Cross-Platform Remote Desktop: Benefits, Use Cases & More

當您遠端工作或在旅途中並且沒有工作電腦時，遠端桌面解決方案可確保您的工作永遠不會遙不可及。 借助終端桌面訪問，用戶可以從任何有互聯網連接的地方連接到他們的工作設備，並輕鬆訪問他們的應用程式、工具和文件。
但是，如果您的工作電腦是 PC，但您的個人裝置是 Mac，該怎麼辦？ 或者，如果您需要存取電腦上正在執行的程序，而您只有一台 iPad，該怎麼辦？ 遠端桌面解決方案可以跨不同平台和作業系統運作嗎？
答案是響亮的“是”，只要您有合適的工具。 跨平台的遠端桌面解決方案使團隊和員工能夠從任何裝置（無論是 Mac 還是 PC、 Android還是 Chrome 作業系統）連接到他們的工作計算機，而不會錯過任何一個環節。
考慮到這一點，讓我們探討跨平台遠端存取以及它如何支援組織及其遠端員工。
什麼是遠端桌面中的跨平台支援？
跨平台支援是遠端桌面軟體的關鍵功能。 它允許使用者跨裝置存取他們的工作電腦、程式、應用程式和文件，甚至是那些作業系統通常不相容的裝置。
它的工作原理很簡單：工作電腦運行所有軟體並將螢幕傳輸到連接的裝置，該裝置充當介面。 因此，具有特定係統或技術要求的任何內容以及任何敏感或專有資料都保留在用於管理它的電腦上。
這極大��地提高了可訪問性和可用性，因為用戶可以在外出時自由使用自己喜歡的設備，無論他們在辦公室使用什麼。
跨平台遠端桌面解決方案的主要優勢
考慮到這一點，跨平台遠端桌面解決方案有哪些好處，為什麼它們對企業很重要？ 跨平台遠端存取的好處包括：
1. 隨時隨地工作的彈性
遠距和混合工作已經變得司空見慣，因為員工可以靈活地在家中、在路上或在辦公室工作。 對於沒有遠端存取的組織，員工無論走到哪裡都需要隨身攜帶電腦。 然而，有了外部訪問，這就不再需要了。
員工可以使用遠端桌面解決方案在任何地方、任何裝置上工作，這樣他們就可以把工作電腦拋在腦後，繼續在家裡的電腦或平板電腦上工作。
2. 成本效益
沒有任何技術是免費的，但遠端桌面解決方案可能非常經濟高效。 遠端桌面解決方案透過最大限度地減少對實體辦公空間的需求、減少辦公室硬體的消耗和電力使用以及為公司節省新設備的資金來降低營運成本。
雖然不同供應商的價格會有所不同，但 Splashtop 是一種經濟實惠的解決方案，其定價選項適合各種規模的企業，起價低至 5 美元/用戶/月。 與 TeamViewer 等競爭對手相比，Splashtop 可以以一半的價格提供相同的高品質功能和優勢。
3. 支援BYOD工作環境
自帶設備 (BYOD) 在遠端工作人員中很受歡迎，因為它可以讓他們使用自己喜歡的設備進行工作。 然而，無論是由於其係統要求還是公司原則，公司經常指定特定的工作設備。
跨平台遠端桌面解決方案使員工能夠在自己選擇的裝置上工作，同時仍將所有工作保留在公司電腦上。 這讓他們兩全其美，因為員工可以使用自己喜歡的設備��，而不必擔心相容性或硬體問題。
4. 易於訪問
從任何地方存取您的工作電腦都是很棒的，只要您不需要跳過十幾道彎即可進行連接。 但有了正確的解決方案，跨平台連接就變得很簡單。
使用 Splashtop，您只需快速登入即可安全連線。 它真的就像打開裝置、登入和連接一樣簡單，因此員工可以在任何地方無縫工作。
5. 安全
雖然資料安全是所有組織的主要關注點，但正確的跨平台遠端桌面解決方案可以安全地連接設備，而不會影響安全性。
例如，Splashtop 透過將資料完全保存在託管電腦上來提供對裝置的安全和加密存取。 連接的裝置只是共享螢幕——沒有資料傳輸。 同時， Splashtop包含多項重要的安全功能，例如雙重驗證、端點連線通知、入侵偵測和防禦機制。
因此，Splashtop 符合廣泛的行業和政府標準和法規，並支援 HIPAA、PCI 和 FERPA。
遠端存取中跨平台支援的用例
雖然跨平台遠端存取的好處是顯而易見的，但實際用例的問題仍然存在。 組織何時需要使用遠端存取？
第一個（可以說是最常見的）用例是在遠端工作環境。 員工可以在家中和外出工作時使用不同的設備，但他們仍然需要存取相同的工具和技術。
例如，當Platinum Tank Group需要一個遠端存取解決方案來允許其 3D CAD 設計師遠端工作時，他們發現 Splashtop 使他們能夠在他們選擇的裝置上工作。 無論他們的設計人員使用什麼裝置，他們仍然可以從工作站存取設計工具和文件。
跨平台遠端存取也是 IT 支援的強大工具。 無論用戶端使用什麼作業系統，IT 代理程式都可以使用端點存取解決方案�遠端連線到用戶端裝置並進行故障排除。
當Fast Break Tech開始使用 Splashtop Remote Support 時，他們可以管理 3,000 多個端點 - 可以肯定地說，並非每個端點都使用相同的裝置和作業系統。 但 Fast Break Tech 憑藉著無人值守的遠端存取、聊天和跨平台遠端重啟等功能，只需 8 名內部技術人員即可支援所有這些工作。
跨平台遠端存取的另一個重要用途是支援跨裝置協作。 使用者可以從他們的個人設備存取相同的電腦和程序，從而允許團隊在同一個專案上一起工作。
我們甚至可以在教育中看到這一點，例如Asheville High School在 COVID-19 大流行期間不得不轉向遠距學習。 雖然學校使用 Mac 電腦進行電腦動畫和遊戲設計課程，但學生需要從任何裝置遠端存取學校的 Mac。 Splashtop 讓學生可以遠端登入實驗室並透過任何裝置一起完成項目，這樣他們就可以在家中安全舒適地跟上課程。
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您準備好讓您的團隊能夠在任何地方、在任何裝置上工作，而不影響效率或安全性嗎？ Splashtop 的跨平台遠端存取解決方案正是您所需要的。
Splashtop 的遠端桌面軟體可以在幾分鐘內完成設置，使用戶能夠從任何裝置遠端存取其電腦、檔案、應用程式和軟體。 各種規模的企業都使用 Splashtop 來幫助員工隨時隨地安全地工作並在任何裝置上即時協作。
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