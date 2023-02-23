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物理機和虛擬機的統一遠端訪問

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經濟實惠的企業級遠端存取解決方案，將支援您的混合運算基礎架構

Splashtop 非常適合組織運作實體電腦和虛擬機混合運算基礎結構。

超過 3000 萬用戶（包括個人，企業，學術和研究機構，政府機構，小型企業和 IT 部門）享受 Splashtop 對電腦和 VM 的高性能，快速部署的遠端存取。 MSPs

從單個應用程式訪問物理和雲計算資源，並通過集中式主控台管理所有內容，包括遠端訪問：

實體電腦 (Windows、Mac、Linux、Chromebook 桌機和筆記型電腦)

（Windows，Mac，Linux，Chromebook台式機和筆記型電腦）

伺服器

iOS 和 Android 行動裝置

虛擬機

VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS 上的 VDI/DaaS 解決方案

On VMware， Citrix， Microsoft， Windows， AWS， Azure（即將推出）

IT 團隊通過 Splashtop Enterprise 獲得靈活性、控制力、可擴展性和易用性，以有效管理其混合 IT 基礎架構

  • 效能

    使用者可以以低延遲獲得可靠、高性能的遠端會話，用於視頻編輯、圖形設計、動畫、編碼等任務。 像親自訪問一樣訪問您的工作計算機、應用程式和數據。 Splashtop 還支援遠端訪問運行 cloud GPU 的虛擬機，以實現高性能 cloud 計算。

  • 安全性

    Splashtop 安全功能包括強大的身份驗證要求、授權控制、全面的日誌記錄等。與單點登錄集成以實現集中身份驗證。 遠端會話期間不會傳輸任何數據。

  • 易於使用

    使用者可以使用 Splashtop Business 應用程式立即從不限數量的任何裝置進行遠端存取。友善的使用者介面和直覺的功能操作使其易於部署、管理和使用。

主要優勢

多合一遠端存取與遠端支援

IT 可以管理其組織的遠端訪問，提供按需「説明台」支援，並隨時遠端管理和監控無人值守的計算機。 全部通過集中式主控台完成。

廣泛的裝置支持

Splashtop 始終如一地為 Windows、Mac 和 Linux 提供高品質的用戶體驗。 用戶可以從任何 Windows、Mac、iOS、 Android或 Chromebook 設備遠端訪問。

世界一流的客戶服務

我們很自豪地分享，Splashtop 在 Capterra 的總體用戶評分中獲得了 97 分，明顯優於所有其他遠端桌面供應商。 提供 卓越的客戶服務 是我們的首要任務。

快速部署

您可以在幾分鐘內啟動並運行。 您也不需要重新許可或購買新的基礎設施。

利用現有投資

用戶可以訪問現有的計算機和許可的應用程式，如 Adobe Creative Suite，Autodesk，Avid Media Composer and Pro Tools，Vectorworks，ArcGIS，Rhino，SketchUp，SolidWorks等等。 所有這些都不會犧牲性能，就像他們在辦公室工作站一樣。

遠端和面對面工作場所相結合的最佳解決方案

Splashtop 功能允許現場和遠端使用運算資源。靈活工作是未來趨勢，Splashtop 是遠端存取和遠端支援的最佳合作夥伴。

基於雲的 DaaS 合作夥伴關係

來自 Amazon WorkSpaces、VMware Horizon cloud、Azure 上的 Microsoft Windows Virtual Desktop （WVD）、Citrix Managed Desktop 等的基於雲的 DaaS（桌面即服務）解決方案已成為按需付費計算的首選平臺。 Splashtop 已與 AWS、GCP、Azure 和 Nutanix 建立了合作夥伴關係。

請與我們聯繫，深入了解 Splashtop Enterprise 的更多相關資訊，並歡迎您預約示範！

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