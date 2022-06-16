Splashtop與Jira發布新的遠端支援集成
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Jira 技術人員現在可以使用 Splashtop On-Demand Support (SOS) 服務來遠端存取/支援/控制使用者電腦。
加州聖荷西，2020 年 6 月 26 日 – 全球遠端存取、協作和遠端支援解決方案領導者 Splashtop Inc. 宣布與 Atlassian 合作，將 Splashtop 隨需支援技術引進 Jira 平台。
Splashtop On-Demand Support 專為 IT 支援與服務設計，是具有高效能及強大安全性，快速且易於使用的遠端支援解決方案。任何使用者透過 SOS 都可以在需要協助時遠端存取任何裝置，且無需事先安裝。
該集成將使 Jira Cloud 技術人員能夠啟動與其使用者電腦的遠端桌面連接，並使用 Splashtop 按需支援 （Splashtop SOS） 服務直接從 Jira Issues 中為其使用者提供支援。 連接后，技術人員將能夠即時查看和控制用戶的計算機，而無需使用者預安裝任何軟體。
Splashtop SOS for Jira 主要功能
發生問題時快速啟動遠端連線至使用者電腦。
在遠端連線中支持完整的Splashtop功能，例如文件傳輸，遠端重新啟動，聊天，多顯示器，複製和粘貼，共享技術人員桌面等。
關閉支援連線後，將連線日誌自動插入問題。
遠端連線已完全加密。
Splashtop 首席執行長 Mark Lee 表示：「我們很榮幸為 Jira 提供 Splashtop On-Demand Support。將 SOS 技術引入 Jira 平台，使 Jira 使用者可以連接到客戶裝置，並透過更快、更可靠的遠端支援服務來提升客戶滿意度。」
供應情形
Splashtop SOS 整合應用程式透過 Atlassian Marketplace 提供。此整合應用程式可與 Splashtop SOS Unlimited 搭配使用。Splashtop SOS Unlimited 可從 Splashtop 網站購買或免費試用。設定說明等更多資訊，請見 Splashtop.com/partners/integrations/Jira。
關於飛濺頂
Splashtop 為專業人士、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 經濟實惠、易於使用的基於雲端端訪問解決方案具有企業級安全性和可靠性。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。30+ 百萬使用者、200，000 家企業和政府機構在全球範圍內享受Splashtop產品。