偉大的工作辭職是在這裡

混合可以保存它嗎？
四百萬
根據美國勞工部最近的一項研究，這是自 2021 年 4 月以來辭職的工人數。 龐大的員工流失率使美國達到了世代以來最高的自願辭職水平，並且已經創造了偉大"的辭職。"
我們工作方式的完整心態轉變
雖然幾個衝突趨勢正在推動「偉大的辭職」，但主要因素是關於工作和個人生活交集的完整思維轉變。
密歇根大學經濟學家貝特西·史蒂文森（Betsey Stevenson）在最近接受 Axios 的採訪中說，由於大流行期間在家工作的很長時間，人們有更多的空間可以問自己：「這真的是我想要做的嗎？」
工人不僅重新定義了他們想要做的事情，而且還重新定義了他們想要做的事情。
"S. Poore" 說，如果我全職回到辦公室，我肯定會離開我現在的職位，他已經在辦公室工作了 15 年。 "原因是，我厭倦了我們坐在辦公室的日子，只是為了說我們這樣做; 我希望它是混合的，我們進來參加特定的面對面會議或演示。"
像波爾一樣，越來越多的白領工人正在考慮離開，尋求更靈活的工作安排和機會。
儘管由於大流行，在過去的一年中有很多低點，但我們強制在家工作的條件表明，人們可以在家中非常有成效地工作，同時享受諸如消除通勤時間之類的好處，以及通行費，加油和/火車或公共汽車票價的節省。 其他福利包括提高托兒安排的靈活性，以及降低接觸 COVID-19 和其他易於傳染的疾病（例如流感）。
遠程工作不適合所有人
雖然一些員工正在考慮離開他們的角色，如果他們的公司打電話回到實際辦公室，但其他員工正在考慮離開他們的角色，如果他們的組織決定完全遠程去。
Sharp Corp. 最近的一項研究發現，六千名白領工人中有 60％ 錯過了與辦公室的同事一起工作，並擔心如果要完全接受遠程工作模式，就會獲得機會的權衡。
這對偉大的辭職意味著什麼？ 當涉及到重新定義工作時，有選擇，挑戰甚至機會。 完全遠程或非遠程辦公室可能會根據白領工人對遠程工作的親和力而影響辭職。
員工和雇主將需要一半見面。 這是混合工作設置可以提供幫助的地方。
混合辦公室-它能拯救偉大的辭職嗎？
混合式辦公室為員工提供了在公司辦公室，家中或任何他們選擇的地方工作的靈活性。
組織可以設置混合工作時間表，概述員工預計在辦公室工作的日期和時間，或者賦予員工在選擇混合時間表的自主權。
雖然最常見的混合辦公室設置是 '3-2-2'（在家工作三天，在辦公室工作兩天），Hybrid 是為了提供根據需要到辦公室的靈活性。 這可能意味著員工可以在辦公室選擇一天，在家中選擇四天。
根據 2021 年美國普華永道（PwC）的一項研究，當涉及到員工對於工作地點的偏好：
28% 的人希望每週五天遠端工作
35% 更喜歡兩三天
10% 的人傾向於四天
10% 想在辦公室工作一天
8% 希望整天都在辦公室工作
當涉及到混合辦公室時，似乎沒有一個適合所有人的。
混合式辦公室旨在為公司和員工找到合適的平衡，並提供兩全其美的優勢：在家中兼職工作的靈活性以及辦公室內互動的好處。
這使得混合辦公室成為一個潛在的解決方案，以減輕從偉大的辭職預期的一些營業額.
根據 Splashtop 進行的一項小型 LinkedIn 調查，當我們詢問五十七名專業人士是否可以"使我"們擺脫"偉大的辭職時，"86％ 的人肯定地回應了。
像咖啡語義的一些員工的網頁設計師傑米·希基（Jamie Hickey）強烈倡導混合辦公室。 傑米（Jamie）開始工作請願書，說明他和他的二十二名同事將離開其他公司，如果他們沒有提供混合選項，因為他們堅信，他們可以在任何地方做到最好的工作。
建立混合辦公室的最佳技術是什麼？
隨著世界各地的公司思考如何最好地實現混合式工作和辦公室設置，許多人面臨著如何通過部署和使用他們部署的技術提供靈活性的挑戰。
我們發現，關鍵在於使家庭辦公室和遠程辦公室之間的連接盡可能無縫和無痛。
在大流行之前，由於在家工作通常很離群，因此許多 IT 部門都提供 VPN（虛擬專用網絡）作為遠程連接到辦公室的方式。
但是，隨著數百萬名工人被送回家上班，VPN 開始表現出他們的不足之處。 VPN 最初是為需要短時間訪問公司網絡的用戶而設計的，當整個員工通過 VPN 整天保持連接時，VPN 變得不堪重負。 由於 VPN 的使用遠遠超出了原始設計，因此 IT 部門經常發現它們速度緩慢、複雜，讓使用者可以利用它們，而且部署成本高昂。
Splashtop 的遠端存取軟體是數千家企業的 VPN 替代品。 提供超快速連接，支持所有類型的操作系統和內置易用性，許多公司發現它是傳統 VPN 的經濟實惠替代品。
什麼是遠端存取軟體以及它如何運作？
遠程訪問（或遠程桌面）軟件提供遠程控制任何計算機的能力。 使用者在辦公室電腦上安裝遠端桌面軟體，並使用筆記型電腦在家中遠端連線。 用戶可以訪問所有軟件和文件，就好像他們坐在他們的電腦前在辦公室。
Splashtop 提供了性能最佳，價格合理的遠端存取軟體之一，用於設置混合辦公室。 它是許多主要品牌的值得信賴的選擇，包括��萬豪，聯邦快遞，UPS，豐田，斯坦福大學醫療保健，哈佛醫學院，特納廣播公司和 Tapestry。
如果您正在考慮切換到混合辦公模式，我們強烈建議您嘗試我們的遠端桌面軟體。免費試用以測試其工作原理，並觀看下面的視頻以進行高級演示。