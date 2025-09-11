要說網路安全變得更加嚴峻，這絕對是輕描淡寫。網路威脅的日益複雜使得保持領先於攻擊者並保護網路和裝置成為一項挑戰，這導致了強大偵測和回應解決方案的重要性日益增加，例如 NDR（網路偵測與回應）和 EDR（端點偵測與回應）。
考慮到這一點，是時候比較 NDR 和 EDR，看看它們有何不同，探索每一個如何對保護數位資產至關重要，並了解 Splashtop AEM 如何透過基於 CVE 的見解、補丁自動化、主動警報和修復工作流程來幫助公司加強端點安全。
NDR 和 EDR 在現代網路安全中的角色
NDR 和 EDR 都是有價值的網路安全工具。它們旨在提供監控、檢測可疑活動並對其作出回應，以便 IT 團隊能夠解決潛在的漏洞或攻擊。然而，它們各自具有不同的功能和應用，因此用於解決安全的不同方面。
什麼是 NDR（網路偵測與回應）？
Network Detection and Response (NDR) 是一個專注於監控網路和網路流量以偵測潛在威脅的系統。它分析內部和外部網路之間的流量，以及內部通訊，以偵測可疑活動或其他異常情況。
NDR 利用機器學習和行為分析來監控網路行為和已知威脅指標。這有助於它根據模式和已知威脅指標檢測零日威脅以及已知威脅。
什麼是 EDR（端點偵測與回應）？
Endpoint Detection and Response (EDR) 系統監控和管理桌上型電腦、筆記型電腦和行動裝置等端點的安全性�。EDR 收集用戶活動、網路連接和檔案變更等數據，以偵測可疑活動。
EDR 解決方案通過持續收集和分析數據，為端點提供即時可見性和保護。像 NDR 一樣，它們可以使用機器學習和行為分析來即時偵測威脅。
此外，EDR 系統可以自動化回應，例如隔離受感染的端點或檔案。這有助於降低攻擊風險及其可能造成的損害，同時提供可幫助 IT 團隊調查事件的詳細資料。
網路威脅如何演變以及為什麼 NDR 和 EDR 很重要？
隨著網路威脅的持續增長，NDR 和 EDR 變得更加重要。強大的偵測工具對於識別和回應可疑活動和潛在威脅至關重要，最好是在它們造成任何損害之前。
例如，隨著遠端工作和裝置多樣性的增長，組織管理的端點比以往任何時候都多。這些端點中的任何一個如果未受保護，可能會被攻擊者入侵並進入網路。
EDR 解決方案可以監控這些端點以檢測可疑活動、阻止惡意檔案，甚至隔離受感染的裝置。如果攻擊者進入網路，NDR 可以揭示橫向移動、指揮和控制或資料外洩模式並警告安全團隊。它還可能有助於找出涉事的主機以進行調查。
NDR 和 EDR 解決方案都能幫助消除可見性差距，並在網路和生態系統中建立更強的安全性。利用它們可以讓組織制定有效的安全政策，並更好地了解其安全狀況。
NDR vs EDR：在網路防禦中有何不同？
現在讓我們來看看 NDR 和 EDR 之間的主要差異。雖然兩者都是網路安全的重要方面，但它們的功能、優勢和使用案例可能有很大不同。
網路檢測與回應
端點偵測和回應
監控
網路流量和模式
端點裝置和活動
資料來源
深度封包檢查和流量數據
遠端監控和記錄
可見範圍
網路層級的可見性、橫向移動、資料外洩和 C2 通訊
每個裝置的端點級可見性
部署
網路上的感測器
在每個裝置上安裝代理
檢測方法
行為分析、異常檢測、深度封包檢查
行為監控、過程分析、檔案和註冊表活動
回應
警報和豐富的調查，並在某些部署中，通過整合控制來協調阻止
隔離端點並在裝置層級進行修復
Use Cases
獲得網路的可見性和安全性並識別攻擊活動
調查和修復裝置，阻止端點層級威脅
限制
與端點工具相比，有限的過程、檔案和使用者層級的上下文
對未管理裝置和更廣泛的網路層級活動的可見性有限
NDR 和 EDR 在網路威脅保護中的優勢與劣勢
雖然 NDR 和 EDR 都是重要的網路安全工具，但都不是對每個威脅的完美保護。每個都有其優勢和劣勢，必須加以考量。
NDR 提供整個網路的可見性，使其能夠檢測攻擊者甚至隱藏的威脅。因為它利用機器學習和分析，它可以通過識別異常而不是簽名或已知模式來識別新威脅。此外，將 NDR 工具與威脅情報平台整合提供了更強大的威脅檢測。
然而，NDR 也高度依賴於網路流量數據，因此廣泛的加密減少了深層內容檢查，在這些情況下，NDR 更依賴於元數據、流量和行為信號。同樣，NDR 工具可以生成大量數據和警報，因此通常需要其他工具來篩選噪音。
EDR 提供對每個裝置的精細可見性，深入查看過程、應用程式和檔案。這讓 IT 團隊更容易識別個別端點上的威脅並快速回應，並且由於 EDR 提供自動化回應，這大大減輕了 IT 人員的負擔。它還提供了取證功能，因此團隊可以分析攻擊並確定原因。
同時，EDR 的範圍有限，只專注於端點，因此更難追蹤整個網路的活動。像 NDR 一樣，EDR 可以生成大量的遙測數據。調整檢測和分級工作流程對於避免警報疲勞至關重要。此外，EDR 是基於代理的，因此每個端點都需要安裝軟體代理，這可能是一個資源密集的過程。
整合 NDR 和 EDR 如何增強您的安全架構
如果您在考慮 NDR 或 EDR 哪個更適合您的業務，好消息是：您不必選擇。事實上，結合 NDR 和 EDR 提供了一種多層防禦策略，能夠同時防護網路和端點威脅，提升整體安全性。
當一起使用時，NDR 檢測整個網路的威脅，而 EDR 則在端點層面上遏制和解決威脅。這使 IT 團隊能夠創建更全面的安全策略，並將網路層級和端點活動相關聯，以更好地了解攻擊。
這導致更好的事件檢測和更快速的回應，因此可以在任何可能出現的地方識別和解決潛在威脅。
網路安全的下一步：XDR 的崛起及其未來發展
然而，還有一個正在撼動網路安全行業的第三種偵測和回應選擇：Extended Detection and Response (XDR)，它提供了一個整合的解決方案，將來自端點、網路和雲端的數據整合在一起。
XDR 將端點、網路、身份�和雲服務的信號相關聯，以提高檢測質量並簡化回應。這有助於安全團隊保持警覺，能夠快速回應複雜和分散的攻擊面上的威脅，保持端點和網路的安全。
XDR 仍然是一項新興技術，與其他工具如 AI 驅動的分析和安全存取服務邊緣 (SASE) 並駕齊驅。這些工具將有助於為網路和端點提供更全面、強大和有效的防禦，即使面對不斷增長的網路威脅。
如何在您的組織中成功實施 NDR 和 EDR
很明顯，NDR 和 EDR 都是重要的安全工具，但必須正確實施才能發揮其全部效益。
組織通常將 EDR 用於端點深度，將 NDR 用於網路層級的可見性。有些則採用 XDR 來統一信號和工作流程。這些工具相輔相成，提供完整且全面的網路安全方法。
此外，組織需要將其 NDR 和 EDR 系統與其 IT 基礎設施對齊。這意味著要找到一個可以與現有系統整合、隨著組織成長而擴展並提供所有所需工具以進行高效分析和回應的解決方案。
尋找具有威脅情報能力和符合您組織需求的功能的解決方案。除此之外，培訓您的團隊了解這些工具的工作原理以及如何利用它們來提高安全性也很重要。讓員工保持知情和受教育有助於企業充分利用其安全工具。
使用 Splashtop 加強端點安全：自主端點管理解決方案
當您需要強大、可靠且使用者友好的端點安全性時，Splashtop 為您提供保障。
Splashtop AEM（自主端點管理）包括設計用於保護端點的安全工具。憑藉其 AI 驅動的 CVE 洞察，您可以快速識別風險和漏洞並採取行動進行修復。Splashtop AEM 的主動警報可以在問題出現時立即識別和解決問題，並提供自動修復�。
此外，Splashtop AEM 通過自動化的操作系統和第三方應用程式補丁管理來降低端點風險。這會自動檢測並推出補丁，解決漏洞並保持操作系統和第三方應用程式的最新狀態。
所有這些都由單一儀錶板管理，將基於 CVE 的風險洞察、自動修補、可配置警報、遠端工具、腳本和修復置於您的指尖。
如果您需要額外的協助，Splashtop 的 EDR 和 MDR（管理偵測與回應）工具提供即時可見性和可行的端點安全洞察，以及實際的安全專業知識。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供工具來監控端點，減少手動工作並改善安全衛生。這包括：
自動修補作業系統、第三方和自訂應用程式
基於 CVE 的漏洞見解
可配置的政策和部署環圈
硬體和軟體詳細目錄跨端點
可配置的警報和腳本化的修復
背景工具如任務管理器和檔案傳輸不會中斷使用者
想要親自體驗 Splashtop 嗎？歡迎立即免費試用：