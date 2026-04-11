即使是最小的企業也可能需要處理許多軟體更新。只要有幾台員工筆電就可能產生安全漏洞和維護困擾，因此確保它們被妥善更新是很重要的。
然而，挑戰不僅僅是保持軟體最新。軟體更新應該高效且無縫進行，不會打斷員工的工作或成為令 IT 團隊負擔的手動任務。
關鍵在於選擇一個解決方案，讓更新保持一致性，而不會給小型企業環境增加更多的複雜性。那麼，你該如何選擇最適合你的商業需求的呢？讓我們來探索選擇自動軟體更新解決方案時最重要的因素，特別是對於小型筆記型電腦隊伍的成長型企業。
為什麼手動軟體更新即使在小企業中也會失效
小型企業環境通常依賴手動修補更新的時間比應有的長，只是因為他們認為沒有必要自動化。當他們只有那麼多終端設備需要支援時，感覺上似乎是個較易管理的過程……然而，當他們開始錯過更新、設備不同步或員工延遲修補程式超過安全時限時，問題就出現了。
無論企業規模大小，手動軟體更新都可能帶來中斷或引入風險，包括：
員工手提電腦更新時間不一致，可能導致意外中斷。
錯過第三方應用程式更新，就像作業系統更新一樣重要，若未修補可能會留下漏洞。
工作日中的中斷因為更新需要長時間重新啟動。
沒有簡單的方法確認更新是否已正確安裝或識別失敗。
花費過多時間手動檢查和更新公司內的設備。
自動化軟體更新解決方案中應優先考慮的事項
如果你是小型企業主、IT 管理員或其他決策者，正在尋找自動化軟體更新解決方案，起步可能有點壓力——你怎麼知道要尋找什麼呢？因此，我們製作了一份方便的列表，幫助你在評估選項時優先考量的元素：
1. 簡單設定與低維護需求
小型企業不需要需要專業管理員、複雜的基礎設施或大量部署工作的工具。使用和部署的便利性以及低維護需求與任何功能一樣重要。尋找一個運行流暢、投資需求少且複雜性低的解決方案，以提供最佳體驗。
2. 支援兩種作業系統及第三方應用程式更新
保持作業系統更新和修補非常重要，但僅靠這一點還不夠。通用商業應用程式，如瀏覽器、協作工具和會議軟體，通常也需要安全更新和其他更新，因此，可靠的更新自動化必須同時管理作業系統和第三方應用程式，才能提供完整的修補涵蓋範圍。
3. 減少員工中斷的排程
當更新排程在一天當中進行時，它們可能會中斷工作或被無限期延遲以避免干擾。良好的修補自動化軟體可以在工作時間和維護時段外安排更新，以確保這些更新能安裝而不干擾員工。這應該讓企業能夠控制他們的時間和排程，無需微觀管理每一次更新。
4. 清晰了解更新狀態
如果您無法確認更新是否正確安裝，就有可能讓漏洞暴露在外。自動化工具必須讓管理員看到哪些更新成功了，哪些失敗了，以及哪些筆記型電腦仍需要注意，否則就無法驗證一切是否按照預期運作。能見度在這裡很重要，因此任何更新失敗都能被��處理並重新嘗試。
5. 一個簡單到足以應付小型艦隊的解決方案
管理幾台筆記型電腦不需要企業級的技術堆疊。較小的團隊應該優先考慮可用性和實用控制，而不是廣泛的平台擴展，以確保正確管理每個裝置。
6. 與小型環境相符的定價
如果你正在經營一家小型企業，可能不需要大型 IT 部門所配備的多層功能，那為什麼要為它們付錢呢？相反地，尋找一個符合您預算範圍的解決方案，不僅是為了省錢，更是為了確保您獲得所需的功能，而不是被那些您不需要的功能淹沒。找到符合您的業務需求的價格和功能組合是必須的。
小企業經常過度重視，但不應如此
小型企業的決策者常常尋找他們認為需要的功能，卻發現這些功能其實並沒有幫助。了解優先考量的內容固然重要，但了解哪些經常被高估的事項也很有幫助。這包括：
功能列表最長： 更多功能不一定代表最佳解決方案。有時候這只是意味著解決方案有一些額外的功能，你會付費但不會使用。
企業級的複雜性需要專門的管理：簡單是關鍵，尤其是對於較小的團隊。過於複雜的解決方案通常會耗費更多時間，且造成更多困擾，而非解決問題。
主要為大型 IT 團隊設計的工具：更新自動化不是一個一體適用的解決方案。找到適合您業務規模的功能和定價的工具是很重要的。
不會被使用的附加元件和模組： 如同冗長的功能清單，實際上沒有使用的附加元件不需要付費。
「設好定時，直接忘記」的承諾缺乏可見性或控制：可見性是確認補丁正確安裝��、快速識別失敗以及保持團隊稽核準備所需記錄和一致性的關鍵。
廣泛但不對齊的修補程式覆蓋聲稱： 如果修補程式管理軟體無法與您實際使用的應用程式對齊，那麼這對您沒有任何幫助。即使一個解決方案提供了各種修補功能，它仍然需要符合您的特定需求。
評估選項的一個簡單清單
既然我們知道不該優先考慮什麼，那麼接下來的問題是：您應該尋找什麼？我們已經創建了一個方便的清單來幫助你評估你的更新自動化選擇。如果您找到滿足每個條件的解決方案，那麼它應該能滿足您的需求：
它是否可以更新您的團隊使用的作業系統和第三方應用程式？
您是否能夠自動部署而無需手動管理每台筆記型電腦？
您能控制更新的時間以避免打擾員工嗎？
您能快速看到哪些裝置是最新的，哪些需要修補嗎？
您能輕鬆辨識並解決更新失敗的問題嗎？
這個設置對小團隊來說足夠輕量嗎？
定價對你的團隊規模來說合理嗎？
Splashtop AEM 在小型企業中的角色
對於想要一個更簡單方式來自動更新而不需承擔更複雜端點堆疊的小型企業而言，Splashtop AEM 是值得評估的一個選項。Splashtop AEM 幫助簡化軟體更新，自動修補作業系統及受支持的第三方應用程式，並提升對管理端點的可見性。
1.更適合想要自動化但不想增加過多負擔的小團隊
Splashtop AEM 幫助小型團隊自動化軟體更新，改善端點可見性，並降低保持筆記型電腦更新的手��動工作。團隊可以使用修補原則，以設定好的排程推出更新，同時仍可查看哪些更新成功、哪些失敗，以及哪些裝置需要關注。
2. 即時修補和第三方應用程式涵蓋
Splashtop AEM 支援即時修補作業系統及支援的第三方應用程式，幫助團隊在單一位置維持軟體的最新狀態。它旨在減少人工檢查，提高設備間更新的一致性，並使在有更新時能更快速地行動。
3. 能見度、控制與簡化的工作流程
使用 Splashtop AEM，團隊可以看到各裝置的修補狀態、檢視失敗原因，並管理更新，而不需要來回切換多項工具。這樣可以更輕鬆地保持筆記型電腦的最新狀態、更快速地回應問題，並維持更一致的、符合審核要求的更新流程。
4. 為什麼這比擁有更大的工具組更重要
小型企業通常不需要龐大的端點堆疊來自動化更新幾台員工筆記型電腦。更好的方案應該是能夠提供所需的透明度、自動化和控制，而不會增加不必要的複雜性或迫使他們使用更龐大的工具集。
以 Splashtop 優先考慮簡單性、可見性和控制
小型企業需要一種可靠的方法來保持軟體的最新、減少手動工作並維持一致的更新做法，但這並不意味著他們需要最大或最昂貴的平台。最佳的解決方案是能夠在不增加複雜性的情況下，讓裝置間的更新管理更容易的方案。
尋找一個簡單設置、提供明確的補丁可見性、支援操作系統和第三方應用程序更新，並允許您在工作日安排部署的解決方案。對小型企業來說，這樣的組合比功能清單的長度更為重要。
如果您想評估 Splashtop AEM 是否適合您的業務，請從免費試用開始，看看它如何處理自動補丁、更新可見性以及員工設備的日常管理。