適用於任何設備的螢幕共用應用程式 - Mirroring360

Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備的螢幕鏡像和螢幕共享。非常適合商務和教育！免費試用。

螢幕共享應用程序可以幫助增強業務專業人員，講師和學生之間的協作。通過將螢幕共享到另一台設備，您就可以利用受眾群體的設備，讓他們即時查看您的操作。

在當今世界，工作人員和學生除了使用傳統的Windows和Mac電腦之外，或者代替傳統的Windows和Mac電腦來使用移動設備，平板電腦和Chromebook，重要的是您的螢幕共享應用程序支持多種操作系統，並且可以跨平台工作平台。

不僅如此，而且隨著更多的人在遠端工作，您需要一個螢幕共享應用程序，無論您和您的觀眾在同一個房間還是在遠端，它都可以正常工作。

這就是 Splashtop Mirroring360 Pro 成為當今最佳螢幕共享應用程式的原因。

借助Mirroring360，您可以將Windows，Mac，Android，iPhone，iPad甚至Chromebook設備的螢幕共享到Mac或PC電腦。無需硬件或電纜即可共享您的螢幕。

那不是全部。您還可以通過Mirroring360 Pro的Web鏈接一次向多達40位參與者廣播電腦螢幕！偉大的示範和演講。

Mirroring360的易用性，跨平台支持和高性能功能是大學，學區和商業組織使用Mirroring360滿足其螢幕共享需求的最大原因。

您也可以使用Mirroring360記錄螢幕以供以後共享。

Mirroring360 是一個很棒的工具：

想要將移動裝置螢幕鏡像到班級電腦的老師

指導裝置或軟體演示的講師

學生向全班展示

商務專業人士發表演講

一對一輔導，甚至是遠端

免費開始使用鏡像360專業版

Mirroring360 Pro使您能夠將裝置螢幕鏡像或投射到電腦，或將電腦螢幕共享到任何其他裝置。

立即開始免費試用，無需信用卡或承諾。

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或者了解有關 Mirroring360 的更多資訊。 並獲取適用於您設備的 Mirroring360下載連結 。