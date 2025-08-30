混合工作如何減輕員工和IT支援的壓力

十一月的第一個星期三被稱為「全國壓力意識日」。。 它旨在識別和減少您生活中的壓力因素。 該日由國際壓力管理協會（ISMA）於1998年設立，旨在説明提供有關 壓力的資訊，以及如何為公司和個人解決壓力的策略。
公平地說，過去幾年對全球工人（人類）來說壓力很大。 根據 蓋洛普的《2021 年全球工作場所狀況》，工人的日常壓力創下歷史新高，從 2019 年的 38% 增加到 2020 年的 43%。
在 2021 年 10 月的一項 LinkedIn 民意調查中，Splashtop 詢問其追隨者是否認為混合工作總體上對人群的心理健康產生了積極影響。 88%的受訪者表示是的，好處是積極的。
Splashtop EMEA 總經理 Alex Draaijer 表示：「全國壓力意識日讓企業思考和考慮改變的工作方式 – 遠端、混合和辦公室 – 如何影響員工的福祉。過去 18 個月廣泛轉向遠端工作從根本上改變了員工的體驗，因為員工被迫適應在家工作。隨著企業現在轉向混合工作形式，我們必須考慮可以採取哪些措施來提高員工的幸福感和壓力平衡。」
混合工作 = 更快樂的員工和 IT 支援
沒有回頭路可走。 員工希望混合、靈活的工作。 根據微軟的一項 研究，73% 的員工希望在大流行后保持靈活的遠端選項。
混合工作環境通過説明提高生產力、減少通勤時間和改善工作與生活的平衡來支持員工。 這些福利的結果�最終將看到在新的一年及以後更快樂的員工隊伍的回報。
事實上，最近的 Splashtop 研究表明，英國五分之二（42%）的IT領導者更喜歡他們的工作，並且通過靈活的技術來減輕壓力。 超過三分之一的人認為，這些技術增加了使用者和同事對他們作為決策者的信心。
擁有明確的框架和正確的技術以允許混合工作將有助於員工福祉、減輕壓力並增強信心 – 同時確保企業在 COVID-19 情況惡化時做好準備。而且，隨著時間的推移，混合工作環境將不再區分遠端工作人員和辦公室工作人員 – 它只是常規工作。
遠端存取和遠端支援解決方案的好處
遠端存取軟體提供遠端控制任何電腦的能力。使用者在辦公室電腦上安裝遠端桌面軟體，在家中使用筆記型電腦進行遠端連接。使用者可以存取所有軟體和檔案，就像他們坐在辦公室的電腦前一樣。
作為一名員工（遠端、混合或辦公室內），沒有什麼比技術問題更令人沮喪的了。 而且，對於IT支援專業人員，最終使用者對您和您的團隊抱有很高的期望。 您需要快速解決支援請求，以防止累積未結的支援票證。 您的使用者期望快速回應他們的請求，並期望您為他們提供最優質的服務，讓他們完全滿意。
遠端存取和支援解決方案可以減輕員工的壓力，並成就愉悅的服務台。
混合勞動力使用遠端存取和支援解決方案來：
從筆記型電腦或移動裝置遠端存取工作 PC、MAC 和連接的硬體，例如擴展存儲。
訪問無法在本地安裝的企業應用程式，例如報告、視頻編輯、計費和發票、ERP 和 CAD。
訪問機密的客戶或患者數據。
使 IT 能夠遠端支援電腦和移動裝置以排除、診斷和修復問題。
確保業務連續性。
與 VPN �相比，提高安全性、性能和可擴充性