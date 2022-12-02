Splashtop 對 AMD GPU 和 APU 進行優化，支援遠端 3D 遊戲和專業繪圖
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通過將AMD Media SDK與AMF-DEM庫集成，Splashtop可以低延遲和高幀率提供遠端3D體驗
在以下位置使用可配置的快捷方式和遊戲手柄獲取Splashtop遠端電腦存取權限：
加利福尼亞州聖約瑟 — 2014 年 3 月 24 日 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈在選定的 AMD 獨立 GPU 和 APU 上優化 Splashtop Streamer。 用戶現在可以享受遠端高清視頻流、3D 專業顯卡和遊戲體驗，具有超低延遲。
Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說：“ Splashtop將每台配備AMD APU或GPU的PC變成完全交互式的遠端遊戲引擎，將3D遊戲流式傳輸到任何移動設備上，企業，設計師，醫生或財務分析師可以現在可以隨時隨地遠端存取專業3D應用和數據。”
通過將AMF-DEM庫集成到媒體 SDK 中，Splashtop Streamer 可以實現每秒 60 幀的編碼 1080P 高清體驗，延遲低於 100 毫秒。 這是沒有AMF-DEM優化的Splashtop Streamer性能的3-4倍。 此外，通過利用硬體加速，CPU 利用率顯著降低，使 CPU 能夠專注於執行其他複雜的應用程式。
借助Splashtop的創新型可配置快捷方式和遊戲手柄 ，Splashtop用戶可從任何移動觸摸屏上享受最佳的遠端桌面體驗。在移動設備上疊加虛擬遊戲桿（遊戲手柄）以支援交互式遠端3D遊戲，或者在滾動條和快捷鍵上疊加以支援流行的3D AutoCAD或Adobe®Premier®Pro視頻編輯工具，從而輕鬆地為您帶來台式PC的體驗-去。
並且，在有限的時間內，Splashtop用戶將獲得免費的Splashtop遠端桌面促銷代碼-個人應用程式，以激活“可配置的快捷方式和遊戲手柄 ”，作為購買“ AMD Never Settle Forever”遊戲捆綁包的獎勵選項（購買合格的AMD Radeon™）圖形卡。合格的AMD A系列APU還將在以後提供“可配置的快捷方式和遊戲手柄 ”促銷優惠。
AMD媒體軟體解決方案高級經理Amit Mookerjee說：“我們很高興與Splashtop合作，為AMD客戶提供無與倫比的遠端圖形功能，Splashtop允許AMD Radeon GPU和AMD APU所有者遠端體驗PC級圖形在低功率移動設備上。”
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過移動設備存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1600萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World“最具創新產品”獎、《大眾科學》雜誌的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳產品”獎，並且入圍2013 年Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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