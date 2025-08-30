認識團隊 - 亞歷山大·德拉艾傑

本周，我們將焦點轉向歐洲、中東和非洲地區總經理亞歷山大·德拉艾傑（Alexander Draaijer）。 他剛剛在 Splashtop 慶祝了他的 1 周年紀念日——恭喜亞歷山大！
問：你在 Splashtop 的第一年如何？
我的 1 周年紀念日是 2021 年 2 月 1 日。 自從我開始在 Splashtop 工作以來，時間一眨眼就過去了，在過去的一年裡，我熱情地享受著每一刻。
問：你最喜歡在Splashtop工作的什麼？
在我的職業生涯中，我曾在許多美國風險投資支援的矽谷SaaS初創公司工作，這些初創公司的員工人數從100到2，000人不等。 眾所周知，他們擁有艱難的公司文化，瘋狂的長工作時間，如果你不成功 - 你就出局了。
雖然 Splashtop 成立於矽谷，但我們擁有獨特且完全不同的公司文化。 我瞭解到馬克和其他創始人有一個共同點——他們都是在加州長大的，都是臺灣移民父母的孩子。 我相信他們的成長經歷是 Splashtop公司文化的一部分，對我們所有人都有感染力。
我可以最好地將他們的行為描述為：內在熱衷於以最好的服務和技術支援他們的客戶，併為他們的員工提供最好的環境。 他們都非常謙虛、感恩，渴望以可持續的方式成長。
問：誰在 Splashtop激勵你？
這聽起來真的很老套，但 Splashtop 創始人和説明建立我們公司基金會的每個人對我的啟發最大，感覺他們都攜帶著相同的 DNA。 建立一家公司有很多高潮和低谷，但團隊非常堅實——即使在15+年後，他們仍然充滿激情！ 我想在未來很多年成為這家公司的一員。
我確實工作很長時間，但這是我自己的決定，因為我想產生影響。 但是由於他們創造的環境，感覺我一天都沒有工作過！ 我的��夢想是將他們的文化複製到我們在歐洲快速增長的業務中，並繼續成為我們領域的#1玩家。
問：什麼活動會讓你瞬間平靜下來？
划船！ 如果我和我的妻子和我們的4個孩子一起去划船，我會完全放鬆。 我真的很有競爭力，所以這讓我的腎上腺素飆升。 無論我體驗到什麼程度的腎上腺素或我與手機的連接程度如何（我的妻子說我上癮了），與家人一起划船讓我忘記一切！
問：你有個人報價嗎？
“永遠不要低估你在任何情況下的影響力。 對我來說，這成了一種生活方式。 大多數時候，你確實對你所處的情況有影響。 如果出現問題，想想你可以做些什麼來獲得不同的結果。 這讓你意識到並意識到你將來如何改變你的方法。
問：你有什麼隱藏的才能嗎？
我是一個超級汽車愛好者！ 不知何故，我已經學會了通過跑車產生的發動機聲音來識別跑車。 當我看到一輛漂亮的車時，我會打開窗戶聽它的引擎。 有時在非正式的談話中，如果我看到一輛漂亮的車停了下來，我會要求沉默片刻。 憑藉這種隱藏的天賦，我在荷蘭商業新聞廣播（BNR）上贏得了3次每周廣播比賽，他們要求您識別他們正在播放的汽車的聲音。