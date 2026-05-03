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適用於任何設備的螢幕共用應用程式 - Mirroring360

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閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備的螢幕鏡像和螢幕共享。非常適合商務和教育！免費試用。

螢幕共享應用程序可以幫助增強業務專業人員，講師和學生之間的協作。通過將螢幕共享到另一台設備，您就可以利用受眾群體的設備，讓他們即時查看您的操作。

在當今世界，工作人員和學生除了使用傳統的Windows和Mac電腦之外，或者代替傳統的Windows和Mac電腦來使用移動設備，平板電腦和Chromebook，重要的是您的螢幕共享應用程序支持多種操作系統，並且可以跨平台工作平台。

不僅如此，而且隨著更多的人在遠端工作，您需要一個螢幕共享應用程序，無論您和您的觀眾在同一個房間還是在遠端，它都可以正常工作。

這就是 Splashtop Mirroring360 Pro 成為當今最佳螢幕共享應用程式的原因。

借助Mirroring360，您可以將Windows，Mac，Android，iPhone，iPad甚至Chromebook設備的螢幕共享到Mac或PC電腦。無需硬件或電纜即可共享您的螢幕。

那不是全部。您還可以通過Mirroring360 Pro的Web鏈接一次向多達40位參與者廣播電腦螢幕！偉大的示範和演講。

Mirroring360的易用性，跨平台支持和高性能功能是大學，學區和商業組織使用Mirroring360滿足其螢幕共享需求的最大原因。

您也可以使用Mirroring360記錄螢幕以供以後共享。

Mirroring360 是一個很棒的工具：

  • 想要將移動裝置螢幕鏡像到班級電腦的老師

  • 指導裝置或軟體演示的講師

  • 學生向全班展示

  • 商務專業人士發表演講

  • 一對一輔導，甚至是遠端

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Mirroring360 Pro使您能夠將裝置螢幕鏡像或投射到電腦，或將電腦螢幕共享到任何其他裝置。

立即開始免費試用，無需信用卡或承諾。

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或者了解有關 Mirroring360 的更多資訊。 並獲取適用於您設備的 Mirroring360下載連結

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常見問題 - 螢幕分享

螢幕分享是什麼？

屏幕共享是一種功能，允許用戶實時與其他用戶或多個用戶共享其屏幕內容。 這可以包括從文件、簡報、影片到軟體應用程式的所有內容。它通常用於線上會議、網路研討會、協作工作會議和技術支援場景。透過螢幕共享功能，參與者可以查看主持人的螢幕並經常與其互動，從而促進更清晰的溝通和協作。

有哪些類型的屏幕共享？

隨著 Zoom 等視訊通訊工具的激增，「螢幕分享」這個術語已經發展成可囊括兩種截然不同的類型：

  1. 視訊會議螢幕分享

    這種形式的螢幕分享為 Zoom 或 Microsoft Teams 等視訊會議平台的獨有功能，主要用於簡報或網路研討會。

  2. 遠端螢幕分享

    這種形式則是透過軟體或瀏覽器執行，不需要進行視訊會議，IT 團隊偏好採用這種方式來提供支援或進行即時示範。

螢幕分享安全嗎？

使用 Splashtop，共享螢幕絕對安全。我們在每個層級都優先考慮安全性。我們符合 GDPR、SOC 2、HIPAA 等主要標準。我們的平台提供先進的安全功能，如雙重驗證、端到端加密的數據傳輸和多層密碼安全。託管於 AWS 等強大平台上，我們透過防火牆、加密和 24×7 入侵檢測來確保數據保護。

我們持續投資安全性增強、與頂尖安全公司合作執行定期稽核，並為使用者提供網路安全的相關最新資訊。從本質上講，我們對安全的承諾使 Splashtop 的螢幕分享功能達到在市場上數一數二的安全性。

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