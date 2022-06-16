Splashtop Enterprise 遠端存取和遠端支援軟體獲得 Nutanix AHV Ready 認證
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
狀態驗證了 Splashtop 對 Nutanix 虛擬桌面的高性能遠端訪問
加利福尼亞州聖約瑟，2021 年 8 月 2 日 — 下一代遠端訪問和遠端支援解決方案的領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，其 Splashtop 企業遠端訪問和遠端支援軟體已通過 Nutanix Ready AHV 認證。 AHV是 Nutanix 的企業就緒虛擬機管理程式，即使用物理硬體資源創建和運行虛擬機 （VM） 的虛擬化軟體。 Splashtop Enterprise 在完成測試以驗證其與 AHV 的相容性后，被授予 Nutanix Ready for AHV 徽章。
Splashtop Enterprise 可供使用者從單一應用程式遠端存取及支援實體機和虛擬機。Splashtop Enterprise 特別為 Nutanix AHV 進行最佳化及驗證，展現 Nutanix 虛擬桌面高效能遠端存取表現。
Splashtop 共同創辦人兼執行長 Mark Lee 表示：「Nutanix Ready 認證說明了 Splashtop Enterprise 可透過不受時空限制的高效能遠端存取與遠端支援來強化 Nutanix 基礎設施，值得信賴。」此外，「實行 Nutanix 虛擬化解決方案的組織，再也不需要購買和管理單獨的工具來遠端存取他們的實體和虛擬資源了。」
這種與 Nutanix 虛擬化解決方案的相容性突出了 Splashtop 在混合 IT 環境中的統一遠端存取方法，該方法將物理機器和設備與虛擬桌面基礎架構 （VDI） 和其他虛擬機器解決方案相結合。 “我們的Nutanix認證有助於完成我們正在進行的工作，優化我們對Microsoft Azure WHD，VMware，Citrix和AWS（Amazon Web Services）工�作區的虛擬機支援，”Lee補充道。
Splashtop 為員工和 IT 團隊提供支援
Splashtop Enterprise 透過單一應用程式提供遠端存取與遠端支援功能，為組織內的員工和 IT 團隊帶來好處。
使用 Splashtop Enterprise：
員工可以從任何地方遠端存取他們的工作電腦和虛擬機，就像在面對面一樣安全地使用應用程式和資料。這種在家工作/隨處工作的能力將繼續發揮重要影響力，因為不斷變化的工作性質鼓勵更多組織採用結合遠端工作和面對面工作的混合模式。
IT 團隊可以輕鬆地支援、監控和管理來自同一應用程式的實體和虛擬機、設備和用戶，並為員工設備提供快速的按需遠端支援，無論員工是否在場。
組織可以利用安全功能，例如 SSO (單一登入)、安全主張標記式語言 (SAML)、集中日誌記錄以及精細權限和控制。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc. 為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端支援軟體和服務。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。 訪問 www.splashtop.com 瞭解更多資訊。