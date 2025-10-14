成功的遠端工作策略的關鍵：靈活性

企業領導者意識到，為員工提供靈活的遠端工作選擇可以帶來更好的結果和更快樂的員工隊伍。
直到最近，工作政策往往都是明確和殭化的。 政策要求員工在確定的時間範圍內專門在辦公室工作。
儘管技術進步使許多辦公室工作人員可以在任何地方完成工作，但公司一直不願意改變他們的政策。 企業領導者擔心，如果員工在特定時間不在辦公室工作，那麼整個公司的效率就會下降。
但是，COVID-19大流行迫使企業掌控。在2020年的大部分時間裡，許多人在家工作，高管和員工都發現了遠端工作靈活性的許多好處，並發現員工在遠端工作時仍然可以保持生產力。
結果，許多領先的公司現在正在修改其遠端工作策略，以減少對員工何時何地工作的關注，而更多地關注結果和靈活性。
讓員工靈活選擇工作時程表
運算巨擘微軟以新的遠端工作策略登上頭條新聞，該策略包含了員工的靈活性。在公司部落格上的標題為「擁抱靈活的工作場所」中，Microsoft 概述了其新的遠端工作策略的目標：
“靈活性對我們每個人來說可能意味著不同的事情，我們認識到，鑒於我們在 Microsoft 擁有的各種角色、工作要求和業務需求，沒有一刀切的解決方案。 為了解決這個問題，我們為員工提供了指導，讓他們圍繞可能包括更改工作地�點、工作地點和/或工作時間在內的場景做出明智的決定......”
這就是說，Microsoft正在授權其員工做出有關他們在哪里工作以及何時工作的決定。遠端工作策略不再為員工定義這些內容，而是作為指南來幫助員工做出關於自己的工作時間表的最佳決策。
在後COVID時代，擁抱靈活性將是成功實施遠端工作策略的關鍵，因為它允許員工以最適合自己的方式設置工作時間表。每個人（在職業和個人生活中）都有自己的義務和喜好。靈活的遠端工作策略認識到，“切餅刀”方法並非對每個人都有效。
經理可能會猶豫是否提供這種靈活性，因為他們擔心工作效率可能會下降。但是，管理人員可以通過在實施靈活的遠端工作策略時設定明確的期望來避免這些陷阱。期望可以包括：
員工應該完成的工作數量/數量以及何時完成
何時以及通過什麼渠道可以使用遠端工作的員工與其他員工進行溝通
現場或虛擬會議/活動必須出席的日期和時間
歸根結底，管理者需要讓員工將責任掌握在自己手中。 與其關注員工工作的時間和地點，不如讓他們靈活地選擇自己的結果並專注於他們的結果。
成功的遠端工作政策將使員工隊伍更加快樂，因為您的員工將能夠更好地平衡他們的工作和個人生活。它還將幫助您招募最優秀的員工，因為工作場所的靈活性正成為求職者的重中之重。
遠端工作解決方案
使員工能夠遠端工作的另一項關鍵是確保他們不在辦公室時就可以存取所需的所有資源。如果您的員工需要存取其工作電腦以能夠運行某些軟體應用程序或存取其工作文件，那麼您可以通過實施遠端存取工具（如Splashtop）來幫助他們，以便�他們可以從任何其他設備遠端控制其工作電腦，從任何地方。
瞭解有關Splashtop在 家工作 遠端訪問解決方案的更多資訊。