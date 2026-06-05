學校如何透過重複使用舊電腦來提供遠端實驗室

不要回收那些舊的實驗室電腦！重新利用它們，以便學生可以從任何地方遠端使用電腦、應用程序和數據。您只需要Splashtop！
在過去的一年裡，各地的學校、大學和學院一直在利用遠端實驗室來改善學生的學習體驗並最大限度地發揮他們的潛力。為學生提供遠端存取實驗室電腦的能力，讓他們可以選擇隨時隨地使用他們擁有的任何裝置從宿舍或家中繼續他們的實驗室工作。
遠程實驗室對學生和學校都取得了巨大的成功，這就是為什麼在大流行期間實施遠程實驗室的學校在學生返回校園時繼續這樣做的原因。
那麼，您的學校如何為學生提供足夠的實驗室電腦以供面對面和遠端使用？
一個很好的解決方案是重複使用您通常會贈送或回收的舊實驗室電腦！與其擺脫舊電腦，不如將它們設置為可供學生遠端存取。重新利用它們所需要做的就是將像 Splashtop 這樣的遠端存取解決方案部署到舊電腦上，就是這樣！
將舊電腦嚴格用於遠端實驗室的另一個好處是您不必為電腦設置工作站和監視器。取而代之的是，您可以在房間或壁櫥中未使用的角落中將電腦相互堆疊在一起。
您可以透過為遠端實驗室重複使用現有電腦並使用最小空間來放置電腦來為學生提供更大的價值並節省資金。
在下圖中查看韋恩州立大學的美術、表演和傳播藝術學院 (CFPCA) 如何將他們的電腦用於嚴格的遠端實驗室！
「現在我們有一個虛擬開放實驗室」，CFPCA 應用技術分析師 Chris Gilbert 說「學生可以隨時隨地遠端進入我們的實驗室。我們有大約 50 個免費站點，它們是虛擬開放實驗室，而且我們將持續擁有這些站點。」深入了解 Wayne State 的 CFPCA 如何運用 Splashtop 讓學生遠端存取實驗室電腦而受益。
深入了解採用 Splashtop 技術的遠端實驗室
電腦實驗室是學生的重要資源，因為它們為學生提供了他們教育所需的硬件和軟體工具。透過啟用遠端實驗室，您可以確保您的學生可以隨時隨地從他們自己的任何裝置存取實驗室電腦。
詳細了解為什麼 Splashtop 遠端實驗室 是學校和教育組織的最佳解決方案。 Splashtop 快速、可靠、安全且易於設置/管理。 聯繫我們以瞭解更多資訊。
或者，安排演示以查看Splashtop的遠端實驗室訪問解決方案的實際應用！