都不符合他們的需求。

Starcher 比較了 Splashtop 與 Autotask：「我們試過 Autotask，但對其 RMM 運作方式不甚滿意，而且介面既複雜又怪異。Splashtop 卻恰恰相反，Premium 完全滿足了我們對監控與管理功能的需求。」

Starcher 透過 Splashtop Remote Support Premium 找到經濟實惠的遠端支援解決方案，幫助自家及合作夥伴支援不斷成長的端點。

—

Splashtop Remote Support Premium 是物超所值、高效能和使用者友好的遠端存取/支援產品替代方案 (如 LogMeIn Central)。它也可以替代更昂貴、更複雜的 RMM 工具。

