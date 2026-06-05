領先的公司正在擁抱遠端工作

許多公司已經永久改變了他們的遠端工作政策，以允許更大的靈活性。 以下是他們正在做的事情，以及您的公司如何做同樣的事情。
COVID-19大流行迫使許多企業關閉辦公室並迅速採用遠端工作模式。儘管面臨挑戰，但企業領導者和工人發現了通過住房提供的一些好處。因此，許多公司已更改其遠端工作策略，以為員工提供更多的遠端工作機會。
那麼新的常態將是什麼樣子？遠端工作真的是未來嗎？公司是否要轉向完全的遠端工作模式？還是某種混合模型？
讓我們看看一些世界領先的公司如何永久性地改變了他們的遠端工作政策：
2020年5月21日，Facebook首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，該公司48,000名員工中，多達一半的人可能在未來5至10年內永久地進行遠端工作。該決定是在對員工和管理人員進行在家辦公的想法進行調查之後發現的，並發現了擁有遠端勞動力的若干好處。
銷售隊伍
Salesforce最近成為頭條新聞，當時總裁兼首席人事官布倫特·海德（Brent Hyder）表示，“朝九晚五的工作日已經死了”。 該公司已經改變了其遠端工作政策，相信通過使員工能夠更好地平衡工作和家庭生活，他們將看到更多的創新和更好的業務成果。 根據他們的角色，員工將能夠在遠端全職工作、在辦公室工作或“靈活”工作之間進行選擇——這意味著他們每周只會在辦公室工作幾天。
Microsoft
計算巨頭 Microsoft 允許員工每周工作約50%在家工作，一些員工能夠獲得全職遠端工作批准。 這是 Microsoft創建混合工作場所計劃的一部分，該工作場所為員工提供了��更大的靈活性，同時使他們能夠享受遠端工作和在辦公室工作的好處。
西門子
與清單上的其他公司不同，西門子不是科技公司。相反，他們是一家全球電氣工程公司，擁有超過30萬名員工。儘管如此，該公司仍然看到遠端工作的價值，並且現在允許大約140,000名員工在一周內在家工作兩到三天。
Twitter是美國第一家從家庭政策宣布其新工作的大型公司。該公司允許員工選擇在家中永久工作，或者根據需要在辦公室工作。在發現遠端工作的一些優勢之後做出了此決定。
公司為什麼要接受遠端工作？
上面列出的公司和許多其他公司已更改了遠端工作政策，這是由於員工和整個公司從遠端工作中獲得的積極利益。員工能夠更好地管理自己的工作和生活，而不會浪費每天上下班的時間。員工喜歡在家中工作所提供的靈活性。
隨著遠端工作消除了辦公室實際位置所帶來的障礙，公司能夠利用更大的員工網路。分散的勞動力使公司可以接觸更多具有不同技能的工人。
您的公司如何接受遠端工作？
隨著越來越多的公司採用新的遠端工作政策，求職者開始瞄準提供更靈活工作環境的公司。因此，如果您正在考慮允許員工在辦公室外工作，該如何做才能成功？
要牢記的最重要的一點是，您希望您的操作能夠像員工在辦公室一樣繼續平穩運行，因此，您需要確保您的員工即使在工作時也可以存取他們在辦公室獲得的所有資源。遠端地��。
利用遠端存取將遠端工作人員連接到辦公電腦
遠端存取軟體使員工能夠使用自己的個人設備來遠端存取和控制他們的工作電腦，就像他們正坐在電腦前面一樣！這意味著他們可以存取任何文件，並在其辦公室工作站上運行任何應用程序。
實際上，員工可以使用Splashtop遠端存取之類的工具運行諸如Adobe Creative工具之類的應用程序和諸如AutoCAD之類的3D建模程序，同時可以從任何其他電腦，平板電腦或移動設備存取工作電腦。這使Splashtop成為企業在允許更多遠端工作機會時可以用來成功建立自己的理想工具。
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