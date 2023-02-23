物理機和虛擬機的統一遠端訪問

經濟實惠的企業級遠端存取解決方案，可支援您的混合式運算基礎架構
Splashtop 非常適合組織運作實體電腦和虛擬機混合運算基礎結構。
超過 3000 萬使用者 (包括個人、企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP 和 IT 部門) 愛用 Splashtop 效能優異又能部署快速的電腦與虛擬機器遠端存取技術。
從單一應用程式存取實體和cloud運算資源，並透過集中式控制台管理一切，包括遠端存取：
實體電腦 (Windows、Mac、Linux、Chromebook 桌機和筆記型電腦)
（Windows，Mac，Linux，Chromebook台式機和筆記型電腦）
伺服器
iOS 和 Android 行動裝置
虛擬機
VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS 上的 VDI/DaaS 解決方案
On VMware， Citrix， Microsoft， Windows， AWS， Azure（即將推出）
IT 團隊借助 Splashtop Enterprise 獲得靈活性、控制力、可擴展性和易用��性，從而有效地管理其混合 IT 基礎架構
主要優勢
多合一遠端存取與遠端支援
IT 可以管理組織的遠端存取、按需提供「服務台」支援，並隨時遠端管理和監控主動電腦，全都透過集中式控制台即可完成。
支援各式各樣裝置
Splashtop 始終為 Windows、Mac 和 Linux 提供優質的使用者體驗。使用者可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置進行遠端存取。
世界級客戶服務
我們可以很自豪地與各位分享，Splashtop 在 Capterra 的整體使用者評分中獲得了 97 分，遙遙領先於其他遠端桌面製造商。提供卓越的客戶服務，是我們的首要之務。
快速部署
短短幾分鐘即可啟動並執行，不必重新授權或取得新的基礎架構。
利用現有資產
使用者可以存取現有的電腦和授權應用程式，如 Adobe Creative Suite、Autodesk、Avid Media Composer 與 Pro Tools、Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks 等等，而且效能絲毫不減，使用起來彷彿身處辦公室工作站前。
最適合結合了遠端與實體工作環境的解決方案
Splashtop 功能允許現場和遠端使用運算資源。靈活工作是未來趨勢，Splashtop 是遠端存取和遠端支援的最佳合作夥伴。
雲端型 DaaS 合作夥伴
來自 Amazon WorkSpaces、VMware Horizon Cloud、Azure Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD)、Citrix Managed Desktop 等的雲端型 DaaS (桌面即服務) 解決方案已成為按需隨付即用的運算平台首選。Splashtop 已與 AWS、GCP、Azure、Nutanix 建立了合作關係。