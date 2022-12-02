Splashtop啟動CamCam，用於從遠端PC查看實時攝像機
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Splashtop CamCam應用程式已停產
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將PC網路攝像頭轉換為流媒體視頻和音頻提要，可以將其傳輸到任何Apple移動設備，以使您安心檢查人，寵物和您關心的事物
2011 年 9 月 27 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈推出 CamCam，這是一款 iPhone 和 iPad 應用程式，可從 PC 網路攝像頭流式傳輸即時音訊和視頻，讓用戶遠端查看最重要的內容。
Splashtop CamCam是一款多功能應用程式，可以使iPhone和iPad用戶能夠放心使用，他們可以：
出門在外時檢查孩子和其他家庭成員
監控從另一個房間玩耍的孩子
將電腦的網絡攝像頭轉換為即時保姆攝像頭
了解寵物在做什麼
不要錯過PC網路攝像頭可以捕獲的大型事件
旅行時留意家
Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說：“將您的PC轉換為即時音頻視頻流是Splashtop的另一款出色的iOS設備應用程式。” “您是否想過您的孩子出去吃飯時是否開派對？現在，通過將CamCam出色的視頻和音頻流傳輸到您的移動設備，您可以確切地看到家裡發生了什麼，因此您可以安然度過夜晚。”
飛濺凸輪攝像頭特點：
從遠端PC到Apple移動裝置的高分辨率即時視頻和音頻流
與內置或外部 PC 網路攝像頭��和麥克風的相容性
捏合縮放和平移功能
按照以下簡單步驟設置飛濺凸輪攝像機：
從iTunes App Store下載Splashtop CamCam並將其安裝在iPhone，iPod touch或iPad上
下載免費的 Splashtop Streamer，並安裝在附有網路攝影機的 PC 上
創建安全碼並在兩台設備上輸入
從世界任何地方連接並通過遠端PC的網絡攝像頭進行查看
CamCam與Windows 7，Vista和XP的所有版本兼容。強烈建議使用具有雙核CPU的電腦以獲得最佳性能。
Splashtop CamCam可以從iTunes App Store以0.99美元的特別發佈促銷價格下載（正常價格4.99美元的80%）。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.成立於2006年，是跨裝置計算的全球領導者，其目標是使各地的人們能夠跨裝置和雲快速訪問內容和應用程式。 Splashtop的旗艦產品Splashtop Remote Desktop在Apple App Store和Android Market中是最暢銷的產品，使用戶可以從移動裝置和PC上享受完整的電腦體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國加州聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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