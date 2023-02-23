物理機和虛擬機的統一遠端訪問

經濟實惠的企業級遠端存取解決方案，將支援您的混合運算基礎架構
Splashtop 非常適合組織運作實體電腦和虛擬機混合運算基礎結構。
超過 3000 萬用戶（包括個人，企業，學術和研究機構，政府機構，小型企業和 IT 部門）享受 Splashtop 對電腦和 VM 的高性能，快速部署的遠端存取。 MSPs
從單個應用程式訪問物理和雲計算資源，並通過集中式主控台管理所有內容，包括遠端訪問：
實體電腦 (Windows、Mac、Linux、Chromebook 桌機和筆記型電腦)
（Windows，Mac，Linux，Chromebook台式機和筆記型電腦）
伺服器
iOS 和 Android 行動裝置
虛擬機
VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS 上的 VDI/DaaS 解決方案
On VMware， Citrix， Microsoft， Windows， AWS， Azure（即將推出）
IT 團隊通過 Splashtop Enterprise 獲得靈活性、控制力、可擴展性和易用性，以有效管理其混合 IT 基礎架構
效能
使用者可以以低延遲獲得可靠、高性能的遠端會話，用於視頻編輯、圖形設計、動畫、編碼等任務。 像親自訪問一樣訪問您的工作計算機、應用程式和數據。 Splashtop 還支援遠端訪問運行 cloud GPU 的虛擬機，以實現高性能 cloud 計算。
安全性
Splashtop 安全功能包括強大的身份驗證要求、授權控制、全面的日誌記錄等。與單點登錄集成以實現集中身份驗證。 遠端會話期間不會傳輸任何數據。
易於使用
使用者可以使用 Splashtop Business 應用程式立即從不限數量的任何裝置進行遠端存取。友善的使用者介面和直覺的功能操作使其易於部署、管理和使用。
主要優勢
多合一遠端存取與遠端支援
IT 可以管理其組織的遠端訪問，提供按需「説明台」支援，並隨時遠端管理和監控無人值守的計算機。 全部通過集中式主控台完成。
廣泛的裝置支持
Splashtop 始終如一地為 Windows、Mac 和 Linux 提供高品質的用戶體驗。 用戶可以從任何 Windows、Mac、iOS、 Android或 Chromebook 設備遠端訪問。
世界一流的客戶服務
我們很自豪地分享，Splashtop 在 Capterra 的總體用戶評分中獲得了 97 分，明顯優於所有其他遠端桌面供應商。 提供 卓越的客戶服務 是我們的首要任務。
快速部署
您可以在幾分鐘內啟動並運行。 您也不需要重新許可或購買新的基礎設施。
利用現有投資
用戶可以訪問現有的計算機和許可的應用程式，如 Adobe Creative Suite，Autodesk，Avid Media Composer and Pro Tools，Vectorworks，ArcGIS，Rhino，SketchUp，SolidWorks等等。 所有這些都不會犧牲性能，就像他們在辦公室工作站一樣。
遠端和面對面工作場所相結合的最佳解決方案
Splashtop 功能允許現場和遠端使用運算資源。靈活工作是未來趨勢，Splashtop 是遠端存取和遠端支援的最佳合作夥伴。
基於雲的 DaaS 合作夥伴關係
來自 Amazon WorkSpaces、VMware Horizon cloud、Azure 上的 Microsoft Windows Virtual Desktop （WVD）、Citrix Managed Desktop 等的基於雲的 DaaS（桌面即服務）解決方案已成為按需付費計算的首選平臺。 Splashtop 已與 AWS、GCP、Azure 和 Nutanix 建立了合作夥伴關係。