跳至主內容
Splashtop
免費試用
遠端學習與教育遠端工作

適用於任何設備的螢幕共用應用程式 - Mirroring360

通過 Splashtop Team
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備的螢幕鏡像和螢幕共享。非常適合商務和教育！免費試用。

螢幕共享應用程序可以幫助增強業務專業人員，講師和學生之間的協作。通過將螢幕共享到另一台設備，您就可以利用受眾群體的設備，讓他們即時查看您的操作。

在當今世界，工作人員和學生除了使用傳統的Windows和Mac電腦之外，或者代替傳統的Windows和Mac電腦來使用移動設備，平板電腦和Chromebook，重要的是您的螢幕共享應用程序支持多種操作系統，並且可以跨平台工作平台。

不僅如此，而且隨著更多的人在遠端工作，您需要一個螢幕共享應用程序，無論您和您的觀眾在同一個房間還是在遠端，它都可以正常工作。

這就是 Splashtop Mirroring360 Pro 成為當今最佳螢幕共享應用程式的原因。

借助Mirroring360，您可以將Windows，Mac，Android，iPhone，iPad甚至Chromebook設備的螢幕共享到Mac或PC電腦。無需硬件或電纜即可共享您的螢幕。

那不是全部。您還可以通過Mirroring360 Pro的Web鏈接一次向多達40位參與者廣播電腦螢幕！偉大的示範和演講。

Mirroring360的易用性，跨平台支持和高性能功能是大學，學區和商業組織使用Mirroring360滿足其螢幕共享需求的最大原因。

您也可以使用Mirroring360記錄螢幕以供以後共享。

Mirroring360 是一個很棒的工具：

  • 想要將移動裝置螢幕鏡像到班級電腦的老師

  • 指導裝置或軟體演示的講師

  • 學生向全班展示

  • 商務專業人士發表演講

  • 一對一輔導，甚至是遠端

免費開始使用鏡像360專業版

Mirroring360 Pro使您能夠將裝置螢幕鏡像或投射到電腦，或將電腦螢幕共享到任何其他裝置。

立即開始免費試用，無需信用卡或承諾。

開始使用

或者了解有關 Mirroring360 的更多資訊。 並獲取適用於您設備的 Mirroring360下載連結

Splashtop
免費試用

相關內容

公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

深入了解
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

深入了解
公告內容

Splashtop 認可沖繩十字頭 （OCH） 為支援供應商

深入了解
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

深入了解
查看所有部落格

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元