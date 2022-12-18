為什麼 HCS Computer Solutions 愛用 Splashtop Remote Support Premium

為什麼 HCS Computer Solutions 愛用 Splashtop
此託管服務供應商 (MSP) 使用 Splashtop 解決方案遠端支援 450 個端點
摘要
HCS Computer Solutions, LLC 是一家位於密蘇里州華沙的商業託管服務供應商，為員工不超過 100 人的小型企業提供各種服務，包括標準 (中斷/修復) 支援、諮詢和遠端監控/管理。
作為其所在縣唯一的 MSP，HCS Computer Solutions 為全州的主要健康和康復中心、911 呼叫中心、縣和市政府辦公室、執法部門和五個縣衛生部門提供服務。由於 SRS Premium 的價格實惠，可靠性和用戶友好的界面，該公司只有兩個內部用戶的總共支持 450 個端點。
為了服務仰賴其 IT 基礎設施執行重要公共服務的客戶，HCS Computer Solutions 需要主動監控各端點，及早針對警示訊號採取行動，以免演變成重大問題。HCS Computer Solutions 負責人 Henry Starcher 就描述了所面臨的挑戰。
Starcher 說：「我們擁有大約 50 個實體伺服器。「如果他們離線了，我必須密切注意並收到警報，這一點至關重要。 然後我可以考慮是否有伺服器問題或 ISP 問題，在我所在的地方，這些問題已經很普遍了。Splashtop 幫助我們監控很多事情。 」
HCS Computer Solutions和 SRS Premium
對於需要監控、管理和支援其客戶電腦或伺服器的MSPs （如HCS Computer Solutions來說，SRS Premium 是一個理想的解決方案。 它包括無人值守遠端存取、檔案傳輸、連線錄製、多顯示器支援等。
SRS Premium 還配備了一套全面的工具，可協助MSPs輕鬆監控其託管端點，包括：
設定警示：設定自訂警報以便監控 CPU 使用率、記憶體用量、磁碟空間、電腦上線/離線狀態、軟體安裝/解除安裝、Windows 更新原則狀態和可用的 Windows 更新。
檢視事件記錄檔：不必遠端存取電腦，即可快速存取電腦事件記錄檔。
遠端命令：在背景中將命令傳送到遠端 Windows 或 Mac 電腦的命令提示字元。
系統詳細目錄：查看系統詳細目錄資訊 (包括系統、硬體和軟體資訊)，拍攝快照並加以比較，然後檢視不同快照之間的變更記錄檔以找出變更的部分。
Windows 更新管理：檢視遠端電腦的更新原則和更新歷史記錄，檢查有無 Windows 更新項目，並規劃更新安裝排程。
Windows 事件警示：透過設定，讓系統在事件記錄檔的條件符合您所設定的觸發條件時發出警示，藉此監控 Windows 事件記錄檔。
排程動作：在遠端電腦上建立、安排、監控和執行「系統重新啟動」與 Windows 更新的動作。
端點安全：針對執行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等軟體的 Windows 電腦，查看其端點安全狀態。
Starcher 表示「設定警示」和「Windows 更新管理」功能對他來說特別實用，不僅可以確實掌握何時有新的 Windows 更新可用，方便他為負責管理的電腦安排更新排程，還能查看這些裝置的更新狀態。
Starcher還稱讚了“遠端命令”功能，該功能可在後台將命令發送到遠端電腦的命令提示符。
整體而言，Starcher 表示對 SRS Premium 如何幫助他執掌HCS Computer Solutions感到非常滿意。 透過隨時主動接觸，他能夠在客戶需要時為客戶提供終端支援。
“當人們放票時，我們會看看他們的問題，” Starcher說。 “如果本質上不重要，我們會將它們排入隊列，並在幾個小時後（晚上或清晨）使用遠端存取進入並進行處理。”
除了用於遠端存取、監控和管理的 SRS Premium 授權，Starcher 和總經理 Rachel Wolf 還各有一組 SOS 附加元件授權，可以同時為客戶提供臨機快速支援。
Starcher 指出：「有少數客戶與我們並未簽訂合約，但我們依然為其提供 (中斷/修復) 服務。請這類客戶在桌上型電腦安裝 SOS 後，為我們省下了大把的時間。」
此外，Splashtop 也協助 HCS Computer Solutions 吸引新客戶，藉此降低成本並拓展業務規模。
「多虧了 Splashtop 的價格低廉，讓 HCS 可以吸引更多使用者。」Starcher 說。「停用 LogMeIn 後，我們每年大約可以省下 2,500 美元，因此即使客戶數量增加，我們也可以新增串流功能、持續維護，並隨時新增所需的使用者數量到我們的合約中。LogMeIn 有點令人望而卻步，但 Splashtop 的價格卻非常吸引人，它不僅幫助了我們的客戶也幫助了我們。」
而且，Starcher 還將遠端存取權限轉售給使用者，不僅藉此提升了服務品質，也賺進了額外收入。目前已有 12 個客戶向 HCS Computer Solutions 購買遠端存取裝置的授權。
成果
最後，HCS Computer Solutions 終於在 Splashtop 找到了他們需要的解決方案。他們以前也用過其他 RMM 和遠端存取產品，但無論是功能、體驗還是價格，都不符合他們的需求。
Starcher 比較了 Splashtop 與 Autotask：「我們試過 Autotask，但對其 RMM 運作方式不甚滿意，而且介面既複雜又怪異。Splashtop 卻恰恰相反，Premium 完全滿足了我們對監控與管理功能的需求。」
透過 SRS Premium，Starcher 能夠獲得經濟高效的遠端支援解決方案，幫助他和他的合作夥伴支援不斷增長的端點數量。
SRS Premium 是 LogMeIn Central 等遠端存取/支援產品的最佳價值、高效能、使用者友好的替代�品。它也可以用來代替更昂貴、複雜的 RMM 工具。
細節
關於HCS電腦解決方案
HCS Computer Solutions 使用 SRS Premium 僅透過兩個內部用戶即可支援 450 個端點。該公司的客戶包括 911 呼叫中心以及多個政府和衛生組織，他們需要對其服務器和計算機進行安全、可靠的遠端管理。自從從Splashtop 轉到LogMeIn 以來，HCS Computer Solutions 已經能夠透過轉售遠端存取來發展其業務並節省大量成本，並擴展其客戶端產品。
為什麼選擇 Splashtop
以下是MSPs 等HCS Computer Solutions 青睞 SRS Premium 的原因：
與 等其他產品相比，SRS Premium 可為 節省 70%MSPsLogMeIn Premier 或更多。
由於 Splashtop 價格低廉，MSP 可以輕鬆發展業務並擴大規模。
MSP可以通過轉售對其最終用戶的遠端存取來增加其服務範圍並產生額外的收入。
SRS Premium 包含監控和管理端點，以及輕鬆完成日常 IT 任務所需的頂級工具和功能。
SRS Premium
SRS Premium 專為尋求除遠端存取之外還提供電腦管理和控制功能的解決方案的MSPs和 IT 專業人士而設計。
您可以透過任何 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置支援 Windows 和 Mac 電腦。
高效能： SRS Premium 採用 Splashtop 個人使用解決方案中屢獲殊榮的遠端存取引擎。享受高清品質和聲音的快速連接。
主要功能： SRS Premium 具有MSPs和 IT 團隊所需的主要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重新啟動、網路連線、使用者和電腦管理、分組等。
價格低廉：與其他�解決方案相比，Splashtop 可以為您省下超過 80% 成本。此外，過往的記錄也顯示，Splashtop 不像其他遠端存取供應商那樣會調漲價格。