在具有遠端存取軟體的 Chromebook 上使用 Excel

從Chromebook遠端存取Windows和Mac電腦，以使用桌面版Excel並訪問所有已保存的Excel文件。

Chromebook是PC和Mac筆記本電腦的廉價替代品。 Chrome操作系統的構建使您能夠利用網路應用程式（例如Google表格和Google雲端硬盤）通過網路瀏覽器完成所有工作。

但是，Chromebook通常無法安裝和運行某些軟體應用程式，包括Microsoft Excel。儘管可以通過某些方式（例如網路應用程式）在Chromebook中使用Excel，但與台式機版Excel相比，這些版本通常缺少功能。

對於希望用戶在使用Chromebook時能夠訪問完整版Excel的企業和學校來說，這是一個挑戰。最近，這一點變得尤為重要，因為許多學生和員工正在使用Chromebook進行遠端工作。

那麼，克服這些問題並在Chromebook上使用Excel的最佳方法是什麼？

使用Splashtop，您可以從Chromebook遠端存取Windows和Mac電腦 ，從而輕鬆訪問Excel。

這意味著您將獲得與坐在Windows或Mac電腦前一樣的完全相同的Excel體驗。您將能夠即時訪問和控制遠端電腦。您將可以運行Excel，利用其必須提供的所有功能，並在遠端電腦上保存/打開文件。

以下是您需要瞭解的所有資訊。

如何在帶有 Splashtop 的 Chromebook 上使用 Excel

設置僅需幾分鐘。設置完成後，您只需單擊即可啟動從Chromebook到桌面的遠端連接！

第 1 步：免費開始使用 Splashtop

Splashtop Business Access使您能夠使用筆記本電腦，平板電腦或移動設備來訪問和遠端控制其他電腦。立即開始免費試用（無需信用卡或承諾），然後按照設置說明進行操作！

免費試用

使用Google Play商店中的免費Splashtop Business Android應用程式設置您的Chromebook。或者，如果您的 Chromebook 不支援 Android 應用，請從 Chrome 網上應用店 獲取 Splashtop Business App。

步驟2：從Chromebook遠端存取Mac或Windows電腦

設置好Splashtop帳戶和設備後，就可以開始使用了。在Chromebook上打開Splashtop Business應用，以查看所有可以訪問的電腦的列表。然後，選擇要訪問的連接。

步驟3：在遠端電腦上開始使用Excel

然後，您將即時查看遠端電腦的螢幕，並且可以像在桌面電腦前一樣進行控制。您可以開始處理新的Excel工作表，也可以打開保存的工作表來完成任務！

Splashtop 還可以讓您在本地 Chromebook 和外接顯示器上查看遠端電腦的多螢幕設定。

立即獲取適用於您的 Chromebook 的Splashtop

設置完成後，您只需連接互聯網即可從Chromebook訪問電腦並運行Excel。學校和企業也可以輕鬆地將Splashtop部署到其用戶。

如果您是個人使用者...

開始免費試用 Splashtop 商業訪問並按照上述步驟操作！

如果您是使用Chromebook的遠端工作者的公司，則…

Splashtop為希望使員工能夠遠端工作的組織提供批量折扣 。 立即開始免費試用 。

如果您是有學生使用 Chromebook 的學校或大學...

Splashtop為遠端學習和遠端電腦實驗室提供遠端桌面解決方案！借助Splashtop，學生可以從自己的Chromebook訪問學校電腦，從而可以從自己的設備運行任何軟體應用程式，包括Excel。