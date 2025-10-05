形塑遠端工作環境的三大趨勢

「新常態」很多，但這對工作的未來意味著什麼？ Covid-19 大流行已經改變了社會的許多部分，尤其是在我們的工作方式方面。 從辦公室疫苗任務到裁員，再到偉大的辭職，「正常」的工作環境是一個越來越不清楚的概念。
顯然，有不少員工雖不反對重返工作崗位，卻也不想放棄遠距工作。根據 Morning Consult 資料顯示，71% 的工作者很能接受重返辦公室，但約有 80% 工作者喜歡遠距工作，覺得遠距工作效率較高。在尋找新工作時，可以選擇遠距工作也成了一大決定因素。
遠端環境中的生產力
隨著越來越多的人在家工作，生產力實際上正在提高。 根據晨釀的說法，在家工作每天可以節省大約 70 分鐘的時間。 大多數人通過不通勤加上額外的 10 分鐘，通過跳過梳理任務平均獲得了整整一個小時的時間。 這一次對員工來說也不僅是有價值的。 平均而言，工人將花費 30 他們額外的 70 分鐘的工作時間。 這會導致每週工作額外兩個半小時。
即使出現了令人印象深刻的統計數據，許多企業仍然警惕出於各種原因允許遠程工作。
我們現在處於員工市場，這意味著想要吸引和保留最優秀人才的雇主需要提供吸引這些工人的選擇。 但是雇主也有需求，包括確保生產力，有效利用資源和安全性。
Splashtop 使得滿足雇主和員工的需求成為可能。
塑造遠端工作環境的三大趨勢
隨著我們進入另一年的遠端工作數量增加，有三種趨勢正在塑造我們的遠端工作環境。
1.安全性比以往任何時候都重要
索尼沃爾報告說，勒索軟件攻擊在 2021 年上半年與 2020 年上半年相比增長了 151％。隨著員工在家中使用自己的設備工作，而沒有辦公室習慣的傳統防火牆，遠程工作的安全性將帶來新的緊迫性。
無論員工是在辦公樓還是咖啡廳，您都需要一個可以保護網絡的解決方案。
此外，遠端工作必須符合 GDPR、CCPA 和其他產業法規遵循。 不要因為您的業務太小而不必擔心被抓住。在 CCPA 執法的第一年，被罰款的企業包括寵物領養機構，連鎖雜貨店和汽車經銷商。
Splashtop 為任何企業的遠端工作提供合規的解決方案，使您的安全性保持最新狀態並保護您的數據。
2.混合動力工作在這裡留下來
用於遠程工作的設備數量以及設備類型爆炸。實際上，根據 Gartner 的說法，遠程工作者現在平均每人使用 4 台設備，以提高生產力（想想在電話上回答電子郵件，同時在筆記本電腦上觀看網絡研討會並在平板電腦上做筆記）。
對於所有這些設備，IT 支持分佈式工作場所變得越來越複雜。 無論身在何處，他們都必須能夠在使用的任何設備上為員工提供按需幫助。 您用於遠程工作的解決方案必須堅固耐用，並且能夠支持員工手頭上的任何設備。
Splashtop 為每位員工提供了使用自己的設備的機會，包括對桌面和移動操作系統的支��持。 允許員工使用自己的設備，不僅可以確保他們的快樂，還可以確保他們的生產力和效率。 您不會強迫他們使用不熟悉的裝置或作業系統。
3.工具整合需求
對於我們大多數人來說，轉向遠程工作是突然的。 有一天，我們聽到有關 Covid-19 的新聞報導，接下來我們的辦公室幾乎沒有警告就關閉了。 隨著企業爭先尋找工具來啟用全部或大部分遠端員工的工具，許多企業被迫採取零碎的方法。 即使是專為偶爾遠端工作使用而設計的解決方案，在公司範圍內的大規模使用時，也難以執行。
現在，公司和員工都有時間適應靈活或完全遠程的工作環境。 有了更清晰的了解所需內容，公司就可以開始整合並找到更好的工具，通過簡單，用戶友好的框架來提供所需的一切。
Splashtop 是用戶友好的，為您的 IT 團隊提供了簡單的集中式界面，使其成為完美的解決方案。遠端處理員工的裝置既簡單又乾淨，而且回應時間不會延遲，確保每個人都能獲得良好的體驗。
此外，無論公司規模如何，都可以隨時直接與 Splashtop 專家交談。 如果您想與現場人士交談（而不是聊天或電子郵件），我們也可以輕鬆實現。 當您的團隊需要幫助時，您將始終知道在哪裡可以找到它。