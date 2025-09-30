在COVID19中擴充居家辦公功能| Splashtop案例研究

“也許當一切都說完了，做完了，重要的不是誰誰把我們放倒了，而是誰把我們撿起來。凱特·迪卡米略（Kate Dicamillo）的這句話強調了企業在這些充滿挑戰的時期應該關注的事情：伸出樂於助人的手。 這就是我們在Splashtop一直在做的事情。我們很高興看到我們的許多客戶也在做同樣的事情。 今天我們重點介紹其中之一： My IT Indy，印第安那州普萊恩菲爾德領先的MSP。
在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間擴大實施居家辦公 (WFH) 幫助印第安納州企業提升防禦能力
My IT Indy總裁 Ryan Grimes 解釋了在 COVID19 危機期間，他的公司如何使用Splashtop Remote Access使印第安納州的小型企業能夠繼續在家中安全地運作。
賴安說：“當COVID19襲擊印第安納州社區時，大多數可以在家工作的企業都立即實行居家政策。”
但是�，他進一步解釋：「儘管還有許多企業確實想要嘗試遠端型態，但他們不知道該怎麼做。」
Grimes表示，要在艱難時期取得進展，我們需要保持積極的態度，他充滿信心地相信自己的公司可以“在風暴中保持冷靜”。
他進一步強調，“這種情況就是這樣，我們如何應對它將決定我們如何擺脫它。 "
我的IT Indy決定執行一項任務：確保客戶可以在家工作，以確保業務連續性。
由於市場上許多WFH解決方案聲稱是最好的，因此My IT Indy必須花一些時間評估幾種選擇。瑞安說，他的公司正計劃免費擴展這些功能。因此，在家工作的解決方案不僅需要可靠，而且價格合理。
多年來，Grimes的公司使用了各種工具，使自己的員工能夠在家工作。 這些工具要麼被收購，要麼被整合到其他系統中，要麼被不合理地提高價格。
當 My IT Indy 找到Splashtop Remote Access時，它檢查了所有滿足其需求的方塊：
價格合理 — Splashtop 價格僅在NT$192一個月內開始-這代表了從其他解決方案（例如 VPN/RDP，TeamViewer 或 LogMeIn）節省高達 80％ 的費用。 為了緩解 COVID19，Splashtop 也沒有像其他遠端存取提供商那樣有價格上漲的歷史。
在多種設備上工作 — Splashtop 可以在筆記本電腦，平板電腦，智能手機上使用，並可與 Windows，Mac，Linux，iOS 和 Android 操作系統一起使用。
安全 — Splashtop 遠端存取具有 TLS 的兩因素驗證和保護，多層密碼安全性，空白屏幕，屏幕自動鎖定，會話空閒超時，遠端連接通知以及許多其他功能，使�其成為安全可靠的遠端存取解決方案。
易於使用和部署 — 只要簡單 4 步驟，即可開始使用。