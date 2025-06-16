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Accessing Microsoft Word on a Chromebook using Splashtop

在Chromebook上使用Word的最佳方式

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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Splashtop 讓您從 Chromebook 遠端控制 Windows 和Mac 電腦，取用安裝在遠端電腦上 Word 等軟體和所有檔案。

對於遠端工作者和學生來說，Chromebook 是一個可兼顧效能和經濟的好工具。然而，Chrome OS 本質上是需要透過網際網路連接來完成所有工作，而非訴求使用安裝在裝置上的軟體應用程式（例如Microsoft Word）進行工作。

雖然 Google 雲端硬碟和 Google 文件是 Chromebook 出色的應用工具，但有時仍無法完全取代 Word，尤其多數使用者習慣將所有檔案都儲存在 Mac 或 PC 電腦上。

有別於其他提供存取精簡版或線上版 Word 的解決方案，Splashtop 遠端桌面軟體可讓您從 Chromebook 連接到遠端電腦，使用功能完整的 Word 應用程式，與日常慣用操作無異！

一旦進入遠端存取連線，就可以取用所有儲存在遠端電腦上的檔案！只需隨時隨地從 Chromebook 遠端存取，即可開啟已儲存的檔案，然後從上次未完成的地方繼續編輯。

這使Splashtop成為在Chromebook上使用Word的理想解決方案，尤其是家庭和學校遠端實驗室的工作。這是您開始需要了解的所有信息。

如何在 Chromebook 上透過 Splashtop 使用 Word

如果您已經是 Splashtop 使用者，那麼一切都已準備就緒！如果還不是，免費安裝只需要幾分鐘。

第 1 步：免費開始使用 Splashtop

Splashtop 可讓您從另一台筆記型電腦、平板電腦或行動裝置遠端存取您的電腦。立即開始免費試用（無需信用卡或承諾），然後按照設置說明進行操作！

現在就開始吧！
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請確認您的 Splashtop Business Android App 是透過 Chromebook 上的 Google Play 商店免費取得。(如果您的 Chromebook 不支援 Android 版本，則可以從 Chrome Web Store 獲取 Splashtop Business App)。

步驟2：從 Chromebook 遠端存取 Windows 或 Mac 電腦

設定好 Splashtop 使用者帳戶和裝置後，就可以開始進行遠端存取電腦了。當您在 Chromebook 上開啟 Splashtop Business App 時，將會看到所有可供存取的電腦列表。只要在這裡按一下您要存取的電腦即可啟動遠端桌面連線。

步驟3：全面控制遠端電腦使用 Word 軟體

您可以即時查看和操控遠端電腦的螢幕，就像坐在它前面一樣。您可以開啟 Word 建立新文件，也可以開啟已儲存在遠端電腦中的檔案繼續編輯。輕鬆又簡單！

A computer screen displays a Word document with a two-column layout, headings, sample text, and images arranged with colored blocks. The background shows a beach scene through the window.

Splashtop 還可以讓您在本地 Chromebook 和外接顯示器上查看遠端電腦的多螢幕設定。

立即為您的Chromebook獲取Splashtop

在 Chromebook 上使用 Splashtop 存取 Word 的好處是，您可以同時享有 Chromebook 的效能與便利，以及完整的 Windows 或 Mac 桌面版功能。您一定要免費試用看看，親身體驗！

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如果您是有學生使用 Chromebook 的學校或大學...

了解我們的遠端學習遠端電腦實驗室解決方案！讓學生們從自己的 Chromebook 存取學校電腦，以便他們可以在自己的 Chromebook 上取用 Word 等任何校內授權的軟體應用程式。

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