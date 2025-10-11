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Students remotely accessing on-campus lab computers using Splashtop's unattended remote access

影片：讓學生在家中存取校內實驗室電腦

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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遠端存取是當今世界上最熱門的話題之一，尤其是大專院校。COVID-19 疫情未歇，學校的需求不斷增加，因為許多學校需要學生遠端學習的方法.

Enable Students to Access On-Campus Lab Computers from Home with Splashtop Remote Access
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了解有關設置遠端實驗室訪問權限的更多信息。

Splashtop 使學生能夠遠端存取實驗室電腦，成功地幫助學校實現有效的遠端學習。師生都喜歡 Splashtop 的高效能遠端連接，並且使用起來非常容易！

Splashtop 核心功能之一「跨裝置連接」，幫助當今數百所大學進行無人裝置遠端存取。學生可以從任何個人電腦、平板電腦或行動裝置 (包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook) 完全操控 Windows、Linux 和 Mac 實驗室電腦。

使用Splashtop，在家中或其他任何地方的學生都可以訪問學校實驗室的電腦，而無需在校人員在場。無論身在何處，學生仍將能夠流式傳輸視頻和音頻（甚至包括來自遠端Mac的音頻 ），獲得鼠標和鍵盤控制以及使用實驗室電腦上的所有應用程式。這樣一來，學生就可以利用學校的高性能實驗室電腦，並像在Adobe Suite這樣的應用程式上工作，就好像他們坐在那台電腦的前面一樣。

Splashtop 的遠端實驗室解決方案還提供了集中式管理控制台，使其易於管理和擴展。 Splashtop 的安全基礎架構，入侵防禦和多種功能可確保您的數據安全。 其他功能（例如雙因素驗證和設備身份驗證）使用戶可以優化其帳戶的安全性。

Splashtop 實驗室電腦的工作原理

Splashtop 的遠端存取解決方案包含兩個主要組件：

Splashtop Business 應用程式

此應用程式已安裝在所有學生裝置上。登入後，學生將看到他們可以連接到的電腦列表，並查看哪些電腦處於連線中或未連線狀態。只需按一下，他們就可以完全存取該實驗室電腦，並且可以像坐在電腦前一樣進行控制。

學生將擁有諸如全螢幕顯示、原始尺寸、高畫面播放速率 (優化可能正在執行的影音應用程式) 等選項。其他功能包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒和記錄連線等。

Splashtop Streamer

Streamer 安裝在所有實驗室電腦上，易於部署用以執行遠端連接服務。IT 管理員可查看、分組和管理所有學校電腦、使用者及其遠端處理的裝置。管理員還可在此設定存取權限、檢查連線歷史記錄、查看所有學生連線及其持續時間，甚至匯出這些連線。

在「管理」分頁中，管理員可以建立電腦群組 (實驗室群組或使用者群組)，並控制學生可以存取的電腦。廣受學校滿意的一項關鍵功能是可以將教師設定為群組管理員，讓他們控制特定的電腦群組，方便教學使用。

請上 https://www.splashtop.com/solutions/remote-labs，與我們聊聊或來電並預約示範。我們很樂意深入了解您的使用案例，確保 Splashtop 適合您目前的設定，並協助您找到適合貴校的完美 Splashtop 解決方案。

現在就開始吧！
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