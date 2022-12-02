Splashtop為所有流行的上網本提供即時啟動解決方案

宏碁，華碩，惠普，聯想和LG的上網本都使用Splashtop在幾秒鐘內啟動

內華達州拉斯維加斯 — 2010年1月7日 — 在 2010 年消費電子展上，屢獲殊榮的 Splashtop 即時啟動軟體平台背後的私營軟體公司 DeviceVM 宣佈，Splashtop™ 技術現已部署在世界領先製造商的所有流行的即時上網本上。 DeviceVM 與其 OEM 合作夥伴密切合作，為每個上網本系列創建基於 Splashtop 技術的獨特即時啟動體驗。

對Splashtop背後勢頭的最新確認是由Splashtop提供支援的華碩Express Gate即時啟動環境部署到Eee PC上網本系列中，包括1005HA，1001HA，1201HA和1101HA型號，以及最近發佈的觸摸屏EeePC T91MT平板電腦上網本。

“隨著上網本市場的增長，Splashtop 也隨之增長，我們將繼續創新，為最終使用者提供更快、更個性化的體驗，”DeviceVM 聯合創始人兼首席執行官 Mark Lee 說。 “Splashtop 現在支援觸摸使用者介面、3G 連接和離線使用功能，因此使用者可以充分利用他們的上網本。”

為了實現上網本使用者所需的快速3G互聯網連接以及3G和Wi-Fi之間的無縫切換，DeviceVM將Splashtop與市場上最受歡迎的3G晶元組解決方案集成在一起，包括愛立信，Hojy，華為，Option，高通和中興的晶元組。 該公司還與無線運營商密切合作，提供強大的3G連接管理功能。

Splashtop已作為即時隨行環境部署在許多Windows™7上網本上，提供了快速，安全的瀏覽和通訊，同時使用戶可以選擇進入Windows來存取本地生產力應用程式，例如Microsoft Office™。

為了應對快速擴張的上網本市場，DeviceVM單獨宣佈推出其第二代Splashtop產品，該產品為Splashtop使用者帶來了豐富的定製功能，擴展了觸摸支援，並提供區域優化的Web服務。

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