您可以在家擔任會計師嗎？（是的！

仍然想知道您是否可以繼續在家擔任會計師？ 像其他所有遠端工作一樣，您也可以在家中繼續從事會計工作！
會計不是一件容易的事。 無論是否是報稅季，會計師總是在幕後忙碌，夜以繼日地工作。 大多數會計師每周工作 45-50 小時。 在納稅季節，工作時間可能長達 60 小時，在某些情況下甚至更多。
說會計師的盤子已經滿了是輕描淡寫的。
如果您是會計師或會計師事務所，您可能面臨的眾多挑戰之一可能是缺乏流動性。 但是，如果我們告訴您，您可以繼續您的會計工作而無需前往客戶的辦公室或家中怎麼辦？
借助Splashtop的遠端存取軟體，您現在可以輕鬆，可靠和安全地從全球任何地方，任何時間和任何裝置存取所有客戶的電腦。
沒錯 - 在這個納稅季節，您可以輕鬆跑腿，並在 Splashtop 的大力支援下在家中舒適地使用數位發揮您的魔力。
無論您是審計師、簿記員、財務總監、財務分析師、大公司還是自由報稅員，您都可以輕鬆地遠端辦公以使用Splashtop。
為什麼會計師適合遠端工作
有幾個因素使會計專業人士特別能夠在不影響生產力或準確性的情況下過渡到遠端工作：
數位工作流程： 現代會計嚴重依賴於雲端軟體進行簿記、稅務準備、薪資和審計，消除了對實體文件或辦公室系統的需求。
以任務為導向的責任： 會計任務通常是獨立且以截止日期為��導向的，允許會計師靈活工作而不需要持續監督或團隊合作。
安全遠端存取 technology: 借助像 Splashtop 這樣的安全遠端桌面解決方案，會計師可以存取內部系統、QuickBooks 檔案以及敏感的用戶端資料，同時符合 SOX 和 GDPR 等法規。
最少的面對面互動需求： 大多數用戶端通訊、文件交換和團隊更新可以通過電子郵件、視訊會議或安全入口網站處理，使得實體出席變得不必要。
可擴展的基礎設施： 遠端友好的工具和虛擬桌面使各種規模的公司能夠輕鬆擴展業務，而無需擴大辦公空間或現場 IT 基礎設施。
為什麼你應該使用 Splashtop 在家工作
Splashtop 遠端訪問軟體的好處很多，除了它是一種智慧的遠端工作方式。 我們在下面只列出我們最喜歡的：
通過遠端存取客戶的電腦，所有與時間相關的煩惱都不再存在。無論身在何處，您都可以隨時隨地工作。
您可以為您的客戶提供全天候服務。
您可以在旅行時隨時隨地工作。
您可以輕鬆專注於業務的戰略部分，並有更多時間集思廣益高價值的任務。
您可以縮短周轉時間。 您讓您的客戶滿意，您的業務也會增長。
如果您與團隊合作，Splashtop 提供批量折扣和集中管理控制台。
Splashtop 遠端訪問對稅務專業人士的好處
可及性
Splashtop遠�端存取軟體使您可以輕鬆存取客戶的檔案和QuickBooks。遠端存取QuickBooks ，即使他們在遠端存取其電腦時使用桌面版本（QuickBooks Desktop）。只需抓住您手邊的任何裝置，即可遠端存取並立即存取QuickBooks。
靈活性
使用任何裝置來控制並開始在客戶端電腦上工作。無論是您的智能手機，平板電腦還是電腦，只需下載Splashtop應用程式，一切就好。此即插即用功能使您可以在很短的時間內完成設置。
效用
將檔案從客戶端電腦列印到本地印表機。無論是1099表格，收據還是支票，都可以遠端列印任何重要檔案。您還可以輕鬆地將檔案從其係統傳輸到您的系統。
Splashtop 中的其他有用功能包括聊天、工作階段錄製、多顯示器查看、共用螢幕、日誌記錄等。
安全
遠端但安全地完成所有工作。 安全性是Splashtop的首要任務，這就是為什麼今天有20萬企業和3000萬最終使用者信任Splashtop的原因。
Splashtop 附帶多個進階安全功能，包括裝置驗證、兩步驟驗證、螢幕防窺等等。當您遠端存取任何裝置時，您的連線受到 TLS 和 256 位元 AES 加密的保護。
免費試用 Splashtop！
Splashtop 提供最可靠、最安全、最有價值的遠端桌面解決方案。 Splashtop 始終從第三方評論者和點對點評論網站獲得最高分。 使用 Splashtop，您可以：
在您想要使用客戶電腦的那一刻遠端訪問它
遠端存取和控制 QuickBooks 和其它會計軟體
即使在自己的家中或在旅途中，也能保持生產力
透過減少去客戶的旅行並減�少購買軟體授權來節省資金
那麼，當 41.8% 的美國勞動力遠端工作時，為什麼要通過從一個客戶跳到另一個客戶來燃燒燃料呢？ 加入遠端工作的行列，使用 Splashtop 在更短的時間內完成更多工作。 哦，我們有沒有提到遠端工作也可以説明您改善工作與生活的平衡？
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