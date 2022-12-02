Splashtop啟動Mac的遠端桌面應用程序
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Splashtop遠端桌面通過Mac-to-PC和Mac-to-Mac提供真正的高清體驗和文件存取
2011 年 9 月 21 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發布其用於 Splashtop 遠端桌面的 Mac 用戶端，該用戶端將於 9 月 22 日至 25 日在中國北京舉行的 MacWorld Asia 2011 上展示。 現在，Mac使用者可以從專用網路或通過Internet享受Mac到PC和Mac到Mac的遠端訪問。 目前，Splashtop 遠端桌面使數百萬行動裝置（從平板電腦到智慧手機）能夠遠端訪問具有完整音訊和高清 （HD） 視頻的 PC 和 Mac。
“貓和狗，油和水，Mac和PC –直到Splashtop出現之前，有些東西才歸為一體，” Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說。 “借助我們的新Mac客戶端，Splashtop Remote Desktop用戶不僅可以存取其電腦，而且還可以享受諸如在具有全高清和音頻的Mac上遠端運行PC遊戲和軟體的功能。也許這就是為什麼一些客戶將我們的產品稱為“貓喵”的原因。”
Splashtop Mac遠端桌面使用戶能夠：
存取另一台電腦上的重要文件或照片，而不必擔心同步，轉換或兼容性問題
使用MS Office，Silverlight和其他Windows軟體，而無需在Mac上安裝
播放中央媒體庫中的高清電影和音樂，無需傳輸檔
在功能強大的電腦上運行圖形密集型PC遊戲，並通過便攜式Mac進行遊戲
觀看從PC或Mac流式傳輸的高清視頻，速度高達每秒30幀
存取最新的IE瀏覽器以從Mac查看啟用了ActiveX的網站
Splashtop Mac遠端桌面功能包括：
遠端電腦上的高性能視頻和音頻流
通過局域網、Wi-Fi 或互聯網通過互聯網發現輕鬆連接
通過簡單直觀的介面輕鬆設置
局域網喚醒支援
相容 Mac OS X Lion
Splashtop遠端桌面消除了在設備之間傳輸，轉換或同步文件和多媒體的需求。使用此新應用程序可以輕鬆存取重要的工作文件和Office應用程序，例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word。還可以遠端查看個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片甚至3D遊戲。只需隨身攜帶您的移動設備，智能手機，平板電腦，筆記本電腦或超極本，就可以隨處存取，並且仍然可以通過安裝Splashtop Streamer來完全存取PC或Mac。
前往www.youtube.com/watch?v=_nfz_HT1jvY觀看Mac版Splashtop遠端桌面的實際操作
Splashtop遠端桌面由兩個組件組成：
在用戶端設備上運行的Splashtop遠端桌面 應用程式，支援iOS、Android、webOS、Windows和現在的Mac OS
免費的Splashtop Streamer軟體可在裝有Windows 7，Vista，XP或Mac OS X 10.6或更新版本的任何電腦上運行
參觀9月22日至25日在北京中國國家會議中心舉行的MacWorld Asia 2011，展位號703，以演示Splashtop Mac遠端桌面。在9月22日下午1:30與Splashtop首席營銷官Cliff Miller一起參加“移動互聯網論壇”上的“如何在iPad / iPhone上使用遠端桌面技術” 401會議室，並享受“在Windows上玩Windows互聯網游戲，例如WOW iPad，”在主舞台上，9月，24,12：30-2：00 pm
關於 Splashtop
Splashtop Inc.成立於2006年，是跨裝置計算的全球領導者，其目標是使各地的人們能夠跨裝置和雲快速訪問內容和應用程式。 Splashtop的旗艦產品Splashtop Remote Desktop在Apple App Store和Android Market中是最暢銷的產品，使用戶可以從移動裝置和PC上享受完整的電腦體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國加州聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
媒體連絡人：
有用的連結：
Splashtop 首頁: https://www.splashtop.com
適用於 Mac 的 Splashtop 遠端桌面： https://www.splashtop.com/downloads
Splashtop 電腦和 Mac 流媒體： https://www.splashtop.com/streamer