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在COVID19中擴充居家辦公功能| Splashtop案例研究

通過 Splashtop Team
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也許當一切都說完了，做完了，重要的不是誰誰把我們放倒了，而是誰把我們撿起來。凱特·迪卡米略（Kate Dicamillo）的這句話強調了企業在這些充滿挑戰的時期應該關注的事情：伸出樂於助人的手。 這就是我們在Splashtop一直在做的事情。我們很高興看到我們的許多客戶也在做同樣的事情。 今天我們重點介紹其中之一： My IT Indy，印第安那州普萊恩菲爾德領先的MSP。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間擴大實施居家辦公 (WFH) 幫助印第安納州企業提升防禦能力

My IT Indy 總裁 Ryan Grimes 說明在新冠肺炎 (COVID-19) 流行期間，如何在其位於印第安納州的小型公司使用 Splashtop Business Access，讓員工能夠持續安心居家辦公。

賴安說：“當COVID19襲擊印第安納州社區時，大多數可以在家工作的企業都立即實行居家政策。”

但是，他進一步解釋：「儘管還有許多企業確實想要嘗試遠端型態，但他們不知道該怎麼做。」

Grimes表示，要在艱難時期取得進展，我們需要保持積極的態度，他充滿信心地相信自己的公司可以“在風暴中保持冷靜”。

他進一步強調，“這種情況就是這樣，我們如何應對它將決定我們如何擺脫它。 "

我的IT Indy決定執行一項任務：確保客戶可以在家工作，以確保業務連續性。

由於市場上許多WFH解決方案聲稱是最好的，因此My IT Indy必須花一些時間評估幾種選擇。瑞安說，他的公司正計劃免費擴展這些功能。因此，在家工作的解決方案不僅需要可靠，而且價格合理。

多年來，Grimes的公司使用了各種工具，使自己的員工能夠在家工作。 這些工具要麼被收購，要麼被整合到其他系統中，要麼被不合理地提高價格。

當 My IT Indy 找到 Splashtop Business Access 時，它勾選了滿足他們需求的所有框：

  • 價格合理 — Splashtop 價格僅在$5一個月內開始-這代表了從其他解決方案（例如 VPN/RDP，TeamViewer 或 LogMeIn）節省高達 80％ 的費用。 為了緩解 COVID19，Splashtop 也沒有像其他遠端存取提供商那樣有價格上漲的歷史。

  • 在多種設備上工作 — Splashtop 可以在筆記本電腦，平板電腦，智能手機上使用，並可與 Windows，Mac，Linux，iOS 和 Android 操作系統一起使用。

  • Splashtop 遠端存取具有 TLS 的兩因素驗證和保護，多層密碼安全性，空白屏幕，屏幕自動鎖定，會話空閒超時，遠端連接通知以及許多其他功能，使其成為安全可靠的遠端存取解決方案。

  • 易於使用和部署 — 戶只需 4 個簡單步驟即可開始 使用。

在此處閱讀完整的 My IT Indy 案例研究。

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