Splashtop 可以提供説明：畢馬威關於自 COVID-19 以來工作經驗的調查

疫情給我們大部分的生活帶來了一輪又一輪的變化，但令人鼓舞的是， 畢馬威（KPMG）2020年8月的一項調查 發現，79%的員工認為他們的工作品質有所提高。 70%的人表示他們的生產力有所提高，67%的人表示他們的工作與生活平衡有所改善，令人驚訝的是，84%的人表示他們對僱主對大流行的反應感到滿意。
這可能是由於在正確的時間為遠端工作者提供了正確的工具，包括Splashtop之類的遠端桌面產品。 Splashtop為組織提供價格合理的雲和本地遠端存取解決方案，並具有企業級的安全性和可靠性。
實際上，Splashtop在今年6月進行了自己的調查，並確定在COVID-19之前，有71％的調查對像從未或很少在家工作過。只有約8％的人稱自己已經是遠端工作者。
長期以來，只有確定了戰略和目標，工具和技術才有用。當您知道要去的地方時，遠端工作工具可以帶您到達那裡。企業領導層領導利用Splashtop遠端桌面軟體來實現在家工作。
與Splashtop連接後，該小組中有75％的人表示他們使用遠端存取在家中有效地工作。
畢馬威會計師事務所（KPMG）的調查提供了更多信息：根據91％的至少部分時間在遠端工作的工人，提供了新技術來幫助他們成功完成工作，而超過一半的遠端工人（55％）希望至少部分時間可以繼續遠端工作的靈活性。
Splashtop作為遠端存取解決方案的優點在於，它使工作人員可以從其任何個人電腦，平板電腦或移動設備訪問其工作電腦資源。這為工人提供了無限的靈活性而又不影響生產率。
借助Splashtop，在工作中使用專用軟體的遠端工作者可以遠端存取和控制其辦公電腦，以即時運行視頻編輯，動畫，3D設計，CAD和其他資源密集型軟體，而無需購買更多的軟體許可證。用於個人設備。
展望未來，初夏的 Splashtop 調查顯示，近 75% 的受訪者預計即使在大流行的限制趨於平穩之後，也會更多地在家工作。 而且，28%的參與者表示，在家工作可能成為他們公司的新常態。
畢馬威會計師事務所的調查確實表明，遠端存取協作的需求更大。雖然許多工人報告說經驗有所改善，但調查指出，遠端工人需要支持。總體受訪者表示，這些支持領域已經惡化，包括協作能力（35％）。
出於這個原因，Splashtop是重要的遠端工作訪問工具-它提供了一種更簡單的方式來交互和訪問各種遠端數據，從而促進了必要的對話，以進行知識共享和參與。
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Splashtop具有針對個人，小型團隊和大型企業的遠端存取計劃，以實現遠端工作。用戶將可以從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備通過Windows，Mac和Linux工作站進行訪問。
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