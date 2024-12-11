Splashtop 在日本的遠端存取服務市場佔有率排名第一
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加州庫比蒂諾，2024 年 12 月 11 日訊 – 根據日本市場調查研究機構富士總研 (Fuji Chimera Research Institute) 的《2024 年通訊相關行銷研究概覽》報告*，輕鬆實現隨處辦公的遠端解決方案領導品牌 Splashtop，拿下日本遠端存取服務的市佔率冠軍。
"Splashtop 執行長兼共同創辦人 Mark Lee 表示：「我們很榮幸被認可為日本最頂尖的遠端存取服務供應商。 "我們的客戶相信我們能在不犧牲便利性或安全性的前提下提供高效能。 隨著日本國內對支援彈性工作環境和 IoT 應用的需求與日俱增，Splashtop 將持續提供強大的解決方案，確保遠端工作者和關鍵設備的無縫作業。"
該報告根據對電信設備和電信服務市場相關公司的訪談計算了市場規模趨勢和市場份額。
遠端存取服務的日本市場趨勢*
報告稱，2023財年遠端存取市場的銷售額為398億日圓（2,630萬美元），預計2024財年將成長2.8%。 此外，遠端存取服務市場的銷售額預計將以 1.9% 的複合年增長率 (CAGR) 成長，到 2030 財年達到 455 億日圓（3.309 億美元）。 研究指出，對於遠端存取和裝置管理需求的成長，歸因於彈性工作方案的建立，以紓緩勞工短缺的問題，以及數位終端機使用量的增加。
Splashtop 的營收和使用者數均位居市場第一*
在本報告評估的遠端存取服務中，Splashtop 在 2023 財政年度的營收排名第一（預計在 2024 財政年度也是如此），市場佔有率為 15.1%。 該公司在用戶份額 (ID) 方面也排名第一，2023 財年為 11.5%。
Splashtop 的成長動力來自競爭對手的取代，以及大型企業從虛擬桌面基礎架構 (VDI) 的轉換。 該公司針對創意職業的差異化效能功能，包括高速影像傳輸，支持媒體與娛樂產業的成長。 Splashtop 最近於 2024 年 5 月推出 LGWAN 遠端存取服務後，地方政府的需求也隨之增加。
Splashtop遠端支援IoT 裝置的解決方案，促使其在需要遠端維護專業製造設備、商業設施的數位看板、運輸業的強固裝置，以及教育領域的遠端支援等不同領域中成長。
關於 Splashtop Solutions
Splashtop遠端桌面存取與遠端支援解決方案易於嘗試、部署與使用，提供 SSL/TLS 與 AES 256 位元加密功能，確保遠端工作的安全性。 高達 240 幀/秒的低延遲（5G 環境）、單一登入 (SSO) 和大量安裝到電腦等管理功能增強了 IT 和員工的便利性。
關於 Splashtop Co. 日本
日本子公司 Splashtop Co., Ltd. 於 2012 年成立，致力於推動企業與個人的遠端工作與遠距工作，並支援新工作方式改革的實現。 在日本，Splashtop 廣泛應用於視訊製作、金融、製造、建築、教育和醫療等產業，客戶包括 Color Co., Ltd.、Murata Manufacturing Co., Ltd.、東京大學和 Nissay Asset Management Co., Ltd.。 https://www.splashtop.co.jp/
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨處工作的解決方案領導廠商。 其混合工作和 IT / MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠達到 4K HD 品質、支援多部顯示器以及 60fps 的超低延遲。 Splashtop 具備先進的安全功能、廣泛的裝置支援以及回應迅速的客戶服務。 全球有超過 3,000 萬名使用者、25 萬家企業 (包括《財富》500 大企業中 85% 的企業) 使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com
來源報告
富士Chimera研究所：摘自2024年10月發布的《2024傳播相關行銷研究摘要》市場研究報告（ https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm ）