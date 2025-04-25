Splashtop 新聞套件
公關聯絡人
艾德里安·希索勒
Splashtop公司
adrienne.hisoler@splashtop.com
Splashtop 主要事實
Splashtop 為學術機構、商業專業人士、MSPs 、IT 部門及服務台提供最具價值及同級最佳的遠端存取及遠端支援解決方案。 Splashtop遠端桌面服務可讓人們從任何裝置、任何地點存取應用程式和資料，並以安全、可靠和值得信賴著稱。Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD Gateway 和其他遠端存取軟體的熱門替代方案。事實上，Splashtop 贏得了capterra 97 分的驚人整體使用者滿意度。 全球有超過 3,000 萬名使用者使用 Splashtop 產品，其中包括《財富》500 大企業中 85% 的使用者。
Key 詳細資料：
成立於 2006 年
總部位於加州 Cupertino，並在日本、台灣、中國、新加坡和阿姆斯特丹設有辦事處
超過 200 名員工
全球超過 3 千萬人以及數十萬企業組織和教育機構選用