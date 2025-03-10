Splashtop 在遠端支援產品中新增端點管理、詳細目錄報告和漏洞偵測功能，協助中小型企業安全擴大經營規模
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Splashtop Autonomous Endpoint Management 解鎖了重要的自動化功能，以利管理、監控和保護端點。
加州庫比蒂諾，2025 年 3 月 11 日 – Splashtop 是簡化隨處工作體驗的遠端存取和支援解決方案領域佼佼者，今日宣佈為遠端支援使用者，推出了一款全新自主端點管理 (AEM) 解決方案，協助他們提高效率和資訊可見度，並進一步掌控所在網路上的裝置。該解決方案為人力精簡的 IT 團隊帶來了關鍵的自動化功能，包括為了對抗零時差威脅而設計的漏洞掃描和即時修補程式更新。Splashtop AEM 功能強大，補足了 Microsoft Intune 的不足之處，會透過加速修補，讓 IT 進一步發揮長期技術投資的價值，藉此增強安全性，也提供了划算的替代方案，可以取代較昂貴且功能全面的修補程式管理和遠端監控與管理 (RMM) 解決方案。IT 團隊可以透過 Splashtop 整合遠端存取、支援和端點管理，進一步簡化技術堆疊。
根據美國網路安全暨基礎設施安全局 (CISA) 資料顯示，2023 年超過 50% 最常遭到濫用的漏洞屬於零時差漏洞，因此即時修復至關重要。根據預計，2025 年會有超過 48,000 個公共漏洞和暴露 (CVE)，其中超過 90% 已發展到勒索階段的攻擊事件涉及未託管裝置 [2024 年 Microsoft 數位防禦報告]。Malwarebytes Labs 預測，代理式人工智慧將改變攻擊的性質，導致駭客得以進一步規劃、執行和擴大規模。安全領域的大環境使小型 IT 團隊蒙上了一層陰影，因為 IT 市場的相關服務供不應求，這些小型 IT 團隊只能被迫接受價格高昂但功能冗贅的平台解決方案，否則就繼續處於防護機制不良的狀態。
Splashtop AEM 是一款經濟實惠的替代選擇，提供即時解決方案，可快速偵測漏洞、判斷優先程度並進行修復，簡化了安全措施的運作機制。中小型 IT 團隊透過好用的設定畫面和智慧自動化功能，能夠以前所未有的方式檢視並主動控制環境。他們可以透過通道型原則管理，分階段部署並根據風險承受能力調整安全原則。Splashtop AEM 專為中小型企業打造，可擴大支援 200,000 個以上端點，且效能仍絲毫不減，是對許多企業級環境而言功能強大又經濟實惠的選擇。
Splashtop 執行長兼聯合創辦人 Mark Lee 表示：「中型企業不斷受到在 AI 驅動下的網路犯罪威脅，因而面臨著須以合理成本化解安全漏洞的種種挑戰，同時還要維持員工生產力和避免停機。為了應對這樣的挑戰，Splashtop 讓使用者能清楚檢視 IT 資產、了解已知遭濫用的漏洞，並提供按原則執行的即時修補程式自動化功能。�我們正在快速創新，帶來以 AI 和自動化技術驅動的解決方案，協助 IT 和 MSP 減少偵測、補救和遏制網路風險的平均時間。」
pb2 架構與工程部 IT 經理 Jonah Fulmer 表示：「我們仰賴 Intune 的部分端點管理功能，但 Splashtop 能更清楚檢視和進一步控制軟體更新，並提供更妥善的文件記錄，種種功能補足了 Intune 的重大不足之處。我們能運用一個平台就解決任何遠端裝置的問題、主動監控系統、自動進行軟體修補，並確保合規性。Splashtop 具有競爭力的定價和全面的功能，提供了其他產品都無法企及的價值。」
Splashtop AEM 提供以下功能：
即時資產搜尋和管理：可充分檢視 IT 資產狀況，進而降低風險並維持合規性。
漏洞掃描：收集公共漏洞和暴露 (CVE) 和已知遭利用漏洞 (KEV) 以便偵測漏洞和設定錯誤，協助 IT 優先處理重要修補程式以減低風險。
即時修補程式自動化：功能強大，補足了 Microsoft Intune 的不足之處，兩者相輔相成，透過作業系統和第三方應用程式的自動化修補機制，確保系統維持最新狀態，進而減少漏洞並提升安全性。
通道型的原則管理：輕鬆針對所有已定義的端點群組自訂與實施原則，以便在有控制的條件下分階段更新。
可自訂設定畫面：環境內的全方位即時可見度，能帶來即時可見度，並實現主動管理。
設定警示和自動化修復：透過智慧動作，配合設定警示和自動化修復功能，快速識別和解決問題，確保不間斷的運作和最佳的系統效能。
腳本和任務：精簡的管理和更新使得可以在多個端點上同時執行或排程，包括大規模部署、遠端命令、PowerShell 腳本、系統重啟等。
IT 團隊可以配合一套不斷增加的安全性和遠端管理功能，彈性打造客製化 Splashtop 解決方案。相關功能包括：
端點偵測和回應 (EDR)：透過 Bitdefender EDR 或 CrowdStrike EDR 實現 AI 驅動的防護、偵測和回應機制，阻止資料外洩。
端點保護 (EPP)：採用由 Bitdefender 獲獎反惡意軟體技術支援的 Splashtop Antivirus，保護 Windows 和 Mac 電腦
Splashtop Connector：無需使用 VPN，也不必安裝任何遠端存取代理程式，就能將 RDP、VNC 和 SSH 連接安全地橋接到電腦和伺服器。
Splashtop AR：連接異地據點，透過相機分享和 Augmented Reality 註解即時解決問題。
Splashtop 長期以來力圖精益求精，並以客戶為導向持續創新，根據實際 IT 需求與客戶共同規畫發展路線圖。Splashtop 會整合端點管理和遠端支援，提供效率出色、經濟實惠的解決方案，協助企業統合其 IT 管理工具，同時提高安全性和擴展彈性。
Splashtop 的遠端支援和端點管理解決方案，現已上架 www.splashtop.com。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠端工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能�輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。
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