Splashtop在2019 HDI年會上展示了遠端支援軟體創新
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[佛羅里達州奧蘭多-2019年4月8日-] Splashtop Inc.，遠端存取，協作和遠端支援解決方案的全球領導者，將展示其針對服務台，IT，支持團隊和受管人員的最新遠端支援SaaS軟體產品。服務提供商在4月9日至11日在佛羅里達州奧蘭多舉行的2019年HDI年度會議上。 HDI Conference＆Expo匯集了由專家，實踐者，思想領袖和解決方案提供商組成的多元化團隊，所有這些都圍繞著一個單一的焦點：激發並賦權服務和支持專業人員，以在他們的職業和組織中真正發揮作用。 Splashtop將在展廳635號展位。
新的按需支援與流行的 PSA 解決方案整合
Splashtop 將在 Splashtop 展臺的演示中展示其新的 Splashtop 按需支援 （Splashtop SOS） 與 ServiceNow 的集成。 這種新的集成允許使用 ServiceNow 的支持專業人員直接從 ServiceNow 控制台中快速啟動與最終使用者的按需會話。 功能包括：
單擊以從ServiceNow事件中啟動快速支持連線
遠端存取Windows，Mac，iOS和Android裝置
在ServiceNow事件中自動記錄遠端存取連線的詳細信息，以支持審核要求
ServiceNow的Splashtop按需支援集成現在可以從ServiceNow商店獲得，並且可以與Splashtop SOS的試用版或付費版一起使用。有關購買 SOS 以用於 ServiceNow 的資訊，請聯繫 sales@splashtop.com。 Splashtop SOS與其他專業服務自動化解決方案（包括Datto的Autotask PSA和Spiceworks説明台）之間也可以集成。
“在去年的HDI年會上，作為本地HDI舊金山灣區分會的讚助商，我們從HDI成員那裡聽說了他們的服務管理解決方案與其遠端存取/遠端支援解決方案之間進行集成的重要性。” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “我們很高興再次參加今年的HDI年度會議，將Splashtop按需支持與ServiceNow之間的集成需求最大化。”
Splashtop SOS 使提供遠端支援變得簡單。 使用簡單的會話代碼連接到用戶 Windows，Mac，iOS 和 Android 設備。 無需浪費時間或金錢前往用戶的物理位置，只需遠程進入它並在需要的第二個控制權即可。 快速診斷和修復問題，讓您的客戶滿意。 價格從每位技術人員NT$6,200每年開始，可提供無限制的按需快速支持會議，這也是一個很划算的價值。 免費試用版可在以下位置獲得： https://www.splashtop.com/sos.
借助Splashtop遠端支援高級版，IT 和支援團隊更輕鬆地進行計算機監控和管理
IT 和説明台專業人員可以學習如何使用 Splashtop 遠端支援高級版的遠端監控和管理功能更加主動。 該解決方案將Splashtop流行的遠端電腦訪問技術與管理和監控功能捆綁在一起，有助於快速識別和研究問題，以便快速解決問題。 在Splashtop展臺上展示的遠端支援高級功能將包括：
新！在端點電腦上部署和管理Bitdefender反惡意軟體技術
可配置的警報，包括 Windows 事件的新警報
Windows Update Management使電腦安全和平穩運行
遠端命令可在Windows和Mac電腦上在後台遠端運行命令
通過過濾、排序和更改日誌，以直觀的方式查看事件日誌和系統清單
在 https://www.splashtop.com/remote-support 瞭解有關 Splashtop 遠端支援高級版的更多資訊
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。
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