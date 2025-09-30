IT 如何從中斷工作導航到分散式工作，這三個關鍵數位

向分散式工作的快速轉變對IT團隊有何影響？ 他們對未來有什麼看法？ 以下是我們在英國進行的研究的三個主要發現。
對於許多人來說，在大流行開始時，他們的工作生活突然改變可能已經感覺像是遙遠的記憶。 在短短幾周內，封鎖和社交距離令顛覆了日常生活——但合作、理解和純粹的適應能力意味著我們很快就學會了一如既往地富有成效，以新的方式融合職業和個人生活。
另一方面，IT團隊不太可能忘記該轉變的所有工作。 只有通過準備設備、支持網路容量、實施安全措施以及任何其他重要任務的無數努力，才有可能大規模轉向遠端工作。 而且，部分由於這項工作，我們現在發現自己處於一個新的靈活環境中，可以在任何地方完成工作。
在此期間，這種轉變如何影響IT團隊，他們現在對未來有何看法？
為了找到答案，Splashtop 最近委託與英國企業的 1，000 名 IT 決策者進行了研究，討論了遠端訪問和支援工具對生產力的影響。 有關結果的詳細資訊，請參閱我們的新報告《 從中斷到分散式：IT 如何駕馭不斷變化的工作環境》。
作為預覽，以下是我們最有趣的三個發現 - 以及它們對您意味著什麼。
工作力健康
對於IT在大流行期間實現遠端工作的每一個故事，都有另一個警告，即工作場所壓力和倦怠浪潮正在上升。 由於我們的職業和個人生活之間的界限不太明確，許多企業一直在努力處理員工的工作量，導致心理健康和身體疾病方面的挑戰。
令人鼓舞的是， 42%的受訪者表示，他們的組織使用隨處工作的工具提高了工作場所的滿意度。 隨著在家工作的額外壓力因素被添加到已經具有挑戰性的工作角色中，企業不能讓IT運營成為生產力的進一步障礙。 在戰略性地實施時，遠端訪問和支援使連接工作成為一種無摩擦、直觀的體驗。
結果是工作力可以專注於它要做的事情，將更多時間花在有益的任務上並感到有目的性。
更偏遠，壓力更小
更快樂、更滿意的員工隊伍也應該為IT説明台和服務台團隊帶來更好的體驗，他們負責查詢和解決問題 - 而且，可以肯定的是， 34%的受訪者表示他們的遠端訪問和支援技術有助於減輕他們在工作中的壓力。
然而，特別是對於IT團隊來說，減輕壓力需要安全、可擴展且易於使用的遠端訪問。 防禦網路攻擊和數據丟失是IT職權範圍的核心，隨著越來越多的設備、影子IT以及對VPN等技術的更大依賴，遠端工作加劇了這種需求，增加了勒索軟體和其他威脅的可能性。
在經歷了如此多的轉型迫切需要的時期之後，企業將需要再次投資，以便在此類問題上走在前面。 對於許多人來說，這將意味著實施增強安全性的解決方案，以便在IT壓力水準附近保持這一有希望的信號。
IT 信心
當他們這樣做時，IT 將發現其對業務的戰略重要性不斷增長;長期以來，作為生產力的推動者，人們將更多地呼籲在分散式工作的新現實中為未來的生產力提高設定方向。
這突顯了我們的發現的重要性，即 36%的受訪者認為遠端訪問和支援工具使他們的使用者和同事對IT的決策能力更有信心。 在員工的成功或失敗可能完全取決於技術支援其工作的能力的情況下，很容易想像組織對IT團隊失去信心的災難場景。 IT作為戰略思想家的地位不斷提高，是長期業務健康發展的重要因素。
雖然這些結果描繪了分散式�工作當前和未來現實的積極圖景，但很明顯，為了使可持續的、主動的解決方案成為常態，還有更多的工作要做。 IT決策者還告訴我們，他們正在工作更多的時間以支持遠端工作，並認為隨著時間的推移，分散式工作力可能會變得更加複雜，有趣的是，甚至他們中的許多人被要求為員工提供情感支援。 隨著我們進入一個在任何地方工作成為常態的世界，企業可能不再區分辦公室員工和其他地方工作的員工——這隻是常規工作。