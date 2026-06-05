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Utilizing remote access for on-the-go computer access and working from home

使用Splashtop免費試用最佳的遠端存取解決方案

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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Splashtop 高評價的遠端桌面解決方案已有超過 3 千萬愛用者。歡迎您立即免費試用，親自體會為什麼這麼多人選擇 Splashtop。

Splashtop Remote Access致力於快速、簡單且安全的終端存取。 立即註冊免費試用，您可以在幾分鐘內免費開始使用這個屢獲殊榮的解決方案！無需信用卡，也不需要承諾。

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註冊後，您將擁有Splashtop強大的遠端桌面解決方案的完全存取權限。您將可以從任何其他Windows，Mac、iOS、Android和Chromebook設備遠端存取Windows和Mac電腦。

什麼是Splashtop Remote Access ？

Splashtop Remote Access 是一種遠端桌面軟體工具，旨在讓使用者在旅途中存取他們的電腦。設定完成後，您可以在電腦、平板電腦或行動裝置上開啟Splashtop Business 應用程序，然後選擇遠端電腦立即連接到它。

在遠端訪問工作期間，您會感覺好像遠端電腦就在您面前，因此您可以輕鬆控制電腦並在任何檔案或應用程式中工作。 您再也不用擔心不在電腦前了。 您將能夠隨時隨地使用 Splashtop 訪問它。

除了最快速且最可靠的遠端存取平台之外，Splashtop 遠端存取還配備了其他產品中沒有的工具和功能，因此您可以在更短的時間內完成更多的工作。傳輸檔案、遠端列印文件、聊天、同時檢視多個螢幕，以及更多功能。

無論我身在何處，我都可以訪問我的工作桌面，並充滿信心地工作。 為我提供了將工作和個人生活融合在一起所需的靈活性。 - 鮑比底部，集成電氣

我如何免費開始？

您只需幾分鐘即可免費體驗 Splashtop Remote Access！要開始使用，請前往我們的免費試用註冊頁面。您將在那裡建立您的 Splashtop 帳戶。

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安裝免費的Splashtop Business App

然後，您可以在要 遠端訪問的設備上下載免費的 Splashtop 商業應用程式。 這是您將用於存取遠端電腦的設備。 Splashtop Business應用程式可用於Windows，Mac，iOS，Android等。您也可以轉到電腦或行動裝置上的 www.splashtop.com/app 下載該應用程式。

使用 Splashtop Remote Access，您可以在無限數量的裝置上下載和使用 Splashtop Business 應用程式。沒有限制。

將 Splashtop Streamer 放在要被存取的電腦上

設定您要遠端存取的電腦，請至https://my.splashtop.com並登入您的Splashtop帳戶，然後選擇“添加電腦”。這將帶您進入“部署”頁面，您將在其中獲得一個連結，該連結可以發送到您要遠端存取的電腦。打開該電腦上的鏈接，它將帶您到一個頁面，您可以在其中下載安裝程式並按照簡單的說明進行設定。

之後，您就可以進行遠端存取了！只需打開Splashtop Business應用程式，從列表中選擇您的電腦，您將立即連接到該電腦以進行快速的遠端存取。

在過去的一個月里，我一直在嘗試遠端訪問的幾個選項，而Splashtop是迄今為止最適合我們需求的選擇。 感謝 Splashtop 團隊將一個很棒的軟體包放在一起，並提供有用/實用的選項。 我需要一家我可以信任和依賴的產品和公司......保持良好的工作。 - 達里爾·柯林斯

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我曾使用過GoToMyPC和 LogMeIn， Splashtop 是一種更好的產品。 易用性，將某些計算機分配給某些使用者的能力，從手機或平板電腦以及計算機登錄PC的能力。 - Charles Spivey， Trusted Senior Specialist， LLC


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