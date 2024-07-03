數位實驗室的無縫遠端存取 - 醫療保健、製藥和生物技術

對於某些行業來說，鑑於工作環境的複雜性和動態性，數位轉型尤其具有挑戰性。 疫情初期，醫護人員是第一線的防禦者。 然而，生物技術和製藥領域的許多專業人士不得不遠距工作。 挑戰在於：他們的實驗室儀器和研究仍然脫節，據 PharmaTimes 報道， “充當數位海洋中的模擬島嶼”。
不久後出現了數位實驗室時代，涉及整個實驗室操作和數據流程的數位化，其中許多都遵循 FAIR 框架，即使數據可查找、可存取、可互通和可重複使用。
讓數位實驗室遠端存取資料需要能夠確保無縫且安全的工作流程的解決方案，並且不會擾亂研究人員和實驗室技術人員開發可能挽救生命的疫苗、藥物和研究的工作節奏。 可靠性至關重要。 本部落格探討了 Splashtop 的遠端存取和 IT 支援解決方案如何以獨特的方式滿足這些行業的高風險需求，提供無與倫比的可靠性、安全性和成本效益。
數位實驗室背景
數位實驗室以大量的數據和增強的運算能力取代了孤立的工作，從而推進和加速研究——通常得到人工智慧和機器學習技術的幫助，這些技術可以揭示數據中的主題和�趨勢。 換句話說，數位實驗室改變了醫學和藥物研究的未來和潛力，縮小了分散臨床試驗的發現Windows ，並縮短了突破性藥物的上市時間。 這些實驗室與高性能的專業工作站和各種實驗室設備相結合，使研究人員和技術人員能夠分析、共享、協作並根據大量數據進行研究。
可靠遠端存取的需求
數位實驗室的興起和標準化在許多方面反映了支援遠距工作的數位轉型——這是數位實驗室的下一步。
對於醫生、科學家、臨床醫生、藥物開發人員和研究人員來說，遠端連接數位實驗室的能力至關重要。 高效能遠端存取解決方案使這些專業人員能夠從不同位置無縫檢索數據，並確保正在進行的實驗不受實驗室物理存在的干擾。 這種靈活性提高了生產力，並確保關鍵研究活動能夠不間斷地持續進行。
醫療保健和實驗室研究中 IT 的關鍵要求
當醫療保健、生物技術和製藥行業的IT 領導者和顧問為其數位實驗室探索潛在的遠端存取解決方案時，他們必須考慮影響其營運效率的幾個關鍵因素，並且對於在這些關鍵環境中保持生產力和安全性至關重要。
首先，可靠性至關重要。 研究和臨床活動通常全天候進行，任何停機都可能導致重大中斷、研究延遲以及關鍵數據的潛在損失。 IT 解決方案必須保證持續、不間斷地存取數位實驗室，以保持生產力並確保及時獲得結果。
高速精密能力也至關重要。 研究人員和臨床醫生需要即時存取和操作大型數據集，需要高速連接和低延遲。 這對於遠端診斷、數據分析和實驗即時監控等應用尤其重要。
與現有基礎設施的互通性是另一個關鍵因素。 數位實驗室通常使用各種專用硬體和軟體。 遠端存取解決方案必須與這些現有系統相容，以確保無縫整合並避免額外的成本或複雜性。 IT 解決方案需要具有可擴展性，以適應不斷增長的資料量和不斷增加的遠端使用者數量，同時又不影響效能或安全性。
為了保護敏感數據，必須採取強有力的網路安全措施。 醫療保健和研究機構處理大量敏感數據，包括患者資訊和專有研究數據。 保護這些資料免受網路安全威脅至關重要。 IT 解決方案必須符合嚴格的監管要求，例如醫療保健資料的 HIPAA 以及 ISO 和 GDPR 等資料保護的全球標準。 確保合規性涉及實施具有全面安全協議的解決方案並定期審核系統是否有漏洞。
對於最終用戶而言，遠端存取解決方案應該直觀且用戶友好，以促進醫療專業人員和研究科學家的高水準採用。 易於使用的介面最大限度地減少了學習曲線並幫助用戶快速精通。 對於 IT 專業人員來說，解決方案也應該是無縫的，能夠輕鬆部署、管理和故障排除功能，以確保為最終用戶或實驗室端點提供高效的支援和維護。
最後，成本管理是一個重要的考慮因素。 醫療保健和研究機構的運作最為複雜，需要在眾多領域節省和擴展預算。 除了初始成本之外，解決方案還需要優化營運效率，以減少持續的維護和成本。
Splashtop 如何面對這些挑戰
Splashtop 的基於雲端和本地的安全遠端存取和支援解決方案透過專為要求嚴格的用例（例如數位實驗室存取和支援）而設計的一整套功能來應對這些挑戰。
可靠性和效能： Splashtop 確保即時存取實驗室設備和數據，具有對影像分析等至關重要的高刷新率和視訊準確性。 這對於保持這些領域所需的精確度至關重要。
易於使用： Splashtop 的直覺式介面在設計時充分考慮了使用者體驗，可確保最終使用者（包括醫生、科學家、臨床醫生和研究人員）快速採用。 這種易用性可最大限度地減少停機時間並提高生產力。
安全功能： Splashtop 符合全球資料保護標準，包括 ISO 21007、GDPR 和 SOC 2，並支援用戶端法規，包括 HIPAA 和 PCI。 我們透過單一登入 (SSO)、精細控制、浮水印、端對端加密、端點連線通知等來保護敏感資料。
成本效益： Splashtop 的解決方案不僅全面，而且具有成本效益，可大幅降低醫療保健、生物技術和製藥企業的相對成本。 這種財務效率使組織能夠更有效地分配資源。
實際應用
Splashtop 已經在現實世界中產生了重大影響。 許多醫院使用Splashtop為醫療專業人員提供資源訪問，並為人員和設備提供按需、無人值守的 IT 支援。 此功能可延長正常運作時間，並為需要遠端存取的醫務人員提供更大的靈活性。
在製藥業，企業公司利用Splashtop實現對數位實驗室的遠端訪問，使研究人員能夠進行涉及大量數據的高級工作，以開發尖端疫苗和藥物。 這些現實世界的應用程式證明了 Splashtop 在提高生產力和確保關鍵研究活動的連續性方面的價值。
結論
安全可靠的遠端存取和支援解決方案在醫療保健、生物技術和製藥領域的至關重要性是顯而易見的。 Splashtop 是提供�這些解決方案的公認領導者，提供無縫的可靠性、效能、安全性和成本效益。
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