Splashtop為所有流行的上網本提供即時啟動解決方案
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宏碁，華碩，惠普，聯想和LG的上網本都使用Splashtop在幾秒鐘內啟動
內華達州拉斯維加斯 — 2010年1月7日 — 在 2010 年消費電子展上，屢獲殊榮的 Splashtop 即時啟動軟體平台背後的私營軟體公司 DeviceVM 宣佈，Splashtop™ 技術現已部署在世界領先製造商的所有流行的即時上網本上。 DeviceVM 與其 OEM 合作夥伴密切合作，為每個上網本系列創建基於 Splashtop 技術的獨特即時啟動體驗。
對Splashtop背後勢頭的最新確認是由Splashtop提供支援的華碩Express Gate即時啟動環境部署到Eee PC上網本系列中，包括1005HA，1001HA，1201HA和1101HA型號，以及最近發佈的觸摸屏EeePC T91MT平板電腦上網本。
“隨著上網本市場的增長，Splashtop 也隨之增長，我們將繼續創新，為最終使用者提供更快、更個性化的體驗，”DeviceVM 聯合創始人兼首席執行官 Mark Lee 說。 “Splashtop 現在支援觸摸使用者介面、3G 連接和離線使用功能，因此使用者可以充分利用他們的上網本。”
為了實現上網本使用者所需的快速3G互聯網連接以及3G和Wi-Fi之間的無縫切換，DeviceVM將Splashtop與市場上最受歡迎的3G晶元組解決方案集成在一起，包括愛立信，Hojy，華為，Option，高通和中興的晶元組。 該公司還與無線運營商密切合作，提供強大的3G連接管理功能。
Splashtop已作為即時隨行環境部署在許多Windows™7上網本上，提供了快速，安全的瀏覽和通訊，同時使用戶可以選擇進入Windows來存取本地生產力應用程式，例如Microsoft Office™。
為了應對快速擴張的上網本市場，DeviceVM單獨宣佈推出其第二代Splashtop產品，該產品為Splashtop使用者帶來了豐富的定製功能，擴展了觸摸支援，並提供區域優化的Web服務。
關於 Splashtop
Splashtop 是屢獲殊榮的即時啟動平台，可改善個人計算體驗。 Splashtop 使用戶可以在打開 PC 後幾秒鐘搜索和瀏覽網頁，訪問電子郵件以及與朋友聊天。 Splashtop 目前在來自宏碁，華碩，戴爾，惠普，聯想，LG 和索尼等領先製造商的 400 多種型號的上網本，筆記本電腦，主板和台式機上的 3000 多萬台 PC 上可用。 自 2007 年 10 月首次亮相以來，Splashtop 已獲得眾多獎項，包括 PC World 著名的「最具創新性產品」獎，以及流行科學頒發的「最佳新功能」獎。 欲了解更多信息，請訪問 https://www.splashtop.com
關於裝置 EVM
DeviceVM, Inc. 是一家私人控股軟件公司，被道瓊斯評選為最值得關注的 50 家公司之一。 借助其即時啟動的 Splashtop 產品，DeviceVM 正在改善計算機用戶的日常體驗。 DeviceVM 成立於 2006 年，總部位於矽谷，在北京、杭州、上海和台北設有辦事處。
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