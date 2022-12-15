在 COVID-19 危機期間，BDP 讓所有員工在 48 小時內遠端工作

BDP 資訊技術和流程負責人兼負責人 Alistair Kell 解釋了在 COVID-19 危機期間，他的公司（一家由建築師、設計師、工程師和城市規劃師組成的國際跨學科實踐）如何使用 Splashtop 遠端訪問解決方案讓所有員工在 48 小時內遠端工作。

當 COVID-19 來襲時，BDP 考慮了幾種選擇，使員工能夠在家工作。 緊迫感，以及團隊的規模和軟體員工高效工作所需的規模，使這成為相當大的挑戰：

硬體需求：員工是否擁有可以在家中連接的個人計算機，或者他們只有一台 BDP 筆記型電腦？

保持當前基礎架構穩定：BDP 如何保持一切穩定，同時確保公司底層基礎架構沒有不必要的更改？

緊迫性和成本：如何在不產生不合理成本的情況下快速部署 BDP？

綜合以上考量，BDP 原本認為改採遠端工作的整個過程需要至少兩到三個星期的動盪才能就緒。但是多虧有了 BDP 的 IT 團隊和 Splashtop 遠端存取解決方案，最後並沒有花那麼多時間。

「在宣布員工可以選擇居家辦公的 48 小時內就順暢地完成了轉換，無縫銜接，符合所有人的期待。」– Alistair Kell