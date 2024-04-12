統一特權存取管理 (PAM)

把關私有資源：使用 SSW PAM 提升安全與使用者體驗
特權帳戶安全：透過無縫認證注入、隱藏密碼、即時監控和連線錄製來保護特權帳戶。
認證管理自動化：使用 Secret Vault 進行安全注入，並自動執行Windows /Active Directory 的認證輪調。
輕鬆的基礎架構整合：支援零接觸配置，實現輕鬆整合和應用程式自動發現，而無需更改防火牆或路由。
使用 SSW PAM 擴展 PAM 功能：超越傳統界限
擴充的特權存取：擴展對 SaaS 和 Web 應用程式的安全存取（無論是否有 SSO），確保認證機密性。
全面的連線監管：提供即時監控、連線錄製和管理以增強安全性。
增強的 SaaS 安全性：對 SaaS 應用程式採用遠端瀏覽器隔離，以減少資料外洩並增強安全性。
面向未來的下一代存取管理
即時 (JIT)和按需訪問提供即時、安全的訪問，在不影響安全性的情況下簡化用戶訪問。 具有條件訪問的零信任策略控制可保證基於嚴格驗證的嚴格訪問，符合零信任原則。
增強資料安全性結合了 SSL 檢查和資料遺失防護 (DLP)，可有效保護敏感資訊。 端點安全態勢驗證可確保裝置合規性和就緒性，進而強化安全框架。
面向未來的解決方案提供了一個強大且適應性強的平台，隨時應對不斷變化的安全環境的挑戰。