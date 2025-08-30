Poway 聯合學區使用 Splashtop 遠端存取來強化學習

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Front view of the Poway Unified School District building

Poway 聯合學區使用 Splashtop 來增強學習

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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職業教育專家 Joe Austin 討論了他的學區如何使用 Splashtop 使學生能夠從 Chromebook 遠端存取電腦實驗室軟件

Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning

挑戰：遠端存取 CTE 課程所需的電腦和軟件，同時保護學生數據和隱私

由於大流行，Poway 聯合學區做出了實施遠程學習的決定。 這一決定對他們的職業技術教育（CTE）部門產生了重大影響。 對於他們在家學習，學生獲得了 Chromebook。 不幸的是，Chromebook 無法支持其 CTE 類別的高級軟件需求。 老師們還在想：「如果孩子無法在他們正在學習的設備上運行特定於行業的軟件，我們將如何教導他們使用特定於行業的軟件？」

CTE 部門需要找到一種解決方案，將學生與能夠為 CTE 課程（即工程、電腦科學、視頻製作、3D 動畫和圖形設計）運行高級軟體的機器連接起來。最重要的是，他們需要一個可以保護學生數據和隱私的解決方案。在研究了他們的選擇後，他們決定嘗試 Splashtop。

「Splashtop 對我們來說是最簡單，最有效的解決方案。」 — 喬·奧斯汀, 職業教育專家

解決方案：Poway Unified 採用 Splashtop Enterprise 使學生能夠從他們的 Chromebook 遠端存取電腦實驗室

最初，該部門根據老師準備就緒實施了 Splashtop。 他們從一些老師開始，他們可以對其進行測試，看看它是否能滿足他們的需求。 因此，這些教師成為推廣活動不可或缺的一部分。 他們是值得信賴的同事，可以保證 Splashtop 的有效性。 包括懷疑態度的視頻編輯講師在內的飛行員老師對 Splashtop 的表現感到驚喜。

「這與我們可能希望的那樣接近面對面。」 -喬·奧斯汀

成果

Splashtop 使 Poway 統一學區可以遠程教授技術高級 CTE 課程。 因此，CTE 教師能夠利用 Poway 的計算機實驗室 Mac 和 PC 為他們的課程運行高級軟件。 此外，學生能夠從 Chromebook 遠端存取軟體（通過校園實驗室）。

「老實說，我們的大多數課程都無法逼近我們希望他們在不使用 Splashtop 的情況下實現的學習成果。」 -喬·奧斯汀

了解有關用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise 的更多信息

使學生能夠使用 Splashtop Enterprise遠端實驗室從任何裝置（包括 Chromebook）遠端存取 CTE 課程所需的實驗室電腦和軟件應用程式。

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