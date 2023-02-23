物理機和虛擬機的統一遠端訪問

用戶可以訪問現有的計算機和許可的應用程式，如 Adobe Creative Suite，Autodesk，Avid Media Composer and Pro Tools，Vectorworks，ArcGIS，Rhino，SketchUp，SolidWorks等等。 所有這些都不會犧牲性能，就像他們在辦公室工作站一樣。