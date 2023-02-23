物理機和虛擬機的統一遠端訪問

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Splashtop20 years of trust
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IT technicians in datacenter using Splashtop to remotely access both physical and virtual machines

實體裝置與虛擬機合一的遠端存取

開始使用預約示範

經濟實惠的企業級遠端存取解決方案，可支援您的混合式運算基礎架構

Splashtop 非常適合組織運作實體電腦和虛擬機混合運算基礎結構。

超過 3000 萬使用者 (包括個人、企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP 和 IT 部門) 愛用 Splashtop 效能優異又能部署快速的電腦與虛擬機器遠端存取技術。

從單一應用程式存取實體和cloud運算資源，並透過集中式控制台管理一切，包括遠端存取：

Remote access, control, and monitoring icon

實體電腦 (Windows、Mac、Linux、Chromebook 桌機和筆記型電腦)

（Windows，Mac，Linux，Chromebook台式機和筆記型電腦）

Connected computers icon

伺服器

Mobile device share icon

iOS 和 Android 行動裝置

Group view icon

虛擬機

Browser icon

VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS 上的 VDI/DaaS 解決方案

On VMware， Citrix， Microsoft， Windows， AWS， Azure（即將推出）

IT 團隊借助 Splashtop Enterprise 獲得靈活性、控制力、可擴展性和易用性，從而有效地管理其混合 IT 基礎架構

  • 效能

    使用者可以低延遲獲得穩定而高效能的遠端連線，執行諸如影片編輯、圖形設計、動畫、編碼等任務。讓您如臨機操作般自如地存取工作電腦、應用程式和資料。Splashtop 還支援對執行雲端 GPU 的 VM 進行遠端存取，實現高效能雲端運算。


  • 安全性

    Splashtop 安全功能包括高強度驗證要求、授權控制、全方位記錄機制等。整合單一登入技術，實現集中式驗證機制。遠端連線期間不會傳輸任何資料。

  • 使用方便

    使用者可以使用 Splashtop Business 應用程式立即從不限數量的任何裝置進行遠端存取。友善的使用者介面和直覺的功能操作使其易於部署、管理和使用。

主要優勢

多合一遠端存取與遠端支援

IT 可以管理組織的遠端存取、按需提供「服務台」支援，並隨時遠端管理和監控主動電腦，全都透過集中式控制台即可完成。

支援各式各樣裝置

Splashtop 始終為 Windows、Mac 和 Linux 提供優質的使用者體驗。使用者可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置進行遠端存取。

世界級客戶服務

我們可以很自豪地與各位分享，Splashtop 在 Capterra 的整體使用者評分中獲得了 97 分，遙遙領先於其他遠端桌面製造商。提供卓越的客戶服務，是我們的首要之務。

快速部署

短短幾分鐘即可啟動並執行，不必重新授權或取得新的基礎架構。

利用現有資產

使用者可以存取現有的電腦和授權應用程式，如 Adobe Creative Suite、Autodesk、Avid Media Composer 與 Pro Tools、Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks 等等，而且效能絲毫不減，使用起來彷彿身處辦公室工作站前。

最適合結合了遠端與實體工作環境的解決方案

Splashtop 功能允許現場和遠端使用運算資源。靈活工作是未來趨勢，Splashtop 是遠端存取和遠端支援的最佳合作夥伴。

雲端型 DaaS 合作夥伴

來自 Amazon WorkSpaces、VMware Horizon Cloud、Azure Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD)、Citrix Managed Desktop 等的雲端型 DaaS (桌面即服務) 解決方案已成為按需隨付即用的運算平台首選。Splashtop 已與 AWS、GCP、Azure、Nutanix 建立了合作關係。

請與我們聯繫，深入了解 Splashtop Enterprise 的更多相關資訊，並歡迎您預約示範！

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