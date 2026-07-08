視頻：通過Splashtop遠端存取為學生，教師和IT人員增強遠端學習

存取大學電腦資源對於成功進行遠端學習至關重要。學生需要能夠存取實驗室電腦，而教師必須能夠在家中存取其工作站。幸運的是，Splashtop使所有這些成為可能。
Enhance Distance Learning with Splashtop Remote Access for Students, Faculty, and IT
深入了解用於遠端實驗室存取的 Splashtop。或與我們聯繫以開始使用。
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Splashtop是一種簡便，高性能，具有成本效益的遠端存取解決方案，全世界的教育機構都在使用它來適應在線遠端學習。 Splashtop使學生，教職員工和IT管理員受益。
學生遠端存取校內實驗室電腦
Splashtop允許學生使用他們的任何個人設備來遠端存取和控制高端實驗室電腦。這意味著他們仍然可以使用處理器密集型應用程式，例如編碼，視頻編輯和構建3D模型所需的程式，而無需實際在實驗室中。
讓校園中的高效能電腦可從任何地方存取後，教育用遠端存取有助於打造更一致的學習體驗。
教職員工存取學校電腦
Splashtop使教師可以從任何個人電腦或移動設備遠端存取其校園內電腦，以準備和在世界任何地方上課。
適合 IT 管理員用於管理及支援裝置
Splashtop 提供透過集中化管理控制台設定和管理的遠端存取，為 IT 管理員簡化了工作。此外，如果使用者在連線期間需要 IT 協助，管理員也可以利用 Splashtop Remote Support 快速遠端登入並即時解決問題。
維護也非常快捷，容易，因為管理員可以遠端存取校園電腦並在沒有最終用戶的情況下完成工作。最重要的是，輕鬆部署和使用Splashtop！
現在就開始吧！
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