認識團隊 - 妮塔莎·瓦達爾卡爾

本週的人物焦點是我們的資深產品行銷經理 Nityasha Wadalkar！我們非常幸運能有她加入團隊。
問：你在Splashtop工作多久了？
答：從 2019 年 10 月到現在已經超過 1 年半了。嗯..不算短的時間！我們的環境節奏很快，所以我覺得我在這裡獲得的成就比其他地方來得多。
問：你最喜歡在 Splashtop工作的什麼？
A：在 Splashtop 工作有很多讓我喜愛之處。我要分享 3 件事 – 從領導階層散發出來的鼓勵、授權和友善文化；招募流程特別能延攬到具有遠見卓識且優秀、才華洋溢的人才；以及對於創新思維的自由和支持。
問：你喜歡產品行銷的什麼？
答：我擁有工程學和 MBA 學位，並且很高興能夠將兩者的 (一些) 技能應用在軟體解決方案的產品行銷工作中。在 Splashtop，我每天都在學習新事物，這要歸功於多樣化的任務以及與來自各個團隊的同事的互動。這很重要！
問：你會說幾種語言？
答：我的大家庭中使用多種語言。我精通印地語、馬拉地語和卡納達語，但最擅長英語。在大學的某個時候，我的德語非常流利，但現在可能退步了！
問：工作之餘喜歡做什麼？
答：我 (和我的 4 口之家) 喜歡旅行和戶外活動。我從小就在喜馬拉雅山跋涉，喜歡在馬來西亞 (啊！可愛的珊瑚礁)潛水，最近我和孩子們一起探尋美國的國家公園，享受房車旅行和露營。我也喜歡閱讀，但很難找到平靜的讀書時光！
現在就開始吧！
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