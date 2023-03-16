您可以在家擔任會計師嗎？（是的！

仍然想知道您是否可以繼續在家擔任會計師？ 像其他所有遠端工作一樣，您也可以在家中繼續從事會計工作！

會計不是一件容易的事。 無論是否是報稅季，會計師總是在幕後忙碌，夜以繼日地工作。 大多數會計師每周工作 45-50 小時。 在納稅季節，工作時間可能長達 60 小時，在某些情況下甚至更多。

說會計師的盤子已經滿了是輕描淡寫的。

如果您是會計師或會計師事務所，您可能面臨的眾多挑戰之一可能是缺乏流動性。 但是，如果我們告訴您，您可以繼續您的會計工作而無需前往客戶的辦公室或家中怎麼辦？

借助Splashtop的遠端存取軟體，您現在可以輕鬆，可靠和安全地從全球任何地方，任何時間和任何裝置存取所有客戶的電腦。

沒錯 - 在這個納稅季節，您可以輕鬆跑腿，並在 Splashtop 的大力支援下在家中舒適地使用數位發揮您的魔力。

無論您是審計師、簿記員、財務總監、財務分析師、大公司還是自由報稅員，您都可以輕鬆地遠端辦公以使用Splashtop。

為什麼你應該使用 Splashtop 在家工作

Splashtop 遠端訪問軟體的好處很多，除了它是一種智慧的遠端工作方式。 我們在下面只列出我們最喜歡的：

通過遠端存取客戶的電腦，所有與時間相關的煩惱都不再存在。無論身在何處，您都可以隨時隨地工作。 您可以為您的客戶提供全天候服務。 您可以在旅行時隨時隨地工作。 您可以輕鬆專注於業務的戰略部分，並有更多時間集思廣益高價值的任務。 您可以縮短周轉時間。 您讓您的客戶滿意，您的業務也會增長。 如果您與團隊合作，Splashtop 提供批量折扣和集中管理控制台。

Splashtop 遠端訪問對稅務專業人士的好處

可及性

Splashtop遠端存取軟體使您可以輕鬆存取客戶的檔案和QuickBooks。遠端存取QuickBooks ，即使他們在遠端存取其電腦時使用桌面版本（QuickBooks Desktop）。只需抓住您手邊的任何裝置，即可遠端存取並立即存取QuickBooks。

靈活性

使用任何裝置來控制並開始在客戶端電腦上工作。無論是您的智能手機，平板電腦還是電腦，只需下載Splashtop應用程式，一切就好。此即插即用功能使您可以在很短的時間內完成設置。

效用

將檔案從客戶端電腦列印到本地印表機。無論是1099表格，收據還是支票，都可以遠端列印任何重要檔案。您還可以輕鬆地將檔案從其係統傳輸到您的系統。

Splashtop 中的其他有用功能包括聊天、工作階段錄製、多顯示器查看、共用螢幕、日誌記錄等。

安全

遠端但安全地完成所有工作。 安全性是Splashtop的首要任務，這就是為什麼今天有20萬企業和3000萬最終使用者信任Splashtop的原因。

Splashtop 具有多種高級安全功能，包括設備身份驗證、兩步驗證、空白遠端螢幕等。 當您遠端存取任何設備時，您的工作階段受 TLS 和 256 位 AES 加密的保護。

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Splashtop 提供最可靠、最安全、最有價值的遠端桌面解決方案。 Splashtop 始終從第三方評論者和點對點評論網站獲得最高分。 使用 Splashtop，您可以：

在您想要使用客戶電腦的那一刻遠端訪問它

遠端存取和控制 QuickBooks 和其它會計軟體

即使在自己的家中或在旅途中，也能保持生產力

透過減少去客戶的旅行並減少購買軟體授權來節省資金

那麼，當 41.8% 的美國勞動力遠端工作時，為什麼要通過從一個客戶跳到另一個客戶來燃燒燃料呢？ 加入遠端工作的行列，使用 Splashtop 在更短的時間內完成更多工作。 哦，我們有沒有提到遠端工作也可以説明您改善工作與生活的平衡？

瞭解有關 用於遠端工作的 Splashtop 解決方案 的更多資訊，並立即免費試用。

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