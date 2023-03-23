5 年用於在家遠程工作的 2023 年頂級軟件工具

需要在辦公室外完成工作嗎？即使是在家工作，您和您的團隊仍然可以使用正確的軟體工具來提高生產力。

由於技術的進步，在家工作（WFH）日變得越來越普遍。 現在，工作人員比以往任何時候都更可以在生病，照顧家人或跑腿的日子從家中遠程辦公。

儘管可以選擇在家辦公，這是一個很大的好處，但重要的是，您和您的團隊必須擁有正確的軟體工具，以確保即使在考慮WFH天數的情況下，您仍然可以實現自己的目標。

當不可預見的情況使您或團隊中的某人長時間不在辦公室時，尤其如此。 正如我們在冠狀病毒爆發中看到的那樣，這可能發生在個人或整個公司身上。

話雖如此，這是您和您的團隊需要的5種軟體工具，因此您可以在享受在家工作帶來的好處的同時提高工作效率：

項目管理

即時通訊

合作

團隊監控&管理

遠端存取

在家辦公的最佳軟體工具

項目管理

當您在處理涉及負責單獨任務的不同利益相關者的多個項目時，可能很難保持井然有序。 在家工作可能會使每個人都保持井然有序變得更加困難。

項目管理工具通過在線儀表板即時跟踪項目路線圖。這意味著即使您正在遠端工作，您仍然知道需要完成分配給您的哪些任務以及項目中其他任務的狀態。

頂級的項目管理工具包括防範中心, 特雷洛, 星期一. 和工作前線。

即時通訊

說到團隊隨時了解情況，您還需要確保所有通信線路都開放且易於訪問。 可訪問性部分尤其重要，因為如果有人參加 WFH 日期錯過了重要的對話，並且他們無法訪問所討論的內容，他們將落後。

即時通信工具使整個團隊都可以在相關組中發布消息，因此遠端工作人員可以很輕鬆地進行對話，或者在忙碌的時候趕上過去的消息。其他工具可讓您像通過互聯網託管的電話或視頻聊天進行面對面的講話一樣。

頂級的即時通信工具包括Slack ， Skype和Zoom 。

合作

當多個人一起完成一項任務時，當某人遠端工作時幾乎不可能進行協作。協作軟體使遠端工作者可以為共享文件做出貢獻，以便他們仍然可以與團隊即時合作。

流行的協作工具包括谷歌驅動器，微軟團隊和匯流。

團隊監控&管理

這是給團隊領導的。 如果您需要 WFH，或者您的團隊成員在家工作，那麼重要的是，您仍然有能力確保團隊中的每個人都參與並做出貢獻。

有一些工具可以讓您調查團隊的敬業度以及他們對工作的感覺。還有一些工具可以通過跟踪鍵盤，鼠標，應用程式和其他使用情況指標來讓您知道團隊的活躍程度。這些工具可幫助您保持團隊的積極性，並在團隊成員落後時提醒您。

用於團隊監視和管理的軟體工具包括Hubstaff ， Officevibe和JotForm 。

遠端存取軟體

您是否曾經需要訪問工作電腦上的重要文件或應用程式，只是因為不在辦公室而使自己不走運？

遠端存取軟體使您的工作電腦隨時可用。您可以在家中訪問工作電腦，就像坐在電腦前一樣使用它。從任何其他設備進行遠端處理時，打開任何文件並使用工作電腦上的任何應用程式。

Splashtop Business Acces 是居家辦公的最佳遠端存取工具。

另外，Splashtop還為批量許可證提供了遠端存取折扣 ，因此整個團隊都可以在家工作。

使用 Splashtop 遠端存取居家辦公

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Splashtop Business Access是在家工作的最佳遠端存取軟體 。全球已有2000萬人使用Splashtop體驗了各種好處，包括：

即使在正常工作時間之後，也可以隨時保護對工作電腦的遠端存取。

從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置訪問Windows，Mac和Linux電腦。

生產力增強工具，使您可以在電腦之間傳輸檔案，遠端列印文件，共享螢幕等。

就像您親自在辦公室使用電腦一樣，在家中進行高效的工作。

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