Naverisk 用戶：使您的用戶端能夠透過 Splashtop Business Access 遠端存取工作電腦

Naverisk用戶可以通過將Splashtop集成設置為從家里遠端進入其工作電腦，從而使他們的客戶實現業務連續性。
在這些不確定的時期，公司已動員了災難恢復計劃，並要求員工在家工作，以確保他們和家人的安全。作為遠端存取和遠端支援工具，Splashtop處於獨特的位置，可以幫助MSP提供對其客戶的遠端存取，使他們能夠在家工作。
使用 Splashtop Remote Access Pro 讓您的客戶能夠遠端工作
當您的客戶設定他們的遠端工作計劃時，使用 Splashtop Remote Access Pro，您可以為他們提供對您管理的自己的電腦的遠端存取。作為 Naverisk 用戶，您可以更輕鬆地為客戶啟用遠端存取。您可以利用已安裝為 Naverisk 代理程式的一部分的串流媒體來實現此目的，而無需安裝任何其他軟體。
這裡是如何：
這樣，您可以通過提供對客戶的安全遠端存取來輕鬆擴展服務範圍。有關如何進行此操作的詳細說明，請訪問我們的Naverisk支持頁面 。
關於 Splashtop Remote Access Pro
Splashtop為業務專業人員和大型團隊提供安全的遠端存取工具。用戶可以從家用電腦甚至iOS和Android設備遠端存取其Windows，Mac或Linux電腦。 Splashtop的遠端存取連線提供了諸如多對多監視器監控，連線記錄，聊天，共享桌面，遠端重啟等功能！
Splashtop 為團隊提供高達 25% 的折扣，以支援在家工作計畫。閱讀您需要了解的有關 Splashtop Business Access 的所有資訊。
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