Poway 聯合學區使用 Splashtop 遠端存取來強化學習

職業教育專家 Joe Austin 討論了他的學區如何使用 Splashtop 使學生能夠從 Chromebook 遠端存取電腦實驗室軟件
挑戰：遠端存取 CTE 課程所需的電腦和軟件，同時保護學生數據和隱私
由於大流行，Poway 聯合學區做出了實施遠程學習的決定。 這一決定對他們的職業技術教育（CTE）部門產生了重大影響。 對於他們在家學習，學生獲得了 Chromebook。 不幸的是，Chromebook 無法支持其 CTE 類別的高級軟件需求。 老師們還在想：「如果孩子無法在他們正在學習的設備上運行特定於行業的軟件，我們將如何教導他們使用特定於行業的軟件？」
CTE 部門需要找到一種解決方案，將學生與能夠為 CTE 課程（即工程、電腦科學、視頻製作、3D 動畫和圖形設計）運行高級軟體的機器連接起來。最重要的是，他們需要一個可以保護學生數據和隱私的解決方案。在研究了他們的�選擇後，他們決定嘗試 Splashtop。
「Splashtop 對我們來說是最簡單，最有效的解決方案。」 — 喬·奧斯汀, 職業教育專家
解決方案：Poway Unified 採用 Splashtop Enterprise 使學生能夠從他們的 Chromebook 遠端存取電腦實驗室
最初，該部門根據老師準備就緒實施了 Splashtop。 他們從一些老師開始，他們可以對其進行測試，看看它是否能滿足他們的需求。 因此，這些教師成為推廣活動不可或缺的一部分。 他們是值得信賴的同事，可以保證 Splashtop 的有效性。 包括懷疑態度的視頻編輯講師在內的飛行員老師對 Splashtop 的表現感到驚喜。
「這與我們可能希望的那樣接近面對面。」 -喬·奧斯汀
成果
Splashtop 使 Poway 統一學區可以遠程教授技術高級 CTE 課程。 因此，CTE 教師能夠利用 Poway 的計算機實驗室 Mac 和 PC 為他們的課程運行高級軟件。 此外，學生能夠從 Chromebook 遠端存取軟體（通過校園實驗室）。
「老實說，我們的大多數課程都無法逼近我們希望他們在不使用 Splashtop 的情況下實現的學習成果。」 -喬·奧斯汀
了解有關用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise 的更多信息
使學生能夠使用 Splashtop Enterprise遠端實驗室從任何裝置（包括 Chromebook）遠端存取 CTE 課程所需的實驗室電腦和軟件應用程式。
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