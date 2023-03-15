Naverisk 用戶：使您的用戶端能夠透過 Splashtop Business Access 遠端存取工作電腦

Naverisk用戶可以通過將Splashtop集成設置為從家里遠端進入其工作電腦，從而使他們的客戶實現業務連續性。

在這些不確定的時期，公司已動員了災難恢復計劃，並要求員工在家工作，以確保他們和家人的安全。作為遠端存取和遠端支援工具，Splashtop處於獨特的位置，可以幫助MSP提供對其客戶的遠端存取，使他們能夠在家工作。

使您的客戶可以使用Splashtop Business Access Pro進行遠端工作

當您的客戶設置他們的遠端工作計劃時，使用Splashtop Business Access Pro，您可以為他們提供對自己電腦的遠端存取，這些電腦由您管理。作為Naverisk用戶，您可以更輕鬆地為客戶端啟用遠端存取。通過利用已經作為Naverisk代理的一部分安裝的Streamer，您無需安裝任何其他軟體就可以這樣做。

這裡是如何：



這樣，您可以通過提供對客戶的安全遠端存取來輕鬆擴展服務範圍。有關如何進行此操作的詳細說明，請訪問我們的Naverisk支持頁面 。

關於業務訪問專業版

Splashtop為業務專業人員和大型團隊提供安全的遠端存取工具。用戶可以從家用電腦甚至iOS和Android設備遠端存取其Windows，Mac或Linux電腦。 Splashtop的遠端存取連線提供了諸如多對多監視器監控，連線記錄，聊天，共享桌面，遠端重啟等功能！

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