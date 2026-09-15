多少人可以存取單一裝置？在許多情況下，多人都需要對同一台電腦進行遠端存取，例如協作、培訓、疑難排解或使用專業軟體。但就像多人同時擠在同一台電腦前會很不方便一樣，多人同時遠端連接到同一台裝置也可能充滿挑戰。
標準 Windows 一次只允許一個啟用中的 遠端桌面 連線。如果第二位使用者嘗試連接，Windows 會中斷第一位使用者的連線以騰出空間，因此若沒有額外軟體，就無法真正讓多人同時存取同一台電腦。好的遠端存取平台應支援同時存取，最好不需要不必要的複雜設定、權限或連線管理。
那麼，多位使用者要如何遠端存取同一台機器？接著來看看多使用者遠端存取的運作方式、適用情境，以及 Splashtop 如何讓多位使用者同時享有安全且高效能的遠端存取。
什麼是多使用者遠端桌面存取？
多使用者遠端桌面存取是指可讓一位以上的人遠端連接到同一台電腦的能力。使用 Splashtop Business Access Pro 或 Splashtop Enterprise 方案時，最多可有三位使用者同時連接到同一台電腦。所有已連接的使用者會共用相同的桌面、應用程式、檔案和螢幕上的操作活動，因此是遠端協作與訓練的實用工具。
這與多人各自獨立存取同一裝置以進行不同連線，或使用不同虛擬桌面的情況不同。這是一種共享連線，已連接的使用者可同時進行遠端存取與遠端控制。
為什麼要使用 Splashtop 進行多使用者遠端存取？
Splashtop 專為提供順暢的多使用者遠端存取而設計，支援跨裝置與跨地點的遠端存取和遠端支援，包括：
1. 多位使用者可存取同一台電腦
Splashtop 的設計宗旨是提供快速、高效率的遠端連接，包括支援多位使用者同時連接至同一台電腦。所有已連接的使用者都能看到並操作相同的桌面連線，使其成為遠端協作與疑難排解的強大工具。
2. 使用者可從不同裝置連接
Splashtop 可讓使用者在各種端點之間進行連接，不受裝置類型或作業系統限制。使用者可從電腦、平板或行動裝置連接，因此能獲得極高的彈性，隨時隨地工作。這讓 Splashtop 成為分散式團隊、遠端員工、IT 技術人員、講師等族群的絕佳選擇。
3. 連線維持靈敏順暢且可用
只有在遠端連線保持無縫、流暢且反應迅速時，多使用者存取才真正有用。如果連線卡頓且難以操作，就會造成令人挫折的使用體驗，效率也會受到限制。
Splashtop 提供高效能遠端存取、低延遲串流，以及對最嚴苛視覺化工作流程的支援，讓遠端連線維持高效率與高成效。這也讓 Splashtop 成為設計審查、疑難排解、軟體培訓，以及共用工作站存取等工作的絕佳選擇。
4. 管理員可持續掌控存取權限
Splashtop 為管理員提供維持安全遠端存取所需的控制與管理工具。管理員可管理哪些使用者和群組能連接到特定裝置，讓存取保持受限且安全。這些控制功能包括集中式使用者與電腦管理、權限及驗證，讓管理員能安全地管��理存取。
請記住，每位使用者都應有自己的個別帳戶。共用認證會降低可追責性，並帶來未經授權的使用者透過共用帳戶連接到受限制裝置的風險。
多使用者遠端存取的常見用途
這就帶出一個問題：為什麼會有多位使用者需要同時遠端存取同一台裝置？雖然多使用者遠端存取的使用頻率可能不如單一使用者存取高，但仍有許多常見的使用情境，包括：
1. 協作式疑難排解
當兩位或更多技術人員需要存取同一台裝置時，例如診斷或解決問題時，多使用者遠端存取就很重要。優質的遠端存取可讓專家加入進行中的連線，而不需要另外使用螢幕分享工具，無論身在何處，都能共同查看同一個系統、應用程式與錯誤。
2. 遠端訓練與新人到職
多使用者遠端存取也是培訓與協助遠端員工到職的強大工具。透過這項功能，培訓人員可直接在遠端電腦上向受訓者示範如何使用軟體、工作流程或作業程序，隨時隨地提供實作型訓練。這對技術人員跟班學習或應用程式訓練等情境特別實用，因為參與者可以查看同一個桌面，並在需要時進行互動。
3. 共用專業軟體的存取權
有些企業的工作站配有已授權、資源需求高或專業型應用程式，且無法在其他地方存取，例如開發工具或工程應用程式。透過多使用者遠端存取，使用者可存取工作站並在專案上協作，而無需在每台裝置上重複部署相同環境。
4. 一起審查工作
多使用者存取可讓使用者即時檢視同一份文件、應用程式、資料集或設計，進而提升協作效率、簡化意見回饋流程，並改善決策品質。請記住，這些使用者是在同一個遠端桌面連線中作業，因此協調由誰控制裝置非常重要（就像面對面協作一樣）。
5. 共用工作站的遠端存取
當企業使用共用工作站時，例如辦公室電腦、生產系統或電腦教室，往往需要多人同時在上面作業。多使用者遠端存取可讓多位經授權的使用者存取同一台裝置，讓他們能在需要時協同作業，或依需求各自獨立工作。
Splashtop 的多使用者存取運作方式
使用 Splashtop 進行遠端存取很簡單，不論是新增一位使用者或多位使用者皆然。只要六個簡單步驟，就能設定多使用者存取：
設定遠端電腦：首先，在使用者需要存取的電腦上安裝 Splashtop，並將其加入適當的 Splashtop 團隊或帳戶。
新增已授權使用者：裝置設定完成後，即可透過建立或邀請使用者帳戶來新增使用者。可視需要將使用者整理為群組，但請記得避免共用登入；每位使用者都應擁有自己的個別帳戶。
指派電腦存取權限：設定好使用者後，即可指派其工作所需電腦的存取權限。這可依群組或個別使用者進行，並透過集中式存取控制統一管理。
設定使用者權限：使用者指派到裝置後，還可再指派不同的權限與功能。這包括依其角色需求提供遠端控制、檔案傳輸、遠端列印和連線錄製等功能的存取權限。
連接到同一台電腦：當多位使用者需要存取同一台電腦時，只要啟��動 Splashtop 並選取需要連接的裝置即可。已連接的使用者會看到相同的遠端桌面與螢幕活動，且最多可同時有三位使用者連接。
協調共享控制：當多位使用者存取同一個桌面時，雙方都會同時控制該桌面，這表示鍵盤和滑鼠操作都會影響同一個桌面。當有多位使用者參與時，建立清楚的溝通準則非常重要，才能避免遠端存取變成一場控制權拉鋸。
多位使用者適用的遠端桌面軟體該看哪些重點
當您在尋找遠端桌面解決方案時，有幾項關鍵功能絕對不能錯過。請務必選擇具備以下關鍵能力的平台：
支援同時連接到一台電腦，實現多位使用者存取。
清楚設定使用者與電腦權限，防止未經授權的使用者存取。
個別使用者帳戶，而非共用認證
多重要素驗證（MFA）以驗證登入嘗試。
提供臨機存取與主動存取，讓存取更輕鬆。
支援跨裝置存取，讓使用者無論使用哪種裝置或作業系統都能連接。
在多重連接下依然維持穩定效能。
多螢幕支援。
檔案傳輸與遠端列印。
可提供連線錄製與活動記錄檔，以利問責、安全性與稽核。
集中式管理，從單一位置管理存取與規則。
部署與管理簡單明瞭。
這一點並不令人意外，Splashtop 具備上述每一項功能，並將一切整合至單一平台，讓跨裝置管理遠端存取（包括多使用者存取）變得輕鬆，無需承受不必要的複雜性。
如何安全管理多使用者遠端存取
當允許�多位使用者存取同一台裝置時，管理上會有一些額外的考量與挑戰。為了協助處理這些情況，我們整理了一份實用建議清單，協助安全管理多位使用者的遠端存取：
使用個別使用者帳戶：每位使用者都應有自己的登入帳號，而不是共用使用者名稱和密碼。這有助於將存取行為追溯到特定個人，進而提升安全性與責任歸屬。
要求使用多重要素驗證： 只靠密碼不足以保護帳戶安全。多重要素驗證會額外增加一層安全性，使用者必須先驗證身分後才能登入，讓未經授權的使用者更難取得存取權限。確保所有使用者都必須使用 MFA，以維持帳戶存取安全。
將存取限制在必要的電腦：不應授予使用者不受限制的存取權限。請確保只授予使用者其工作所需系統的存取權限，並定期檢視使用者與群組指派，確保存取權限維持最新狀態。
套用以角色為基礎的權限： 功能也應根據角色與需求加以限制。如果使用者在工作上不需要檔案傳輸或遠端列印等功能，就不應授予這些功能的存取權限。
檢視連線活動：記錄與監控使用者活動對網路安全至關重要。盡可能使用連線記錄檔與連線錄製來追蹤活動，並監控是誰在何時存取哪些裝置，以便在出現可疑活動時進行查核。
及時移除存取權限：當使用者不再需要存取某台裝置時，應盡快撤銷其權限。這包括在到職與離職流程期間，以及角色變更時，檢視存取權限，確保使用者只擁有所需的存取權限。
何時適合使用 Splashtop 多使用者存取
在以下情況下��，Splashtop 是理想選擇：
多位使用者需要檢視或控制同一台裝置。
技術人員需要一起進行疑難排解。
團隊需要存取共用工作站。
培訓人員需要向遠端或混合辦公員工示範軟體或工作流程。
即使在遠端工作時，員工仍需要在相同的應用程式或電腦環境中協作。
管理員需要集中控管使用者和電腦的遠端存取權限。
貴組織同時需要臨機存取和主動存取。
如果使用者需要獨立的私人桌面環境，可能就需要採用多重連線或虛擬桌面的設定。
Splashtop 讓使用者能以實用的方式存取並協作使用單一遠端裝置，同時不犧牲速度或效能。憑藉集中式存取管理、安全控制，以及跨裝置的彈性，Splashtop 讓使用者能輕鬆在任何地點、透過任何裝置安全地工作。
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