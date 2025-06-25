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為什麼 IT 團隊信任 Splashtop：G2 Grid 領導者 2025 夏季

Trevor Jackins
6 分鐘閱讀
已更新
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現實世界對現代 IT 需求的驗證

選擇合適的 IT 解決方案並不容易。由於許多供應商都提出類似的主張，了解真實用戶的看法會有所幫助。這就是 G2 的 Grid® 報告的作用。完全基於經過驗證的客戶反饋，它們提供了哪些工具在實際 IT 環境中提供最大價值的清晰圖景。

在 G2 2025 夏季報告中，Splashtop 被評為 Grid 領導者，涵蓋 15 個類別，獲得了 65 個徽章，涵蓋端點管理、遠端監控和管理 (RMM)、遠端支援、遠端桌面等。這些結果突顯了 Splashtop 的平台如何持續為各種規模的 IT 團隊提供快速部署、強大的投資回報率和易用性。

如果您的組織正在評估混合工作、裝置管理或遠端支援的 IT 工具，這項認可的重要性在於。

為什麼 G2 的 Grid 報告對 IT 決策者很重要

IT 買家通常對製造商的宣稱持懷疑態度，這是有原因的。這就是為什麼許多團隊現在依賴像 G2 這樣的同行評審平台，排名基於真實的客戶體驗而非銷售宣傳。

G2 的 Grid 報告使用經過驗證的用戶評論和第三方數據來評估供應商。產品根據易用性、實施時間、支援質量和整體滿意度等關鍵因素進行評分。要被評為 Grid 領導者，解決方案必須在廣泛的使用案例和業務規模中持續表現出色。

Splashtop 在 15 個類別中被評為 Grid 領導者正是反映了這一點。真實用戶看到更快的價值實現時間、更少的部署障礙，以及在管理、支援和保護裝置方面的顯著改進。

關鍵勝利：IT 團隊對 Splashtop 的評價

每個 G2 徽章背後都是依賴這些工具的 IT 專業人士的反饋。在 2025 年夏季 Grid 報告中，Splashtop 因在多個類別中提供快速結果、低複雜性和高滿意度而脫穎而出。

以下是一些最顯著的效能亮點：

  • 平均實施時間：0.3 個月端點管理 中（在所有評估的供應商中最快）

  • 回收期：4 個月，基於 G2 的中型市場投資回報率分析

  • 淨推薦值 (NPS)：91 到 94 用於端點管理和遠端支援

  • 在類別中 估計投資回報率 的頂級百分位排名

  • 補丁管理 、RMM 和遠端支援中獲得 易用性 易於設置 易於合作 的徽章

這些結果顯示 IT 團隊正在快速看到 Splashtop 的真實價值。無論是推出遠端支援、自動化補丁還是管理混合環境中的端點，用戶一致評價 Splashtop 是市場上最簡單和最有效的解決方案之一。

Splashtop 在六大 IT 軟體類別中獲得認可

Splashtop 的 65 個徽章涵蓋了廣泛的 IT 類別，反映了團隊如何使用該平台解決端點管理、遠端存取、支援和監控方面的實際挑戰。以下是 Splashtop 被評為領導者的核心領域。

端點管理和補丁管理

Splashtop 在端點管理中獲得 Grid 領導者地位，在補丁管理中獲得高效能地位，驗證了其在此領域的近期擴展。IT 團隊報告顯示，任何製造商的實施時間最短，僅需 0.3 個月，並且擁有一些最高的使用者滿意度評分。對於專注於自動化、補丁覆蓋和漏洞管理的組織，這些結果顯示 Splashtop 的端點工具既有效又易於採用。

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遠端監控和管理 (RMM)

RMM 類別中，Splashtop 因快速設置、高可用性和在中小型企業中的強大用戶採用而受到認可。該平台提供 IT 團隊所需的核心功能，而不具備傳統 RMM 工具的複雜性，使其成為尋求最大化效率的精簡團隊的理想選擇。

遠端支援

Splashtop 因其遠端支援軟體而獲得高分，尤其是在 MSP 和內部 IT 團隊中。用戶強調易用性、連接速度和響應性是關鍵差異化因素。這些認可強化了 Splashtop 作為尋求為任何裝置上的用戶提供快速、安全支援的組織的首選。

遠端桌面

Splashtop 繼續在遠端桌面中領先，這是一個長期以來因安全、高效能遠端存取而受到信任的類別。在這一領域的認可反映了在支持混合工作、自帶設備 (BYOD) 和跨平台遠端工作流程方面的持續優勢。

這對 MSP 和 IT 團隊意味著什麼

G2 的結果突顯了 Splashtop 為資源有限的 IT 團隊提供的實際價值。

對於託管服務提供商，Splashtop 提供了支持多個客戶所需的基本功能，而不需要傳統 RMM 平台的開銷。快速部署、直觀的工作流程和低學習曲線使得更容易引入新技術人員並有效擴展業務。

內部 IT 團隊受益於快速實施、簡化的補丁和不需要大量自訂即可有效的工具。通過一個統一的平台監控、管理和支援裝置的能力有助於減少工具蔓延並降低運營成本。

憑藉在易用性、支援質量和價值實現時間方面的一貫高分，Splashtop 繼續在管理混合工作、安全性和支援的現代環境中脫穎而出。

分析師認可：Gartner 市場指南收錄

除了在 G2 上獲得強烈的客戶反饋外，Splashtop 還被評為 2025 年 Gartner 市場指南中端點管理工具的代表製造商。這一認可反映了業界對 Splashtop 滿足現代端點管理需求的認識不斷增強。

隨著越來越多的組織尋求簡化其 IT 堆棧並採用易於部署和維護的工具，這樣的分析師驗證增加了另一層信心。Gartner 的收錄證實了用戶通過 G2 已經報告的內容：Splashtop 正在實現其快速、高效和安全的端點管理的承諾。

評估新工具以進行補丁自動化、漏洞監控或整體裝置監督的 IT 團隊現在可以依賴客戶反饋和分析師研究來指導他們的決策。

最終結論：用戶信任讓 Splashtop 與眾不同

在當今的 IT 環境中，軟體決策帶來真正的後果。長時間的部署、陡峭的學習曲線和糟糕的支援會拖慢團隊速度並增加風險。這就是為什麼同行見解很重要。

G2 的 2025 年夏季報告的結果顯示，Splashtop 被真實用戶信任，能夠提供快速結果、可靠的效能和強大的長期價值。從端點管理到遠端支援，該平台始終被評為最易於使用、最易於設置和最快實施的產品之一。

這些認可是超越獎項的。它們代表了 Splashtop 與 IT 專業人士的日常需求的契合度，特別是那些管理緊張預算、有限資源或不斷增長的環境的專業人士。

了解為什麼 3000 萬用戶信任 Splashtop

親自探索 IT 專業人士的評價。訪問 Splashtop 的 G2 個人資料以閱讀客戶評論、比較功能，並查看該平台在各類別中的表現。

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