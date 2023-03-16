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遠端工作效率：完善Splashtop的工具

通過 Trevor Jackins
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隨著在家工作遠端學習變得越來越普遍，Splashtop致力於為您帶來值得信賴的遠端存取解決方案，並為您進一步提高生產力找到了一些有價值的建議。

我們正在談論可用於改善Splashtop和其他相關遠端工作體驗的設備。

只需幾百美元，您就可以大幅提升您在計算領域的地位，並使自己步入正軌，從而獲得更高效的遠端工作體驗。以下是一些您可以使用Splashtop增強遠端工作體驗的項目。

首先，讓我們重點關注需要考慮的五個關鍵領域：

  • 耳塞/耳機

  • 附加監視器

  • 無線充電器

  • 滑鼠支援

  • 鍵盤

耳塞/耳機

首先，您知道嗎？Splashtop 可將音訊從遠端電腦即時傳輸至本地裝置？對於需要進行同步對嘴影音製作專業人士來說，此功能特別有用。

您可以從Cyber Acoustics，Bose，JBL，LG，Sony，Sennheiser和SkullCandy等高端品牌中找到16美元起的便宜貨和200美元以下的翻新設備。

如果您家裡和筆記型電腦上也有學生，那麼可能是時候讓家裡的每個人都有自己的耳機了。 您可以從一副 3.5 毫米立體聲耳機開始，該耳機帶有降噪麥克風，適用於您的 PC、平板電腦和手機，價格不到 20 美元。 嘗試搜索您最喜歡的高端品牌產品的翻新型號，以節省幾美元。

如果您生活在一個 Apple 的世界，那麼價格低於 35 美元的 EarPods 配備 3.5 毫米耳機插頭可能是撥打和接聽電話或視頻播放的答案。 與傳統的圓形耳塞不同，EarPods 的設計由耳朵的幾何形狀定義，以説明最大限度地減少聲音損失。 EarPods 還包括一個內置遙控器，可讓您調節音量、控制音樂和視頻的播放，以及用一撮電源線接聽或結束通話。

附加監視器

Splashtop使您可以輕鬆地在顯示器上查看遠端電腦的 多台顯示器 ，從而可以在需要時在工作站同時查看兩個螢幕。 此有用的多對多監視器功能使您可以高效地執行多任務，從而提高生產率。您也可以在遠端電腦上使用一台監視器，在本地電腦上使用一台監視器。

為了讓您開始購買增值產品，如果您在市場上購買第二個螢幕，您可能需要查看以下一些顯示器。

考慮到台式電腦的顯示器通常在19到38英寸之間，對於寬大的顯示器，台式顯示器的最大顯示器為49英寸。在529美元到5,290美元之間，您可以找到最適合您家庭辦公室的產品。為了獲得最佳交易，請購買LG，Asus和Dell等品牌公司的產品，並蒐索本週的交易。當今一些最大的超寬顯示器是由三星，宏碁和Alienware等公司提供的。

無線充電器

不要忘記Splashtop還使您能夠使用智能手機和平板電腦遠端存取辦公室電腦。當您需要離開家用電腦或執行某些任務時，這非常有用。

無線充電不使用充電埠，可避免手機和其他設備的磨損。 在大流行期間，通用相容性、更安全的連接和耐用性走得更遠，無需擔心的問題。

在無線充電器類別中，大約 20 到 60 美元可以為您提供一個體面的手機支架型號，充電良好，功率從 5W 到 10W 不等，相容 iPhone 或 Android。 頂級品牌包括：Anker，Belkin，Choetech，Mophie，Nanami等。3合1無線充電板（用於手錶，手機，EarPods等）往往運行更多，名牌高達300美元。

滑鼠支援

在與Splashtop進行遠端連接期間，可以方便地使用鼠標來控制遠端電腦。從iPhone或iPad進行遠端存取時，您甚至可以 使用鼠標來控制電腦

因此，請選擇最適合您環境的滑鼠。 Swiftpoint GT旨在與Mac，Android， Windows和iOS配合使用。 它也可以通過USB加密狗（也可以兼作充電器）或藍牙4™與任何設備一起使用。 如果您經常在漫長的白天工作到深夜，您可能還會考慮羅技的 MX Master 無線滑鼠，該滑鼠也 因其符合人體工程學的設計而獲得高度讚譽。

鍵盤

由於您可以在Splashtop中使用鍵盤來控制遠端電腦，因此請探索給您帶來舒適且耐用的鍵盤產品。考慮使用諸如Logitech Ergo K860分離式鍵盤，Microsoft的人體工學鍵盤以及Apple Magic鍵盤等選項。這些通常可以在大型零售商那裡找到，以便快速購買。

立即嘗試使用Splashtop遠端工作

2020年6月的一項調查中，Splashtop確認，雖然有三分之一以上的受訪者在COVID-19大流行之前從未在家工作過，而另外三分之一則很少在遠端工作過，但絕大多數的受訪者中有80％的受訪者表示或在家中同樣有效的工作。

您可以立即免費試用 Splashtop 的遠端存取軟體！ 立即註冊免費試用（無需信用卡或承諾）。 非常適合個人、小型團隊和大型企業。

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或者，了解更多有關如何使用Splashtop 啟用遠端工作和在家中工作

Trevor Jackins
Trevor Jackins是 Splashtop的Marketing Manager。 他也是Splashtop遠端訪問軟體的熱情使用者，因為他使用它遠端訪問他的辦公室電腦在家工作！ Trevor對 Splashtop 的興奮源於他對技術如何改善我們日常生活的興趣。
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