適用於任何設備的螢幕共用應用程式 - Mirroring360

Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備的螢幕鏡像和螢幕共享。非常適合商務和教育！免費試用。
螢幕共享應用程序可以幫助增強業務專業人員，講師和學生之間的協作。通過將螢幕共享到另一台設備，您就可以利用受眾群體的設備，讓他們即時查看您的操作。
在當今世界，工作人員和學生除了使用傳統的Windows和Mac電腦之外，或者代替傳統的Windows和Mac電腦來使用移動設備，平板電腦和Chromebook，重要的是您的螢幕共享應用程序支持多種操作系統，並且可以跨平台工作平台。
不僅如此，而且隨著更多的人在遠端工作，您需要一個螢幕共享應用程序，無論您和您的觀眾在同一個房間還是在遠端，它都可以正常工作。
這就是 Splashtop Mirroring360 Pro 成為當今最佳螢幕共享應用程式的原因。
借助Mirroring360，您可以將Windows，Mac，Android，iPhone，iPad甚至Chromebook設備的螢幕共享到Mac或PC電腦。無需硬件或電纜即可共享您的螢幕。
那不是全部。您還可以通過Mirroring360 Pro的Web鏈接一次向多達40位參與者廣播電腦螢幕！偉大的示範和演講。
Mirroring360的易用性，跨平台支持和高性能功能是大學，學區和商業組織使用Mirroring360滿足其螢幕共享需求的最大原因。
您也可以使用Mirroring360記錄螢幕以供以後共享。
Mirroring360 是一個很棒的工具：
想要將移動裝置螢幕鏡像到班級電腦的老師
指導裝置或軟體演示的講師
學生向全班展示
商務專業人士發表演講
一對一輔導，甚至是遠端
免費開始使用鏡像360專業版
Mirroring360 Pro使您能夠將裝置螢幕鏡像或投射到電腦，或將電腦螢幕共享到任何其他裝置。
立即開始免費試用，無需信用卡或承諾。
或者了解有關 Mirroring360 的更多資訊。 並獲取適用於您設備的 Mirroring360下載連結 。
常見問題 - 螢幕分享
螢幕分享是什麼？
屏幕共享是一種功能，允許用戶實時與其他用戶或多個用戶共享其屏幕內容。 這可以包括從文件、簡報、影片到軟體應用程式的所有內容。它通常用於線上會議、網路研討會、協作工作會議和技術支援場景。透過螢幕共享功能，參與者可以查看主持人的螢幕並經常與其互動，從而促進更清晰的溝通和協作。
有哪些類型的屏幕共享？
隨著 Zoom 等視訊通訊工具的激增，「螢幕分享」這個術語已經發展成可囊括兩種截然不同的類型：
視訊會議螢幕分享
這種形式的螢幕分享為 Zoom 或 Microsoft Teams 等視訊會議平台的獨有功能，主要用於��簡報或網路研討會。
遠端螢幕分享
這種形式則是透過軟體或瀏覽器執行，不需要進行視訊會議，IT 團隊偏好採用這種方式來提供支援或進行即時示範。
螢幕分享安全嗎？
使用 Splashtop，共享螢幕絕對安全。我們在每個層級都優先考慮安全性。我們符合 GDPR、SOC 2、HIPAA 等主要標準。我們的平台提供先進的安全功能，如雙重驗證、端到端加密的數據傳輸和多層密碼安全。託管於 AWS 等強大平台上，我們透過防火牆、加密和 24×7 入侵檢測來確保數據保護。
我們持續投資安全性增強、與頂尖安全公司合作執行定期稽核，並為使用者提供網路安全的相關最新資訊。從本質上講，我們對安全的承諾使 Splashtop 的螢幕分享功能達到在市場上數一數二的安全性。