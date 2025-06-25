為什麼 IT 團隊信任 Splashtop：G2 Grid 領導者 2025 夏季

現實世界對現代 IT 需求的驗證
選擇合適的 IT 解決方案並不容易。由於許多供應商都提出類似的主張，了解真實用戶的看法會有所幫助。這就是 G2 的 Grid® 報告的作用。完全基於經過驗證的客戶反饋，它們提供了哪些工具在實際 IT 環境中提供最大價值的清晰圖景。
在 G2 2025 夏季報告中，Splashtop 被評為 Grid 領導者，涵蓋 15 個類別，獲得了 65 個徽章，涵蓋端點管理、遠端監控和管理 (RMM)、遠端支援、遠端桌面等。這些結果突顯了 Splashtop 的平台如何持續為各種規模的 IT 團隊提供快速部署、強大的投資回報率和易用性。
如果您的組織正在評估混合工作、裝置管理或遠端支援的 IT 工具，這項認可的重要性在於。
為什麼 G2 的 Grid 報告對 IT 決策者很重要
IT 買家通常對製造商的宣稱持懷疑態度，這是有原因的。這就是為什麼許多團隊現在依賴像 G2 這樣的同行評審平台，排名基於真實的客戶體驗而非銷售宣傳。
G2 的 Grid 報告使用經過驗證的用戶評論和第三方數據來評估供應商。產品根據易用性、實施時間、支援質量和整體滿意度等關鍵因素進行評分。要被評為 Grid 領導者，解決方案必須在廣泛的使用案例和業務規模中持續表現出色。
Splashtop 在 15 個類別中被評為 Grid 領導者正是反映了這一點。真實用戶看到更快的價值實現時間、更少的部署障礙，以及在管理、支援和保護裝置方面的顯著改進。
關鍵勝利：IT 團隊對 Splashtop 的評價
每個 G2 徽章背後都是依賴這些工具的 IT 專業人士的反饋。在 2025 年夏季 Grid 報告中，Splashtop 因在多個類別中提供快速結果、低複雜性和高滿意度而脫穎而出。
以下是一些最顯著的效能亮點：
平均實施時間：0.3 個月 在 端點管理 中（在所有評估的供應商中最快）
回收期：4 個月，基於 G2 的中型市場投資回報率分析
淨推薦值 (NPS)：91 到 94 用於端點管理和遠端支援
在類別中 估計投資回報率 的頂級百分位排名
在 補丁管理 、RMM 和遠端支援中獲得 易用性 、 易於設置 和 易於合作 的徽章
這些結果顯示 IT 團隊正在快速看到 Splashtop 的真實價值。無論是推出遠端支援、自動化補丁還是管理混合環境中的端點，用戶一致評價 Splashtop 是市場上最簡單和最有效的解決方案之一。
Splashtop 在六大 IT 軟體類別中獲得認可
Splashtop 的 65 個徽章涵蓋了廣泛的 IT 類別，反映了團隊如何使用該平台解決端點管理、遠端存取、支援和監控方面的實際挑戰。以下是 Splashtop 被評為領導者的核心領域。
端點管理和補丁管理
Splashtop 在端點管理中獲得 Grid 領導者地位，在補丁管理中獲得高效能地位，驗證了其在此領域的近期擴展。IT 團隊報告顯示，任何製造商的實施時間最短，僅需 0.3 個月，並且擁有一些最高的使用者滿意度評分。對於專注於自動化、補丁覆蓋和漏洞管理的組織，這些結果顯示 Splashtop 的端點工具既有效又易於採用。
遠端監控和管理 (RMM)
在 RMM 類別中，Splashtop 因快速設置、高可用性和在中小型企業中的強大用戶採用而受到認可。該平台提供 IT 團隊所需的核心功能，而不具備傳統 RMM 工具的複雜性，使其成為尋求最大化效率的精簡團隊的理想選擇。
遠端支援
Splashtop 因其遠端支援軟體而獲得高分，尤其是在 MSP 和內部 IT 團隊中。用戶強調易用性、連接速度和響應性是關鍵差異化因素。這些認可強化了 Splashtop 作為尋求為任何裝置上的用戶提供快速、安全支援的組織的首選。
遠端桌面
Splashtop 繼續在遠端桌面中領先，這是一個長期以來因安全、高效能遠端存取而受到信任的類別。在這一領域的認可反映了在支持混合工作、自帶設備 (BYOD) 和跨平台遠端工作流程方面的持續優勢。
這對 MSP 和 IT 團隊意味著什麼
G2 的結果突顯了 Splashtop 為資源有限的 IT 團隊提供的實際價值。
對於託管服務提供商，Splashtop 提供了支持多個客戶所需的基本功能，而不需要傳統 RMM 平台的開銷。快速部署、直觀的工作流程和低學習曲線使得更容易引入新技��術人員並有效擴展業務。
內部 IT 團隊受益於快速實施、簡化的補丁和不需要大量自訂即可有效的工具。通過一個統一的平台監控、管理和支援裝置的能力有助於減少工具蔓延並降低運營成本。
憑藉在易用性、支援質量和價值實現時間方面的一貫高分，Splashtop 繼續在管理混合工作、安全性和支援的現代環境中脫穎而出。
分析師認可：Gartner 市場指南收錄
除了在 G2 上獲得強烈的客戶反饋外，Splashtop 還被評為 2025 年 Gartner 市場指南中端點管理工具的代表製造商。這一認可反映了業界對 Splashtop 滿足現代端點管理需求的認識不斷增強。
隨著越來越多的組織尋求簡化其 IT 堆棧並採用易於部署和維護的工具，這樣的分析師驗證增加了另一層信心。Gartner 的收錄證實了用戶通過 G2 已經報告的內容：Splashtop 正在實現其快速、高效和安全的端點管理的承諾。
評估新工具以進行補丁自動化、漏洞監控或整體裝置監督的 IT 團隊現在可以依賴客戶反饋和分析師研究來指導他們的決策。
最終結論：用戶信任讓 Splashtop 與眾不同
在當今的 IT 環境中，軟體決策帶來真正的後果。長時間的部署、陡峭的學習曲線和糟糕的支援會拖慢團隊速度並增加風險。這就是為什麼同行見解很重要。
G2 的 2025 年夏季報告的結果顯示，Splashtop 被真實用戶信任，能夠提供快速結果、可靠的效能和強大的長期價值。從端點管理到遠端支援，該平台始終被評為最易於使用、最易於設置和最快實施的產品之一。
這些認可是超越獎項的。它們代表了 Splashtop 與 IT 專業人士的日常需求的契合度，特別是那些管理緊張預��算、有限資源或不斷增長的環境的專業人士。
了解為什麼 3000 萬用戶信任 Splashtop
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