美國司法部成立工作小組，目標鎖定勒索軟體

司法部已將防止勒索軟體作為重中之重。 《華爾街日報》今年4月21日報導稱，「司法部已經成立了一個工作組來遏制勒索軟體網路攻擊的擴散，目的是通過針對支援它們的整個數位生態系統來降低流行的勒索計劃的利潤。
該工作組將增加培訓，並將司法部的更多資源用於減少對美國企業的勒索軟體攻擊。 這是因為 2020 年是美國勒索軟體攻擊最嚴重的一年。
隨著越來越多的人在家工作並因大流行而依賴技術，勒索軟體攻擊在過去一年中激增。 勒索軟體攻擊者經常針對使用遠端工作人員的 VPN 和 RDP 軟體的企業， 這可能使企業容易受到攻擊。
就在最近， 網路安全和基礎設施安全域證實 ，許多聯邦機構因Pulse Connect Secure製造的VPN軟體中發現的漏洞而受到損害。
司法部的工作組將努力在勒索軟體攻擊發生之前保護個人和企業免受勒索軟體攻擊，並表示他們將專注於尋找“法律當局的創新用途......在受害者受害之前保護他們。
Splashtop 如何幫助保護企業免受勒索軟體的侵害
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Splashtop 透過端到端加密遠端連接保護企業，該連接由 24/7 全天候入侵防禦的安全基礎設施提供支援。
Splashtop 還為使用者提供了多種高級安全功能，包括設備身份驗證、多因素身份驗證、 單點登錄 （SSO）、自動日誌記錄、會話記錄等。 端點安全 集成可用於額外的保護層。
守護安全這項任務沒有終點，因此 Splashtop 投資了數百萬元，盼能確保客戶受到妥善的保護並免於網路威脅。
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