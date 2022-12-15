在 COVID-19 危機期間，BDP 讓所有員工在 48 小時內遠端工作

在 COVID-19 疫情期間，BDP 如何利用短短 48 小時就完成全員遠端工作部署
BDP 如何善用 Splashtop 讓員工遠端工作
摘要
BDP 資訊技術與流程主管兼負責人 Alistair Kell 解釋在 COVID-19 疫情期間，他所屬這家由建築師、設計師、工程師和城市規劃師組成的國際跨學科實踐機構，如何使用 Splashtop 遠端存取解決方案讓所有員工在 48 小時內開始遠端工作。
COVID-19 來襲時，BDP 考慮了多種讓員工能在家工作的方案。緊張急迫的感覺、團隊的龐大規模，以及員工高效工作所需的各項軟體，使這個目標變得非常艱鉅：
硬體需求：員工有一台可以從家中發起連接的個人電腦，還是只有一台 BDP 筆記型電腦？
維持目前基礎架構的穩定性：BDP 如何使一切保持穩定，同時確保公司基礎架構不會發生不必要的變動？
急迫性和成本：BDP 如何快速部署，同時避免產生不合理的成本？
綜合以上考量，BDP 原本認為改採遠端工作的整個過程需要至少兩到三個星期的動盪才能就緒。但是多虧有了 BDP 的 IT 團隊和 Splashtop 遠端存取解決方案，最後並沒有花那麼多時間。
「在宣布員工可以選擇居家辦公的 48 小時內就順暢地完成了轉換，無縫銜接，符合所有人的期待。」– Alistair Kell
從 BDP
我們也曾考慮其他產品，但是 Splashtop 提出具有競爭力的解決方案，實現了企業級管理和多重要素驗證。Splashtop 讓我們能夠充分運用功能強大且預先建置完成的裝置，而使用者也得以存取日常使用的桌上型電腦。
Alistair K., Principal and Head of Information Technology and Processes
挑戰：COVID-19 疫情期間，在工作室暫停開放的情況下實現遠端辦公
COVID-19 初次現蹤時，BDP 不得不暫時關閉上海和新加坡的工作室。因此，BDP 在所有辦公室被迫關閉之前，考慮了幾種遠端存取方案並提前進行了準備。
BDP 資訊技術與流程主管 Alistair Kell 表示：「來自全球 16 個地點的約 1,350 名員工，我們已經擁有 650 筆記型電腦使用者，他們都可以使用 Microsoft 直接存取連線到 BDP 網路，從而允許從任何地點進行日常工作。
這個系統順利地與 BDP 員工所使用的大多數軟體相輔相成，卻無法與 Revit 搭配運作。Revit 這個軟體的用途是協助專業建築師相互合作，但是在有多位使用者連線使用時卻無法順利執行，會出現效能低落、高度延遲和 3D 互動延遲的情形。
除了 Revit，BDP 還需要在每位使用者的電腦上安裝 400 多款單獨的軟體，員工才能遠端工作。Kell 表示：「要在本機安裝所有這些軟體根本是一項不可能的任務，因為許多軟體必須連接區域網路才能運作。」
解決方案：BDP 運用 Splashtop，在 48 小時內完成全員遠端工作部署
Splashtop Remote Access讓BDP員工可以遠端存取他們的工作機器，就像他們坐在機器前面一樣。 因此，不再需要在筆記型電腦上安裝任何軟體，並且可以更快地實現遠端工作。
BDP 最初在某個星期四晚上購買了 100 份授權，並全數用於在接下來的星期一之前進行各據點的初始測試。這個做法使 BDP 得以測試各種情境、完成適當設定，並且更了解管理控制台。
然後，BDP 便開始擴大部署，將授權數量增加到 600 個。內部 IT 團隊將 Splashtop 接收器部署到所有裝置上，且要求各據點的相關人員將員工與裝置 ID 進行配對，並協助他們註冊 Splashtop，在此同時，還有一個中央小組將使用者對應到其工作用的個人電腦。
為了使整個過程更加流暢，BDP 為所有員工準備了簡單的指南，並為 IT 服務台提供了更多指導方針和培訓。整個前置流程耗時一個星期，而等到 BDP 一宣布公司要全員遠端辦公，只花了 48 小時就完成部署。
成果：讓 1,350 名員工都能在家工作
最後，BDP 在 Splashtop 找到了能讓 1,350 名員工在家工作的解決方案。
他們也曾考慮其他產品，但是 Splashtop 提出具有競爭力的解決方案，實現了企業級管理和多重要素驗證。
BDP目前在從多倫多到英國、歐洲、中東和非洲、印度和中國的所有地區使用Splashtop Remote Access 。
細節
關於BDP
BDP 成立於 1961 年，是英國第二大建築公司，在全球設有超過 16 個營業據點，並擁有 1,350 名員工。BDP 在各大領域皆穩居領導地位，包括健康、教育、職場、零售、都市規劃、文化遺產維護、居住、交通、休閒、大眾安全和能源公共事業，就連英國國會大廈的修復工程也是 BDP 負責的工程之一。